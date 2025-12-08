Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia

Buổi tập chiều 8.12 của đội tuyển U.23 Việt Nam bất ngờ trở nên ồn ào hơn bởi những chiếc trực thăng liên tục quần thảo qua lại, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất tập trung.
Trực thăng chao lượn phía trên buổi tập U.23 Việt Nam
Chiều 8.12, U.23 Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân bóng Trường ĐH RBAC. Trời vẫn nóng gay gắt khiến các cầu thủ ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đầu buổi nằm ở những chuyến bay trực thăng liên tục chao lượn trên đầu.
Bản thân HLV Kim Sang-sik, BHL và các cầu thủ đều có chút tò mò khi sáng nay biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bỗng trở nên nóng vì những cuộc xung đột vũ trang. Việc Bangkok được siết chặt an ninh tại SEA Games 33 cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ngay sau đó, U.23 Việt Nam đã tập trung tối đa vào tập luyện khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra trận "chung kết" bảng B với U.23 Malaysia, không chỉ tranh ngôi đầu bảng B mà còn có thể là khả năng về nước sớm nếu thua trận.
Sau phần làm nóng, ông Kim một lần nữa chia đôi đội hình để các cầu thủ đấu đối kháng, để từ đó có thể tìm ra đội hình phù hợp nhất để đánh bại U.23 Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng B.
Bất chấp cái nắng nóng gay gắt của những ngày bị ảnh hưởng bởi bão mặt trời, các cầu thủ U.23 Việt Nam dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn thi đấu và tranh chấp với cường độ rất cao, không thua gì so với khi thực chiến.
Tin vui là vào lúc này các cầu thủ U.23 Việt Nam đều đang có trạng thái tốt. Xuân Bắc ở buổi tập thứ 2 vẫn chưa trở lại đội hình chính, đang được ông Kim sắp ở nhóm B. Tuy nhiên với 3 ngày trước mắt thì điều gì cũng có thể xảy ra.
