Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu

Văn Trình
Văn Trình
08/12/2025 20:03 GMT+7

Tối 8.12, U.23 Philippines đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại U.23 Indonesia 1-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó giành luôn suất vào bán kết với ngôi đầu.

Tại bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, U.23 Philippines bị đánh giá thấp nhất. Dù vậy, trận ra quân (5.12), U.23 Philippines bất ngờ chơi áp đảo, đánh bại U.23 Myanmar 2-0. Với 3 điểm cùng hiệu số +2, U.23 Philippines hiện mới là những người dẫn đầu bảng và nắm nhiều lợi thế trong việc giành vé vào bán kết. Chính vì thế, trong trận cầu gặp U.23 Indonesia, HLV McPherson Garrath James cũng tỏ ra rất tự tin, chỉ thay đổi đúng 1 vị trí so với trận gặp U.23 Myanmar.

Tuy nhiên, đối thủ của U.23 Philippines là U.23 Indonesia ở trận cuối bảng C là không hề “dễ chơi”. Đội tuyển trẻ xứ vạn đảo là nhà vô địch SEA Games và cũng sở hữu đội hình rất chất lượng ở giải đấu năm nay. Ngay trận ra quân, U.23 Indonesia đã tung ra sân đội hình rất mạnh, với đầy đủ các sao nhập tịch như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner.

Highlight U.23 Philippines 1-0 U.23 Indonesia: Chiến thắng sốc để vào bán kết

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu- Ảnh 1.

U.23 Indonesia (áo trắng) được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U.23 Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Philippines tiếp tục tạo sốc, dẫn trước U.23 Indonesia

Dù ra sân với đội hình rất mạnh nhưng trong khoảng 15 phút đầu U.23 Indonesia phải chơi co cụm, chịu nhiều sức ép của U.23 Philippines. Các học trò của HLV Indra Sjafri chỉ kiểm soát bóng khoảng 45% và gần như đánh mất khu vực trung tuyến vào tay U.23 Philippines. Rất may cho U.23 Indonesia là các tiền đạo U.23 Philippines chơi không tốt, bỏ lỡ những cơ hội để mở tỷ số sớm.

Khoảng nửa cuối hiệp 1, HLV Indra Sjafri bắt đầu thay đổi chiến thuật, đẩy đội trưởng Ivar Jenner lên chơi ở vị trí giữa sân. Kể từ đây, U.23 Indonesia lấy lại thế trận và tạo ra liên tiếp những đợt tấn công nguy hiểm, có đến 8 lần dứt điểm trong hiệp 1. Đáng tiếc, thủ thành Guimaraes phía U.23 Philippines chơi quá xuất sắc, khiến U.23 Indonesia bất lực trong việc xuyên thủng lưới. Không những vậy, đến phút 45+1, cú sốc tiếp tục xảy ra khi U.23 Philippines vươn lên dẫn trước 1-0 sau cú đánh đầu của Banatao Otu Abang.

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu- Ảnh 2.

U.23 Phillipines tiếp tục mang đến bất ngờ lớn ở bảng C SEA Games 33

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiệp 2 kiên cường của U.23 Philippines, vé bán kết xứng đáng

Bị dẫn bàn sau hiệp 1, U.23 Indonesia phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công ở hiệp 2. Khác với hiệp đấu trước đó, đội bóng trẻ xứ vạn đảo tấn công nhiều ở trung lộ, thay vì đưa bóng sang hai biên để tạt vào. Với cách đá này, 2 tiền đạo nhập tịch là Rafael Struick, Mauro Zijlstra liên tục được dồn bóng. Tuy nhiên, bộ đôi này lại có ngày thi đấu thất vọng, bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội ngon ăn. 

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu- Ảnh 3.

Rafael Struick có ngày thi đấu đầy thất vọng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoảng 20 phút cuối trận, U.23 Indonesia chơi tất tay, đưa toàn bộ những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Nhưng so với những phút đầu hiệp, U.23 Indonesia lại bế tắc vì tuyến giữa không thể cầm bóng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Philippines chủ động lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công. Với những đầu tàu như Mariona, Reyes, U.23 Philippines chơi đầy khó chịu, luôn lăn xả trước các tình huống tấn công của U.23 Indonesia. Dù chịu đến 8 cú sút của đối thủ ở hiệp đấu này nhưng U.23 Philippines vẫn thi đấu kiên cường, bảo vệ thành quả dẫn 1-0 đến hết trận.

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu- Ảnh 4.

Trận thắng quả cảm của U.23 Philippines

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bất ngờ đánh bại U.23 Indonesia 1-0, U.23 Philippines kết thúc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 với kết quả toàn thắng. Đoàn quân của HLV McPherson Garrath James có 6 điểm, xuất sắc đứng đầu và hiên ngang giành vé vào bán kết. Phía đối diện, U.23 Indonesia có 0 điểm cùng hiệu số -1, xếp thứ 2 bảng C và đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi giải. Ở trận cuối, các học trò của HLV Indra Sjafri sẽ gặp U.23 Myanmar, đội có 0 điểm cùng hiệu số -2, xếp cuối bảng C. 

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.23 Việt Nam tập rất sung, ông Kim sẵn sàng cho cuộc chạm trán U.23 Malaysia

U.23 Việt Nam tập rất sung, ông Kim sẵn sàng cho cuộc chạm trán U.23 Malaysia

Buổi tập chiều 8.12 của đội tuyển U.23 Việt Nam bất ngờ trở nên ồn ào hơn bởi những chiếc trực thăng liên tục quần thảo qua lại, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất tập trung.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Philippines U.23 Indonesia Sea games Bán kết Thái Lan Bóng đá nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận