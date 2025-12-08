Tuyệt vời tình cảm thân thiện VĐV Thái Lan và Campuchia giữa chiến sự căng thẳng: Thể thao là thế!

Báo chí Thái Lan đánh giá cao hình ảnh đẹp tại lễ thượng cờ

Khoảng 13 giờ ngày 8.12, các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 có mặt tại Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) để chuẩn bị tham dự lễ thượng cờ. Không rõ là ban tổ chức vô tình hay chủ động xếp đoàn thể thao Campuchia ngồi gần bên Thái Lan.

Đại diện 2 bên dành cho nhau những cử chỉ thân thiện. Phía Thái Lan chủ động sang xin chụp ảnh với Campuchia. Đáp lại, đại diện xứ Angkor cũng tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Cuối cùng, lễ thượng cờ SEA Games đã diễn ra tốt đẹp.

Các phóng viên Thái Lan cũng cười tươi, tỏ ra hào hứng khi chứng kiến hình ảnh này. Tuntat Vinitmanoon, PV đài Thairath (Thái Lan) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Thể thao là thể thao. Chính trị là chính trị. 2 điều này không liên quan và chúng ta phải phân biệt rõ ràng".

Hành động của đoàn thể thao Thái Lan và Campuchia gửi đi thông điệp tích cực. Trong bối cảnh chiến sự tại biên giới 2 nước trở nên căng thẳng, đây là yếu tố quan trọng, giúp SEA Games 33 có thể tiếp tục được tiếp diễn mà không phát sinh thêm bất sự cố gì khác. Trước đó, đoàn thể thao Campuchia.

Khi vừa đặt chân đến Huamark, VĐV Campuchia đã tỏ ra hào hứng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đoàn thể thao Thái Lan (trái) và Campuchia được xếp ngồi cạnh nhau

Trưởng đoàn thể thao Campuchia còn thoải mái tạo dáng trước ống kính ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đại diện đoàn thể thao Thái Lan chủ động sang phía Campuchia chụp ảnh và "thả tim" ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cái bắt tay hữu nghị từ 2 bên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đoàn thể thao Campuchia tham dự dễ thượng cờ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù trời khá nắng, các VĐV vẫn tỏ ra thoải mái ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nét rạng rỡ từ phía nữ VĐV Campuchia thu hút sự chú ý của các phóng viên ảnh ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quốc kỳ Campuchia (thứ 2 từ trái sang) được kéo lên trong lễ thượng cờ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hành động của 2 đoàn thể thao Campuchia và Thái Lan còn thể hiện được ý nghĩa của lễ thượng cờ SEA Games 33, cho thấy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững. Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần "Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng" mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các tuyên bố chung của mình.

Từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên đến nay, SEA Games luôn được xem là một diễn đàn gắn kết hơn là tranh đua, nơi thể thao trở thành cây cầu nối giữa các dân tộc. Lễ thượng cờ, vì vậy, chính là khoảnh khắc khơi dậy cảm giác tự hào nhưng đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm chung tay vun đắp hòa bình, hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững trong khu vực.