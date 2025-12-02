Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Ông Kim nói điều cực bất ngờ về U.23 Lào, hé lộ chiến thuật của U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
02/12/2025 13:26 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U.23 Lào, nhưng tự tin U.23 Việt Nam sẽ có khởi đầu như ý trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Ông Kim nói điều cực bất ngờ về U.23 Lào, hé lộ chiến thuật của U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U.23 Lào

ảnh: Nhật Thịnh

Ông Kim tin trận U.23 Việt Nam gặp Lào rất quan trọng

Mở đầu phần họp báo lúc 13 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), HLV Kim Sang-sik đánh giá trận gặp U.23 Lào có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Ông cho biết: "Trận mở màn ngày 3.12 sẽ rất quan trọng cho đội U.23 Việt Nam.

HLV trưởng U.23 Lào Ha Hyeok-jun đã giúp đội tuyển Lào mạnh hơn rất nhiều. Do đó ngày mai sẽ là trận đấu rất quan trọng cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của chúng tôi. Toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu, tìm kiếm kết quả tốt nhất".

Ông Kim nói điều cực bất ngờ về U.23 Lào, hé lộ chiến thuật của U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Họ là đồng hương của nhau

Ảnh: Nhật Thịnh

Trận chạm trán ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng không xa lạ gì nhau, khi rất nhiều thành viên của U.23 Việt Nam và U.23 Lào từng chạm trán nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bản thân U.23 Việt Nam từng thắng Lào 3-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 nơi chúng ta đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.

U.23 Việt Nam sẽ thể hiện được sự tiến bộ

Ông Kim nói điều cực bất ngờ về U.23 Lào, hé lộ chiến thuật của U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Buổi họp báo giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào

ảnh: Nhật Thịnh

Mặc dù vậy, ông Kim tỏ ra rất thận trọng, đánh giá rất cao những gì người đồng nghiệp đồng hương Hàn Quốc, ông Ha Hyeok-jun đã làm cho các đội tuyển quốc gia Lào, với những sự tiến bộ thấy rõ trong các giải đấu gần đây.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cho biết: "Lào và Việt Nam đã gặp nhau nhiều trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi đội tuyển Việt Nam toàn thắng. Nhưng ông Ha (HLV Ha Hyeok-jun) đã làm rất tốt về mặt chiến thuật, quản lý, tổ chức... giúp bóng đá Lào tiến bộ.

Tôi rất tôn trọng đội U.23 Lào. Trận ngày mai sẽ không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, có sự tập trung và tiến bộ từng bước một. Tôi kỳ vọng trận đấu tới sẽ chứng kiến cả 2 đội chơi tốt.  U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu ở trận đấu ngày mai".


Tin liên quan

SEA Games 33: Bún Việt Nam 'gây thương nhớ' tại Bangkok

SEA Games 33: Bún Việt Nam 'gây thương nhớ' tại Bangkok

Tò mò đi dạo tại khu vực gần sân Rajamangala nơi U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại SEA Games 33, phóng viên Báo Thanh Niên vô tình được thưởng thức món 'bún Việt Nam' theo phong cách Thái Lan của cô chủ hiền hòa.

Đội tuyển nữ Việt Nam tươi rói, nối tiếp U.23 sang Thái Lan chinh phục HCV SEA Games 33

Khuất Văn Khang tiết lộ sự thật về U.23 Lào, chỉ ra kịch bản khó lường cho U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sea games U.23 Lào Rajamangala U.23 Malaysia hcv
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận