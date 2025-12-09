Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam không phải quá ngại Malaysia, lịch đối đấu đã rõ ràng vào ngày…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/12/2025 00:00 GMT+7

Bóng đá không có tính chất bắc cầu. Vì thế, trận thắng Lào 4-1 không thể là cơ sở để khẳng định U.23 Malaysia mạnh hơn U.23 VN, đội chỉ thắng Lào với tỷ số 2-1.

Vì sao U.23 Malaysia thắng đậm?

So với trận gặp U.23 VN ở trận ra quân bảng B, Lào chơi cởi mở hơn rất nhiều khi chạm trán Malaysia ở trận thứ hai. Đoàn quân của HLV Ha Hyeok-jun không còn chơi với hàng phòng ngự số đông mà tích cực pressing, sẵn sàng dâng cao để tìm kiếm cơ hội. Ở bàn mở tỷ số, các cầu thủ Lào đã tranh chấp tốt, phản công chớp nhoáng và vươn lên dẫn trước. Nhưng chính lối chơi này khiến U.23 Lào thất bại. Khi đã tốn nhiều sức vì pressing liên lục, Thongkhamsavath và các đồng đội xuống sức, để lộ nhiều khoảng trống. Malaysia nhanh chóng khai thác tốt điều này để ghi 4 bàn, hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Bên cạnh đó, tâm lý cầu thủ Lào phần nào bị ảnh hưởng sau tấm thẻ đỏ cũng như chấn thương nặng của Samsonid (bị gãy chân, được đưa đi bệnh viện ngay lập tức).

U.23 Việt Nam không phải quá ngại Malaysia, lịch đối đấu đã rõ ràng vào ngày…- Ảnh 1.

Đình Bắc (giữa) sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi được đá tiền đạo cắm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, cũng phải thừa nhận Malaysia sở hữu một số điểm mạnh. Đầu tiên là tốc độ và thể lực. Các học trò của HLV Zain có nhiều tình huống bứt tốc, càn lướt để tạo ra sự nguy hiểm khi tấn công biên cũng như phản công, thể hiện qua các bàn thắng thứ 2 và thứ 4. Những "Chú hổ Mã Lai" trẻ tuổi còn tương đối nguy hiểm khi dàn xếp tình huống cố định. Họ có trung vệ Moses Raj (cao 1,83 m), trung phong Haqimi Azim (1,84 m)… không chiến rất giỏi, hứa hẹn mang đến rất nhiều thử thách cho U.23 VN. Đây cũng là 2 cầu thủ đã ghi bàn ở trận thắng Lào. Đặc biệt, Azim còn giàu kinh nghiệm thi đấu khi đã khoác áo đội tuyển Malaysia 12 lần, từng giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất Malaysia mùa giải 2024 - 2025. Trung vệ Nhật Minh của U.23 VN nhận xét: "U.23 Malaysia rất giàu sức mạnh, nên chúng tôi phải đặc biệt cẩn trọng".

U.23 Việt Nam không phải quá ngại Malaysia, lịch đối đấu đã rõ ràng vào ngày…- Ảnh 2.

Lịch thi đấu mới nhất

U.23 VN đã có tính toán

Cả BHL và các cầu thủ U.23 VN có 90 phút ngồi trên khán đài sân Rajamangala trực tiếp theo dõi trận Malaysia - Lào, để có những phân tích kỹ càng. Nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ có một số thay đổi. Xuân Bắc, người dính chấn thương và phải rời sân trong hiệp 1 trận gặp Lào, đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ tái phát, tiền vệ của CLB PVF-CAND có thể sẽ ngồi dự bị để nhường chỗ cho Quốc Cường, tiền vệ đã thể hiện tốt ở trận đầu tiên cũng như tại V-League.

U.23 Việt Nam không phải quá ngại Malaysia, lịch đối đấu đã rõ ràng vào ngày…- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam có cơ hội vào bán kết nếu không thua Malaysia

Trên hàng công, Quốc Việt, Thanh Nhàn chưa thi đấu nổi bật nên có thể bị thay thế và Đình Bắc được trả lại vai trò tiền đạo cắm. Ở vị trí tiền đạo phải, Văn Thuận hay Lê Viktor có thể được chọn. Vị trí tiền đạo trái nhiều khả năng thuộc về Văn Khang. Khi đội trưởng U.23 VN được đẩy lên cao, vị trí hậu vệ biên trái trở về với Phi Hoàng. Ở biên phải, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cần đến quân bài mang tên Anh Quân. Dù Minh Phúc chơi cũng khá ổn, có một kiến tạo cho Đình Bắc, nhưng khi gặp Malaysia, U.23 VN cần thêm sự đột biến từ Anh Quân.

Với những thay đổi đó, U.23 VN có thể cải thiện sức mạnh tấn công đáng kể. Văn Khang được giải phóng khỏi vai trò phòng ngự, hứa hẹn cùng Đình Bắc tạo ra những pha phối hợp sắc nét. Người hâm mộ cũng chờ đợi Phi Hoàng, Anh Quân tung ra các pha tạt bóng chính xác để tận dụng khả năng không chiến, di chuyển cắt mặt để dứt điểm tốt của Đình Bắc. Dù Malaysia sở hữu sức mạnh thể chất và những pha không chiến nguy hiểm, U.23 VN hoàn toàn có cơ sở để tự tin. Bên cạnh năng lực cá nhân của các cầu thủ, chúng ta còn có thể trông cậy vào tài xoay xở của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn có những phương án hiệu quả, và hy vọng ở trận sắp tới, năng lực này tiếp tục được phát huy.

Trận đấu đáng được chờ đợi diễn ra vào 16 giờ ngày 11.12.

U.23 Indonesia dễ bị loại sớm

Gặp đối thủ mạnh là U.23 Indonesia nhưng U.23 Philippines tỏ ra không hề lép vế. Đội bóng của HLV McPherson đã chơi kiên cường, bảo toàn mành lưới trong 90 phút. Phút 45+1, Banatao còn ghi bàn thắng duy nhất, giúp U.23 Philippines giành trọn 3 điểm. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của U.23 Philippines tại SEA Games 33, giúp họ có 6 điểm, đứng đầu bảng C và vào bán kết. U.23 Indonesia chưa có điểm nào, đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Văn Trình

U.23 VN HLV Ha Hyeok-jun Malaysia cầu thủ trẻ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
