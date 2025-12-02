Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

HLV U.23 Lào xác định sẵn tâm lý… thua U.23 Việt Nam: Vẫn nghĩ đến kịch bản vào bán kết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/12/2025 13:44 GMT+7

HLV Ha Hyeok-jun đánh giá cao U.23 Việt Nam và cho biết đội U.23 Lào đặt mục tiêu rất thực tế là giành 1 chiến thắng và để thua 1 trận.

"Mục tiêu của U.23 Lào rất thực tế...'

Chiều 2.12, buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được diễn ra tại Rajamangala. HLV trưởng U.23 Lào, ông Ha Hyeok-jun dường như xác định tâm lý sẽ thua đội U.23 Việt Nam: "Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng và thực tế: giành 1 chiến thắng và thua 1 trận. Hy vọng chúng tôi có thể giành quyền vào bán kết. Ở giải lần này, chúng tôi có 2 cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan là Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United) và Sayfon Keohanam (Suphanburi). Tôi cũng kỳ vọng bộ đôi này tỏa sáng để giúp U.23 Lào hoàn thành mục tiêu".

HLV U.23 Lào xác định sẵn tâm lý… thua U.23 Việt Nam: Vẫn nghĩ đến kịch bản vào bán kết- Ảnh 1.

HLV Ha Hyeok-jun khá tự tin

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV U.23 Lào xác định sẵn tâm lý… thua U.23 Việt Nam: Vẫn nghĩ đến kịch bản vào bán kết- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik và HLV Ha Hyeok-jun dành cho nhau sự tôn trọng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rõ ràng, HLV Ha Hyeok-jun hướng đến việc giành chiến thắng Malaysia và thua đội U.23 Việt Nam. Ở lần gặp nhau gần nhất (tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025), đội U.23 Lào đã thua thầy trò HLV Kim Sang-sik 0-3. Các cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu đó là Khuất Văn Khang và Nguyễn Hiểu Minh (cú đúp).

Những trận đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 cũng đã giúp HLV Ha Hyeok-jun có phần tự tin hơn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Về sự chuẩn bị, chúng tôi làm tốt nhất có thể rồi khi tận dụng tối đa quãng thời gian tập trung. Trận đầu tiên luôn rất quan trọng và tôi hy vọng có một kết quả tốt".

Ông nói thêm: "Tôi và HLV Kim Sang-sik đã gặp nhau nhiều lần trước đây. Riêng năm 2024, chúng tôi chạm trán 4 lần. HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam cải thiện rất nhiều. Chúng tôi cũng tiến bộ trong nhiều khía cạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành kết quả tốt. Nước Lào chỉ có hơn 7 triệu người, nhưng đội U.23 Lào có rất nhiều người cổ vũ. Các quan chức ở Thái Lan cũng sẽ đến đây theo dõi đội. Hy vọng chúng tôi sẽ mang đến điều gì đó đặc biệt cho người hâm mộ".

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói, nối tiếp U.23 sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói, nối tiếp U.23 sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành đội tuyển thứ hai sau U.23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Hãy bắt đầu từ đấu trường khu vực...

U.23 Việt Nam sẽ vô địch bằng nguồn lực V-League, tại sao không?

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 U.23 Việt Nam U.23 Lào Kim Sang-sik Ha Hyeok-jun Phoutthavong Sangvilay Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận