HLV U.23 Lào xác định sẵn tâm lý… thua U.23 Việt Nam: Vẫn nghĩ đến kịch bản vào bán kết

"Mục tiêu của U.23 Lào rất thực tế...'

Chiều 2.12, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được diễn ra tại Rajamangala. HLV trưởng U.23 Lào, ông Ha Hyeok-jun dường như xác định tâm lý sẽ thua đội U.23 Việt Nam: "Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng và thực tế: giành 1 chiến thắng và thua 1 trận. Hy vọng chúng tôi có thể giành quyền vào bán kết. Ở giải lần này, chúng tôi có 2 cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan là Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United) và Sayfon Keohanam (Suphanburi). Tôi cũng kỳ vọng bộ đôi này tỏa sáng để giúp U.23 Lào hoàn thành mục tiêu".

HLV Ha Hyeok-jun khá tự tin ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim Sang-sik và HLV Ha Hyeok-jun dành cho nhau sự tôn trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Rõ ràng, HLV Ha Hyeok-jun hướng đến việc giành chiến thắng Malaysia và thua đội U.23 Việt Nam. Ở lần gặp nhau gần nhất (tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025), đội U.23 Lào đã thua thầy trò HLV Kim Sang-sik 0-3. Các cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu đó là Khuất Văn Khang và Nguyễn Hiểu Minh (cú đúp).

Những trận đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 cũng đã giúp HLV Ha Hyeok-jun có phần tự tin hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Về sự chuẩn bị, chúng tôi làm tốt nhất có thể rồi khi tận dụng tối đa quãng thời gian tập trung. Trận đầu tiên luôn rất quan trọng và tôi hy vọng có một kết quả tốt".

Ông nói thêm: "Tôi và HLV Kim Sang-sik đã gặp nhau nhiều lần trước đây. Riêng năm 2024, chúng tôi chạm trán 4 lần. HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam cải thiện rất nhiều. Chúng tôi cũng tiến bộ trong nhiều khía cạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành kết quả tốt. Nước Lào chỉ có hơn 7 triệu người, nhưng đội U.23 Lào có rất nhiều người cổ vũ. Các quan chức ở Thái Lan cũng sẽ đến đây theo dõi đội. Hy vọng chúng tôi sẽ mang đến điều gì đó đặc biệt cho người hâm mộ".