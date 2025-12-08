Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

'Mbappe của U.23 Việt Nam' Lê Phát: Học đại học giữa SEA Games không mệt, quyết thắng Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
08/12/2025 17:13 GMT+7

Chiều 8.12, 'cậu út' của đội U.23 Việt Nam Lê Phát đã chia sẻ chuyện vừa học đại học (ĐH) vừa tham dự SEA Games 33, nhưng rất quyết tâm sẽ đem về chiến thắng trước U.23 Malaysia để vào bán kết.

'Mbappe của U.23 Việt Nam' Lê Phát: Học đại học giữa SEA Games không mệt, quyết thắng Malaysia- Ảnh 1.

Lê Phát tự tin rạng rỡ khi trả lời báo chí

ảnh: Nhật Thịnh

Sao trẻ U.23 Việt Nam sáng luyện văn, chiều luyện võ

Lê Phát sinh năm 2007, năm nay chỉ mới 18 tuổi và là người trẻ nhất U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 (kế đến là Công Phương sinh năm 2006). Việc anh dự SEA Games 33 được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của HLV Kim Sang-sik.

Đặc biệt thú vị khi Lê Phát - được gắn biệt danh "Mbappe Việt Nam" - ngoài chuyện tập luyện, thi đấu cùng các đàn anh đồng đội, vẫn chăm chỉ mỗi sáng mở máy tính học online lớp đại học ở Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

Chân sút trẻ của Ninh Bình FC bày tỏ: "Tôi có cảm xúc rất hồi hộp và khá là vui khi biết mình nằm trong danh sách tham dự SEA Games 33. Bản thân tôi luôn phải nỗ lực để xứng đáng với cơ hội này.

'Mbappe của U.23 Việt Nam' Lê Phát: Học đại học giữa SEA Games không mệt, quyết thắng Malaysia- Ảnh 2.

Lê Phát có tinh thần chiến đấu rất cao

ảnh: Nhật Thịnh

Vừa học vừa đá SEA Games không khó khăn lắm, sáng học chiều tập vẫn được. Tôi cũng chỉ học được 2 buổi mà thôi. Tôi cần phải luôn cố gắng nỗ lực từng ngày, để được có cơ hội ra sân thi đấu.

Ở U.23 Việt Nam lúc này có 3 người đang học cùng tôi là Thanh Nhàn và Xuân Bắc. Tôi nghĩ bằng đại học rất quan trọng, vì có bằng đại học sau khi không đá bóng nữa tôi có thể xin việc hoặc trở thành HLV thể thao".

U.23 Malaysia mạnh nhưng U.23 Việt Nam sẽ thắng

Phía trước Lê Phát và U.23 Việt Nam sẽ là trận "chung kết" bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, khi HLV Kim Sang-sik đã đề ra mệnh lệnh chiến thắng U.23 Malaysia để lọt vào bán kết với tư cách đội xếp đầu bảng B.

'Mbappe của U.23 Việt Nam' Lê Phát: Học đại học giữa SEA Games không mệt, quyết thắng Malaysia- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam tập trung tối đa cho mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

Lê Phát tự tin: "Trong các buổi tập, HLV Kim Sang-sik thường xuyên nhắc nhở các học trò luôn tự tin, đoàn kết và chắt chiu các cơ hội có được. Về chiến thuật trận đấu gặp U.23 Malaysia tôi xin phép không thể nói ở đây được.

Đối với toàn đội U.23 Việt Nam thì U.23 Malaysia là đối thủ khá là mạnh. Đội chúng tôi luôn luôn phải sẵn sàng để thích ứng mọi thời cơ trên sân. Mục tiêu của đội vẫn là cố gắng giành chiến thắng trước U.23 Malaysia.

Tôi là cầu thủ trẻ, lần đầu tiên được tham dự SEA Games lần này. Bản thân tôi cố gắng nỗ lực trong từng buổi tập. Tôi được khuyên luôn phải cố gắng học hỏi từ các anh, luôn phải cố gắng hết sức mình trong từng buổi tập để có thể được thầy tin tưởng và trao cơ hội ra sân".

