Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu

Tại bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, U.23 Philippines bị đánh giá thấp nhất. Dù vậy, trận ra quân (5.12), U.23 Philippines bất ngờ chơi áp đảo, đánh bại U.23 Myanmar 2-0. Với 3 điểm cùng hiệu số +2, U.23 Philippines hiện mới là những người dẫn đầu bảng và nắm nhiều lợi thế trong việc giành vé vào bán kết. Chính vì thế, trong trận cầu gặp U.23 Indonesia, HLV McPherson Garrath James cũng tỏ ra rất tự tin, chỉ thay đổi đúng 1 vị trí so với trận gặp U.23 Myanmar.

Tuy nhiên, đối thủ của U.23 Philippines là U.23 Indonesia ở trận cuối bảng C là không hề “dễ chơi”. Đội tuyển trẻ xứ vạn đảo là nhà vô địch SEA Games và cũng sở hữu đội hình rất chất lượng ở giải đấu năm nay. Ngay trận ra quân, U.23 Indonesia đã tung ra sân đội hình rất mạnh, với đầy đủ các sao nhập tịch như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner.

Highlight U.23 Philippines 1-0 U.23 Indonesia: Chiến thắng sốc để vào bán kết

U.23 Indonesia (áo trắng) được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U.23 Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Philippines tiếp tục tạo sốc, dẫn trước U.23 Indonesia

Dù ra sân với đội hình rất mạnh nhưng trong khoảng 15 phút đầu U.23 Indonesia phải chơi co cụm, chịu nhiều sức ép của U.23 Philippines. Các học trò của HLV Indra Sjafri chỉ kiểm soát bóng khoảng 45% và gần như đánh mất khu vực trung tuyến vào tay U.23 Philippines. Rất may cho U.23 Indonesia là các tiền đạo U.23 Philippines chơi không tốt, bỏ lỡ những cơ hội để mở tỷ số sớm.

Khoảng nửa cuối hiệp 1, HLV Indra Sjafri bắt đầu thay đổi chiến thuật, đẩy đội trưởng Ivar Jenner lên chơi ở vị trí giữa sân. Kể từ đây, U.23 Indonesia lấy lại thế trận và tạo ra liên tiếp những đợt tấn công nguy hiểm, có đến 8 lần dứt điểm trong hiệp 1. Đáng tiếc, thủ thành Guimaraes phía U.23 Philippines chơi quá xuất sắc, khiến U.23 Indonesia bất lực trong việc xuyên thủng lưới. Không những vậy, đến phút 45+1, cú sốc tiếp tục xảy ra khi U.23 Philippines vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú đánh đầu của Banatao Otu Abang.

U.23 Phillipines tiếp tục mang đến bất ngờ lớn ở bảng C SEA Games 33 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiệp 2 kiên cường của U.23 Philippines, vé bán kết xứng đáng

Bị dẫn bàn sau hiệp 1, U.23 Indonesia phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công ở hiệp 2. Khác với hiệp đấu trước đó, đội bóng trẻ xứ vạn đảo tấn công nhiều ở trung lộ, thay vì đưa bóng sang hai biên để tạt vào. Với cách đá này, 2 tiền đạo nhập tịch là Rafael Struick, Mauro Zijlstra liên tục được dồn bóng. Tuy nhiên, bộ đôi này lại có ngày thi đấu thất vọng, bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn.

Rafael Struick có ngày thi đấu đầy thất vọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 20 phút cuối trận, U.23 Indonesia chơi tất tay, đưa toàn bộ những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Nhưng so với những phút đầu hiệp, U.23 Indonesia lại bế tắc vì tuyến giữa không thể cầm bóng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Philippines chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công. Với những đầu tàu như Mariona, Reyes, U.23 Philippines chơi đầy khó chịu, luôn lăn xả trước các tình huống tấn công của U.23 Indonesia. Dù chịu đến 8 cú sút của đối thủ ở hiệp đấu này nhưng U.23 Philippines vẫn thi đấu kiên cường, bảo vệ thành quả dẫn 1-0 đến hết trận.

Trận thắng quả cảm của U.23 Philippines ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bất ngờ đánh bại U.23 Indonesia 1-0, U.23 Philippines kết thúc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 với kết quả toàn thắng. Đoàn quân của HLV McPherson Garrath James có 6 điểm, xuất sắc đứng đầu và hiên ngang giành vé vào bán kết. Phía đối diện, U.23 Indonesia có 0 điểm cùng hiệu số -1, xếp thứ 2 bảng C và đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi giải. Ở trận cuối, các học trò của HLV Indra Sjafri sẽ gặp U.23 Myanmar, đội có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối bảng C.