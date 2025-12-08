Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
08/12/2025 18:14 GMT+7

Những bất cập trong công tác hậu cần của ban tổ chức SEA Games 33 đã khiến ngày đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên vất vả hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện và nghỉ ngơi của toàn đội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chờ hơn 2 tiếng ở sân bay

Một tình huống trớ trêu đã xảy ra khi phải đến hơn 15 giờ chiều (tức sau 2 tiếng chờ đợi ở sân bay kể từ khi hạ cánh) các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới được đặt chân lên xe đón đoàn do ban tổ chức bố trí. Được biết trong chiều 8.12, có rất nhiều đoàn thể thao từ các nước hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bangkok, từ đó tạo ra sự nhầm lẫn trong khâu điều phối của ban tổ chức.

Đáng nói hơn, thay vì được bố trí phương tiện riêng biệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải di chuyển trên một chuyến xe ghép chung với đoàn trọng tài taekwondo. Tuy nhiên, hai đoàn không ở chung một khách sạn, nên xe đưa đón phải vòng đến nơi lưu trú của các trọng tài trước, rồi mới đưa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về địa điểm hội quân.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến khách sạn nơi đóng quân lúc 16 giờ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lúc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về đến khách sạn thì đồng hồ đã điểm 16 giờ. Trong khi đó, lịch tập mà ban tổ chức sắp xếp cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là 16 giờ 20 phút. Quỹ thời gian vỏn vẹn 20 phút là không thể đủ để các VĐV nhận phòng, cất hành lý… cộng thêm sự mệt mỏi sau hành trình dài đằng đẵng. Do đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok.

"Không đủ sức khỏe để tập"

Khi được hỏi về tinh thần của toàn đội lúc này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Trước hôm nay, trạng thái của VĐV về cơ bản rất tốt. Nhưng còn hôm nay, ở thời điểm hiện tại thì tất cả đang rất mệt mỏi. Chưa có một kỳ SEA Games nào mà sự đón tiếp giống như năm nay. Chúng tôi đi từ 5 giờ sáng đến giờ. Sang Thái Lan chỉ bay hơn 1 tiếng mà đến giờ này vẫn chưa được lên phòng. Chiều nay, chúng tôi có buổi tập mà cũng phải bỏ, vì không đủ sức khỏe để tập nữa".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 2.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết đội phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok

ẢNH: NHẬT THỊNH

Gác lại những bất tiện của ngày đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dành trọn buổi tối để hồi phục. Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội sẽ chỉ còn duy nhất buổi sáng 9.12 để tập luyện, trước khi bước vào lịch thi đấu dày đặc.

Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Myanmar, Malaysia và Indonesia. Ở trận ra quân, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Myanmar vào lúc 15 giờ ngày 10.11.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 3.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 4.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 5.

Khi đến khách sạn, các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải mất thêm kha khá thời gian thì mới hoàn thành thủ tục nhận phòng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 6.

Tay đập số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 7.

Phụ công bóng chuyền xinh đẹp và tài năng Lê Thanh Thúy là 1 trong 2 VĐV vinh dự cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra ngày 9.12

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 8.

Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh lúc nào cũng vui vẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?- Ảnh 9.

Tay đập xinh đẹp Đặng Thị Kim Thanh

ẢNH: NHẬT THỊNH


Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam bóng chuyền nữ Sea games
