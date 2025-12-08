Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Live Bóng đá SEA Games 33, Philippines 0-0 Việt Nam: Huỳnh Như vào sân

Hoàng Quỳnh - Lĩnh Nam
08/12/2025 17:18 GMT+7

18 giờ 30 hôm nay (8.12) trên sân Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội tuyển nữ Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Bình luận Diễn biến trận đấu

Đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định sức mạnh của đội đương kim vô địch

Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 7-0 trong khi đội tuyển Philippines bất ngờ thất thủ 1-2 trước đội tuyển Myanmar. Vì thế cuộc chạm trán giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Philippines hứa hẹn "nảy lửa". Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sớm vào bán kết nếu giành trọn 3 điểm còn đội tuyển Philippines không được phép thua nếu muốn giữ cơ hội đi tiếp. 

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Philippines: Tinh binh xuất trận săn vé bán kết SEA Games - Ảnh 1.

Thái Thị Thảo (trái) cùng đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại đội Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

Từng nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển nữ Philippines ở SEA Games 32 nên HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đội tuyển Philippines chắc chắn sẽ đẩy tốc độ lên chơi với chúng ta, dùng sức để càn lướt và rót bóng bổng nhiều vào khu 16 m 50. Đó là sở trường của họ nên ban huấn luyện luôn nhắc nhở các hậu vệ và tiền vệ phải khóa chặt các mũi tấn công và không cho họ có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền sâu vào giữa".

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rèn kỹ các bài tập để hóa giải lối chơi của đội tuyển Philippines. Hậu vệ Lương Thị Thu Thương cho biết: "Các cầu thủ Philippines rất cao to và chơi đầu giỏi nên tôi và các đồng đội cố gắng hạn chế tối đa hỏa lực này, đồng thời kèm chặt chẽ, tuân thủ tốt đấu pháp của HLV".

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Philippines: Tinh binh xuất trận săn vé bán kết SEA Games - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết nếu vượt qua Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra hôm nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nếu như ở trận mở màn chạm trán với đội Malaysia bị đánh giá yếu nhất bảng B, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội ra sân cho một số cầu thủ trẻ thì ở trận quan trọng với Philippines, nhiều khả năng dàn "tinh binh" của bóng đá nữ Việt Nam sẽ xuất trận. Thái Thị Thảo cùng các đồng đội được kỳ vọng có chiến thắng thuyết phục trước Philippines nhằm khẳng định sức mạnh của đội đương kim vô địch. 

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam Bóng đá nữ SEA Games 33 đội tuyển nữ Philippines Thái Thị Thảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận