Malaysia có 'viện binh' quyết đấu U.23 Việt Nam, HLV Nafuzi Zain hành động bất ngờ

U.23 Malaysia không còn cảnh thiếu quân, U.23 Việt Nam phải nỗ lực tối đa

Sau hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul bí mật đến Bangkok ngày 7.12 và hội quân cùng các đồng đội, U.23 Malaysia vừa đón thêm thủ môn Haziq Mukhriz cũng đến tập trung. Ngoài ra, khả năng tiền đạo Aliff Izwan Yuslan của Selangor FC cũng sẽ đến hội quân với Harimau Muda ngay trước ngày thi đấu với U.23 Việt Nam.

U.23 Malaysia đang tung hỏa mù nhằm khiến U.23 Việt Nam chủ quan. Họ vẫn có đủ lực lượng mạnh trong tay Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Aliff Izwan đã được HLV Christophe Gamel của Selangor FC chấp nhận cho đến tập trung thi đấu cùng U.23 Malaysia tại SEA Games 33, nhưng với điều kiện cầu thủ này phải tham gia trận đấu của CLB gặp đối thủ Lion City Sailors FC (19 giờ 15 ngày 10.11, tại AFC Champions League 2).

Lý do vì Selangor FC đang bị bão chấn thương, không còn nhiều cầu thủ dự bị thay thế khi cần thiết. Họ cũng đã cho đến 5 cầu thủ đến tập trung U.23 Malaysia. Vì vậy, phải sau trận gặp Lion City Sailors FC, Aliff Izwan mới được phép bay sang Bangkok hội quân cùng U.23 Malaysia, nhưng bỏ ngỏ khả năng có kịp ra sân lúc 16 giờ ngày 11.12 khi đội nhà gặp U.23 Việt Nam hay không.

Sự có mặt của Aliff Izwan chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho U.23 Malaysia trước trận quyết định của bảng B tranh suất nhất bảng vào bán kết. Trận này, U.23 Malaysia chỉ cần hòa là lấy ngôi đầu, khi hiện có 3 điểm như U.23 Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số +3 so với +1.

U.23 Malaysia hiện chỉ lo lắng cho trường hợp của cầu thủ chạy cánh Haqimi Azim Rosli ổn định tinh thần, sau khi nhận tin không vui từ gia đình vì bố dượng bị đột quỵ và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

Mặc dù vậy, Haqimi Azim vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục ở lại Bangkok cùng U.23 Malaysia thi đấu trận quyết định với U.23 Việt Nam, và hy vọng bố dượng của mình sẽ vượt qua cơn hiểm nghèo.

Theo New Straits Times, U.23 Malaysia đang lên tinh thần rất cao sau chiến thắng trước U.23 Lào 4-1 ngày 6.12 và đang nắm cơ hội lớn giành ngôi nhất bảng vào bán kết.

Harimau Muda, hiện chỉ còn vắng tiền đạo Fergus Tierney, nhưng sẽ đến thi đấu nếu đội vào bán kết. Họ chắc chắn sẽ dồn toàn lực trong trận gặp U.23 Việt Nam để giành trận thắng cùng ngôi nhất bảng. Qua đó, ở bán kết họ sẽ tránh gặp đội chủ nhà U.23 Thái Lan (gần như chắc chắn sẽ nhất bảng A chỉ còn gặp U.23 Singapore dưới cơ, lúc 19 giờ ngày 11.12).

Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, nếu U.23 Thái Lan (chủ nhà) nhất bảng A, họ sẽ được ưu tiên gặp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất ở bán kết và thi đấu lúc 20 giờ; trận bán kết còn lại sẽ là đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng C thi đấu lúc 15 giờ 30, cùng ngày 15.12.