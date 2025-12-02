Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV U.23 Thái Lan tuyên bố 'cứng': Không sợ đối thủ nào, sẽ đánh bại tất cả để vô địch

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Bangkok
02/12/2025 14:32 GMT+7

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của đội U.23 Thái Lan khẳng định việc U.23 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33 vào phút chót không ảnh hưởng nhiều đến ông và các học trò.

HLV U.23 Thái Lan muốn giành ngôi đầu bảng

Chiều 2.12, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được diễn ra tại sân Rajamangala. HLV trưởng U.23 Thái Lan, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: "Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng, sẽ thực hiện một số thay đổi về mặt chiến thuật để thi đấu tốt trước Singapore và Timor Leste. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành ngôi đầu bảng. Về trường hợp của Campuchia, chúng tôi luôn muốn mọi quốc gia có thể tham dự. Và chúng tôi không gặp vấn đề gì lớn khi đổi đối thủ. Muốn là nhà vô địch, chúng tôi cần đánh bại mọi đội bóng khác".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là vô địch. Chúng tôi đã không vô địch SEA Games khá lâu rồi. Lần này, chúng tôi đăng cai SEA Games. Chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều tháng, trải qua nhiều đợt tập trung, bắt đầu từ Giải vô địch U.23 Đông Nam Á tại Indonesia, vòng loại U.23 châu Á tại Thái Lan, cũng như các trận đấu giao hữu tại Trung Quốc và gần đây nhất là với Ấn Độ. 

Chúng tôi đã chuẩn bị và tuyển chọn các cầu thủ từ cả 4 trại đợt tập trung huấn luyện, những người mà chúng tôi tin là xuất sắc nhất trong thế hệ này tại Thái Lan, để thi đấu tại SEA Games lần này". 

Ông nói thêm: "Một số cầu thủ chủ chốt từ nhiều CLB đã bị chấn thương, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phương án B. Chúng tôi đã gặp Timor Leste ở trận đấu đầu tiên, và chúng tôi cũng đã gặp họ tại Indonesia. Họ đang phát triển tốt, và chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Cả Timor Leste và Singapore đều đã có sự chuẩn bị tốt, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để đối đầu với họ. Với giải đấu quốc nội, chúng tôi đang chuẩn bị cả phương án B và phương án C cho việc xoay tua cầu thủ. Chúng tôi tin rằng để vô địch SEA Games, chúng tôi cần phải thi đấu bốn trận. Chúng tôi không thể chủ quan về việc xoay tua cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả 2 trận đấu, và chúng tôi sẽ áp dụng điều đó ở SEA Games lần này. Bước đầu tiên là giành chiến thắng ở vòng bảng, trước khi hướng đến vòng bán kết và chung kết".

HLV U.23 Thái Lan tuyên bố 'cứng': Không sợ đối thủ nào, sẽ đánh bại tất cả để vô địch- Ảnh 1.

Các HLV ở bảng A được kỳ vọng mang đến các trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV U.23 Thái Lan tuyên bố 'cứng': Không sợ đối thủ nào, sẽ đánh bại tất cả để vô địch- Ảnh 2.

HLV đội U.23 Thái Lan cho thấy quyết tâm cực cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối thủ của đội chủ nhà nói gì?

HLV của đội U.23 Singapore, ông Firdaus Kassim nói: "Ai cũng biết chúng tôi là đội bóng trẻ. Chúng tôi đang hướng tới tương lai, chứ không chỉ SEA Games. Chúng tôi nỗ lực mang đến những màn trình diễn chất lượng. Chúng tôi muốn cạnh tranh với các đội bóng khác, sẽ mang những gì chúng tôi thể hiện được trong chuyến tập huấn ở Dubai đến Thái Lan".

Trong khi đó, HLV trưởng của đội U.23 Timor Leste chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt đội, và cả Singapore và Thái Lan đều là các đội mạnh. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho giải. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để thi đấu tốt. Sự chuẩn bị của chúng tôi khá tốt. Ở đây đội nào cũng vậy, ai cũng sẽ nỗ lực thi đấu".

Tại SEA Games 33, đội U.23 Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán Timor Leste và Singapore vào các ngày 3 và 11.12. Trong khi đó, Timor Leste và Singapore đối đầu nhau vào ngày 6.12. Tất cả trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Thái Lan SEA Games 33 Firdaus Kassim Rajamangala Timor Leste
