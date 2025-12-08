Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn

Quang Tuyến
Quang Tuyến
08/12/2025 17:59 GMT+7

Đội tuyển nữ Myanmar đã có chiến thắng thứ 2 tại SEA Games 33 khi quật ngã dễ dàng đội tuyển nữ Malaysia với tỷ số 3-0, để chờ đại chiến với các cô gái tuyển thủ Việt Nam vào ngày 11.12 tới.

Đội tuyển nữ Myanmar cho thấy lối đá đa dạng để nghênh chiến Việt Nam

Sau chiến thắng trước Philippines, đội tuyển nữ Myanmar bước vào trận đấu thứ 2 gặp Malaysia chiều 8.12 trong tâm thế rất thoải mái. Họ gặp một đối thủ nhẹ ký nhất trong bảng nên dù không cần quá nỗ lực nhiều vẫn tạo được sự lấn lướt. Dẫu vậy Myanmar cũng không hề chủ quan khi vẫn đưa đội hình mạnh nhất ra sân với quyết tâm "đánh nhanh thắng nhanh" để bảo toàn sức cho trận cuối vòng bảng gặp Việt Nam.

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn- Ảnh 1.

Niềm vui ghi bàn của May Htet Lu (13)

ẢNH: KHẢ HÒA

Đầu trận họ gặp cách chơi được tổ chức khá tốt của các cô gái Malaysia, nhất là trong việc đeo bám "chăm sóc" các mũi nhọn như Win Theingi Tun (7) hay Shwe Yee Tun (19) khá kỹ nên đội nữ Myanmar chơi có phần từ tốn, giữ cự ly chặt chẽ. Nhưng chỉ sau nửa hiệp 1 nhận thấy Malaysia cũng muốn nôn nóng tràn lên ghi bàn vì họ cũng chỉ có một con đường nếu muốn vào bán kết, nên đương kim á quân SEA Games và AFF Cup ngay lập tức tăng tốc. Họ dùng các mũi khoan đầy tốc độ và sức mạnh để tấn công vào các khoảng trống mà hàng thủ Malaysia dâng cao.

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn- Ảnh 2.

Đội nữ Myanmar có chiến thắng dễ dàng

ẢNH: KHẢ HÒA

Chính những pha phản công chớp nhoáng của Myanmar đã giúp họ khai thác nhanh 2 cơ hội ghi bàn. Đầu tiên là San Thaw Thaw (8) sút bóng cận thành, còn bàn thứ 2 do May Htet Lu (13) ghi là một cú sút trái phá từ ngoài vòng 16,50 m, làm tung nóc lưới Malaysia. Với khí thế ngùn ngụt sau 2 bàn thắng sớm, hiệp 2 Myanmar chơi thong dong nhưng cũng kịp ấn định tỷ số 3-0 do chân sút số 1 Win Theingi Tun (7) ghi. Trận đấu nhiều lúc bị ngắt quãng do xô xát giữa cầu thủ đôi bên. Trong đó Adrienna (11) của Malaysia đã nhận thẻ đỏ.

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn- Ảnh 3.

Đội nữ Myanmar vượt trội đẳng cấp

ẢNH: KHẢ HÒA

Rõ ràng Myanmar đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng đẳng cấp khi họ chơi với một cách đá hoàn toàn khác khi gặp Philippines trận đầu. Đó là sự điềm tĩnh, nhẫn nhịn, chờ thời cơ và tổ chức phản công vô cùng lợi hại. Khác hẳn cách đánh phủ đầu ở trận ra quân, lối đá của đội trưởng Khin Marlar Tun (10) và đồng đội hoàn toàn có thể thích nghi với bất cứ đối thủ nào. Đây cũng là cách để Myanmar chuẩn bị tốt cho trận đại chiến với Việt Nam vào 16 giờ ngày 11.12.

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn- Ảnh 4.

Cách biểu hiện niềm vui của San Thaw Thaw (8)

ẢNH: KHẢ HÒA

Thắng trận này, đội tuyển nữ Myanmar có 6 điểm tiếp tục dẫn đầu bảng và sẽ chờ kết quả trận Việt Nam và Philippines để biết mình đã vào bán kết chưa. Nếu Việt Nam thắng hoặc hòa thì Myanmar sẽ tranh nhất bảng với Việt Nam. Còn nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể có 3 điểm thì Myanmar chưa chắc vào bán kết mà sẽ phải đợi đến 11.12 trong trận quyết định giữa 2 đội mới ngã ngũ.

Khám phá thêm chủ đề

Myanmar Malaysia Việt Nam
