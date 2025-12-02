Ông Kim nói điều cực bất ngờ về U.23 Lào, hé lộ chiến thuật của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự tiến bộ của U.23 Lào ảnh: Nhật Thịnh

Ông Kim tin trận U.23 Việt Nam gặp Lào rất quan trọng

Mở đầu phần họp báo lúc 13 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), HLV Kim Sang-sik đánh giá trận gặp U.23 Lào có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Ông cho biết: "Trận mở màn ngày 3.12 sẽ rất quan trọng cho đội U.23 Việt Nam.

HLV trưởng U.23 Lào Ha Hyeok-jun đã giúp đội tuyển Lào mạnh hơn rất nhiều. Do đó ngày mai sẽ là trận đấu rất quan trọng cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của chúng tôi. Toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu, tìm kiếm kết quả tốt nhất".

Họ là đồng hương của nhau Ảnh: Nhật Thịnh

Trận chạm trán ngày mai sẽ là cuộc so tài giữa 2 đội bóng không xa lạ gì nhau, khi rất nhiều thành viên của U.23 Việt Nam và U.23 Lào từng chạm trán nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bản thân U.23 Việt Nam từng thắng Lào 3-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 nơi chúng ta đăng quang lần thứ 3 liên tiếp.

U.23 Việt Nam sẽ thể hiện được sự tiến bộ

Buổi họp báo giữa U.23 Việt Nam và U.23 Lào ảnh: Nhật Thịnh

Mặc dù vậy, ông Kim tỏ ra rất thận trọng, đánh giá rất cao những gì người đồng nghiệp đồng hương Hàn Quốc, ông Ha Hyeok-jun đã làm cho các đội tuyển quốc gia Lào, với những sự tiến bộ thấy rõ trong các giải đấu gần đây.

Chiến lược gia sinh năm 1976 cho biết: "Lào và Việt Nam đã gặp nhau nhiều trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nơi đội tuyển Việt Nam toàn thắng. Nhưng ông Ha (HLV Ha Hyeok-jun) đã làm rất tốt về mặt chiến thuật, quản lý, tổ chức... giúp bóng đá Lào tiến bộ.

Tôi rất tôn trọng đội U.23 Lào. Trận ngày mai sẽ không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, có sự tập trung và tiến bộ từng bước một. Tôi kỳ vọng trận đấu tới sẽ chứng kiến cả 2 đội chơi tốt. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu ở trận đấu ngày mai".



