HLV Mai Đức Chung buồn bã: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines phút cuối thật đáng tiếc, tôi nhận trách nhiệm"

'Chúng tôi không đổ lỗi cho trọng tài, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đáng tiếc', HLV Mai Đức Chung nhận định

HLV Mai Đức Chung thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Chúng tôi thua thực sự đáng tiếc vì bàn thua xảy đến ở phút cuối. Lẽ ra 2 đội có tỷ số hòa đúng hơn. Chúng tôi không đổ lỗi trọng tài ở trận này vì đằng nào thua cũng thua rồi. Nhưng có vài tình huống trọng tài thì bắt rất chặt cho Việt Nam hơi lỏng cho Philipines. Ngay tình huống Thanh Nhã sút chạm tay, trọng tài lại bỏ qua. Đội bạn chỉ có tầm vóc, bóng bổng, không có những pha phối hợp nào cả. Tiếc là chúng tôi lại để thua phút cuối. Dù sao tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này".

HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Chung cho biết, ông khá lo lắng ở thời gian đầu trận khi mà đối thủ dùng sức vóc và đôi chân mạnh mẽ để càn lướt, gây khó cho chúng ta: "Có những lúc tôi trải qua thời gian căng thẳng vì lối chơi đã được cả đội tập luyện để chống lối chơi chuyền đài, đá bổng của Philippines đã có lúc thực sự lúng túng. Các tuyển thủ rất nỗ lực để cầm bóng và phối hợp, nhưng nhiều lúc vẫn còn vội vã và chưa thoát khỏi sự áp sát của đối phương", ông Chung nhấn mạnh.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ

"Tôi thừa nhận việc thay người hơi bị động, chưa có giải pháp khắc chế được ở khu tiền vệ và tiền đạo. Khi Trúc Hương bị tâm lý, tôi buộc phải thay người. Thực lòng tôi muốn đưa Ngọc Minh Chuyên vào dùng sức trẻ để lôi kéo, nhưng cuối cùng phải đưa Huỳnh Như vào vì muốn tận dụng kinh nghiệm của Như".

HLV Mai Đức Chung âu lo suốt trận ẢNH: KHẢ HÒA

Bích Thùy chơi tốt đã có nhiều pha đe dọa hàng thủ Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Giải thích việc sử dụng một bộ ba trung vệ mới trong trận gặp Philippines là Lê Thị Diễm My, Trần Hải Linh và Nguyễn Thị Kim Yên, HLV Mai Đức Chung cho biết: " Chúng tôi buộc phải thay đổi đưa những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu hơn vào chỉ huy hàng phòng ngự là Diễm My đá thòng và cầu thủ có thể hình tương đối có thể tranh chấp nhiều hơn là Kim Yên để đeo bám mũi nhọn to cao. Riêng Hải Linh có tầm vóc tôi kéo về đá trung vệ để tăng thêm độ ổn định cho tuyến dưới. Những thay đổi này để đối phó với một đối thủ có tầm vóc quá tốt như Philippines, cố gắng để hạn chế sức công phá của họ bằng sức mạnh và khả năng tì đè".

Bàn thắng phút bù giờ của đội tuyển nữ Philippines

Trung vệ Hải Linh (10) đeo bám các cầu thủ Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Tại sao lại sử dụng nhiều bóng bổng trong hiệp 1, HLV Mai Đức Chung giải thích: "Bóng bổng không phải là điểm mạnh của chúng ta, nhưng tôi đã yêu cầu phải hạn chế tối đa. Nhưng rất tiếc là các cầu thủ còn chơi tự phát ở vài thời điểm sử dụng bóng bổng nhiều quá. Sử dụng cách này tôi hiểu mục đích các bạn là muốn đẩy đội hình của họ lại, hạn chế khả năng dâng lên. Nhưng điều đó không phù hợp với chúng ta".

Thanh Nhã tấn công dọc hành lang rất năng nổ ẢNH: KHẢ HÒA

Một số vị trí bộc lộ vấn đề về tâm lý, phải chăng ông sẽ lại tiếp tục điều chỉnh đội hình và cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận tới, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: "Trong một trận đấu lớn khó tránh khỏi sai sót. Nhất là các em mới, còn ít kinh nghiệm thi đấu thì rất dễ bị tâm lý. Các em rất nỗ lực nhưng cũng khó trách được. Vấn đề là chúng tôi đã nhận ra ngay và có điều chỉnh cần thiết".

Thủ môn đội Philippines khống chế bóng bổng trước tiền đạo Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như vào sân bằng kinh nghiệm gây được sóng gió ẢNH: KHẢ HÒA

Với 3 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng B. Để lọt vào bán kết, buộc lòng các cô gái Việt Nam phải thắng Myanmar ở trận lúc 16 giờ ngày 11.12 tới, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận: "Cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu chúng ta thắng Myanmar. Vì hiệu số chúng ta đang tốt so với Myanmar. Đây sẽ thêm một trận đấu không dễ dàng nữa cho chúng tôi. Toàn đội còn hơn 2 ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ phải cố gắng tối đa".

Vạn Sự đi bóng tấn công ẢNH: KHẢ HÒA

Người hâm mộ cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA