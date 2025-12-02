SEA Games 33: Bún Việt Nam 'gây thương nhớ' tại Bangkok

Xe mì nhỏ bán "bún Việt Nam" tại Bangkok ảnh: Quốc Việt

Xe mì Thái với tình yêu 'bún Việt Nam' tại SEA Games 33

Sáng 2.12, đón bình minh đầu tiên tại Bangkok trong ngày thứ 2 ở tại Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33, nhóm phóng viên Thanh Niên đã quyết định tìm hiểu và nếm thử các món ăn sáng tại xứ Chùa Tháp.

Vô tình gặp một xe mì nhỏ - giống vô vàn xe mì gõ ở Việt Nam - gọn gàng đậu ngay vỉa hè ngã ba gần khách sạn, tò mò chúng tôi nhờ Google dịch thử thực đơn nằm phía dưới tấm hình Doraemon khá dễ thương và bất ngờ phát hiện món "bún Việt Nam" được ghi bằng tiếng Thái.

Thế là tôi và đồng nghiệp trẻ là phóng viên ảnh Nhật Thịnh quyết định mạnh dạn gọi to 2 tô "Việt Nam noodle" và ngồi vào bàn ăn thử ở quán ven đường có tên Thái Lan, tạm dịch sang tiếng Anh là Por Lao Moo.

Phóng viên Thanh Niên dùng thử món bún Việt Nam phiên bản Thái Lan ảnh: Quốc Việt

Với phong thái từ tốn nhưng khéo léo và tỉ mỉ, cô chủ Phonsawan Thongpao lấy một cái nồi nhỏ, cho nước lèo vào, bật bếp gas và thả hỗn hợp thịt viên, chả lụa thái nhỏ, và đập 1 quả trứng gà vào đun sôi, trước khi mở bao cho "bún" vào.

Sau khi mọi thứ đã chín, người phụ nữ 58 tuổi này cho thêm sườn hầm và một ít gia vị như ớt bột, hành lá, sa tế… trước khi vui vẻ đưa qua bàn mời chúng tôi ăn. Biết chúng tôi đến từ Việt Nam, cô rất vui và chúc cả 2 sẽ có bữa ăn thật ngon.

Sợi "bún Việt Nam" này thực chất giống bánh canh bột lọc nhưng sợi mảnh, chỉ bằng 1/3 hoặc 1/3 sợi bánh canh Việt Nam tùy theo vùng miền. Khi đun lên, nước lèo hơi sệt với vị thơm nhẹ.

Khi chúng tôi đến, cậu con trai Jessadakorn đang thoăn thoắt dùng thìa khẩy các miếng thịt viên có kích cỡ bằng miếng chả cá thác lác ở Việt Nam vào nồi nước dùng để nấu chín. Xong việc, anh lại tất bật làm các công việc khác phụ mẹ mình.

Bangkok không còn xa lạ

Tác giả cùng anh Jessadakorn là con trai cô chủ ảnh: Quốc Việt

Bún Việt Nam có một chỗ trong thực đơn của quán ảnh: Quốc Việt

Trên bàn ăn (quán có khoảng 4 bàn ăn đặt ngang nép dọc theo vỉa hè) có nước tương, nước mắm, nước dấm ớt và đường để khách có thể tự nêm nếm. Ở miếng đầu ăn thử, có thể cảm nhận đồ ăn ở đây khá tươi, vị thịt heo mềm thơm rất dễ ăn.

Cô Phonsawan Thongpao chia sẻ: "Tôi đã mở xe đồ ăn nhỏ (thực ra có bán thêm cả cháo thịt băm, súp huyết heo, mì tom yum, mì thái…) này được 10 năm rồi và đó cũng là quãng thời gian tôi bán món bún Việt Nam này ở đây.

Tôi quyết định đưa món bún Việt Nam này vào thực đơn vì tình cảm rất yêu thích món ăn này, qua những lần được ăn thử ở các nơi khác. Nhiều người dân ở đây cũng rất thích ăn món bún Việt Nam. Họ thường ăn tại đây hoặc gọi mang về để thưởng thức".

Hai mẹ con chủ quán phụ nhau bán ảnh: Quốc Việt

Một khách quen gọi "bún Việt Nam" đem về ăn sáng ảnh: Quốc Việt

Anh con trai Jessadakorn có ngoại hình rất hiền lành, làm việc lanh lẹ từ chuẩn bị đồ ăn đến dọn bàn, rửa chén… Mỗi khi rảnh tay lại tranh thủ cầm điện thoại chơi games. Vốn tiếng Anh của họ rất ít ỏi, nhưng nhiệt tình dùng điện thoại dịch để trao đổi cùng chúng tôi.

Một hai vị khách ngồi ăn gần đó cũng tranh thủ hỏi liệu món bún Việt Nam này có đúng với vị ở Việt Nam hay không. Họ tỏ ra rất thú vị khi nghe chúng tôi khen ngon và mô tả món ăn này giống sự pha trộn của nhiều món "noodle" ở Việt Nam.

Sau đó trên đường đi làm, chúng tôi gặp một toán khách người Việt đi du lịch theo công ty chuyên bán đồ cho mẹ bỉm sữa. Họ tiếc hùi hụi khi hôm nay đã là ngày cuối cùng mới biết ngày mai 3.12 đội U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân SEA Games 33.

Đồng thời các bạn trẻ này cho biết thêm các món ăn Việt Nam không xa lạ, xuất hiện khá nhiều ở xung quanh khu vực sân Rajamangala và Bangkok. Bản thân khi chúng tôi dùng thử món "bún Việt Nam" này chứng kiến khá đông bạn trẻ ghé đến mua đồ ăn sáng về, trong đó có 2 cô gái trẻ là khách quen cùng chọn "bún Việt Nam" đem về.

Tự dưng, Bangkok không còn cảm giác xa lạ nữa, có chút gì đó gần gũi hơn nhiều...