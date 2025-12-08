Đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh của đội đương kim vô địch

Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 7-0 trong khi đội tuyển Philippines bất ngờ thất thủ 1-2 trước đội tuyển Myanmar. Vì thế cuộc chạm trán giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Philippines hứa hẹn "nảy lửa". Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sớm vào bán kết nếu giành trọn 3 điểm còn đội tuyển Philippines không được phép thua nếu muốn giữ cơ hội đi tiếp.

Thái Thị Thảo (trái) cùng đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại đội Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Từng nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển nữ Philippines ở SEA Games 32 nên HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đội tuyển Philippines chắc chắn sẽ đẩy tốc độ lên chơi với chúng ta, dùng sức để càn lướt và rót bóng bổng nhiều vào khu 16 m 50. Đó là sở trường của họ nên ban huấn luyện luôn nhắc nhở các hậu vệ và tiền vệ phải khóa chặt các mũi tấn công và không cho họ có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền sâu vào giữa".

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rèn kỹ các bài tập để hóa giải lối chơi của đội tuyển Philippines. Hậu vệ Lương Thị Thu Thương cho biết: "Các cầu thủ Philippines rất cao to và chơi đầu giỏi nên tôi và các đồng đội cố gắng hạn chế tối đa hỏa lực này, đồng thời kèm chặt chẽ, tuân thủ tốt đấu pháp của HLV".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết nếu vượt qua Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra hôm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu như ở trận mở màn chạm trán với đội Malaysia bị đánh giá yếu nhất bảng B, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội ra sân cho một số cầu thủ trẻ thì ở trận quan trọng với Philippines, nhiều khả năng dàn "tinh binh" của bóng đá nữ Việt Nam sẽ xuất trận. Thái Thị Thảo cùng các đồng đội được kỳ vọng có chiến thắng thuyết phục trước Philippines nhằm khẳng định sức mạnh của đội đương kim vô địch.