Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia

Trực thăng chiến đấu liên tục quần thảo phía trên buổi tập chiều 8.12 của U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Chiều 8.12, U.23 Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân bóng Trường ĐH RBAC. Trời vẫn nóng gay gắt khiến các cầu thủ ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đầu buổi nằm ở những chuyến bay trực thăng liên tục chao lượn trên đầu.

Bản thân HLV Kim Sang-sik, BHL và các cầu thủ đều có chút tò mò khi sáng nay biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bỗng trở nên nóng vì những cuộc xung đột vũ trang. Việc Bangkok được siết chặt an ninh tại SEA Games 33 cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ngay sau đó, U.23 Việt Nam đã tập trung tối đa vào tập luyện khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra trận "chung kết" bảng B với U.23 Malaysia, không chỉ tranh ngôi đầu bảng B mà còn có thể là khả năng về nước sớm nếu thua trận.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện hăng say để tranh suất đá chính trước U.23 Malaysia ảnh: Nhật Thịnh

Sau phần làm nóng, ông Kim một lần nữa chia đôi đội hình để các cầu thủ đấu đối kháng, để từ đó có thể tìm ra đội hình phù hợp nhất để đánh bại U.23 Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng B.

Bất chấp cái nắng nóng gay gắt của những ngày bị ảnh hưởng bởi bão mặt trời, các cầu thủ U.23 Việt Nam dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn thi đấu và tranh chấp với cường độ rất cao, không thua gì so với khi thực chiến.

Tin vui là vào lúc này các cầu thủ U.23 Việt Nam đều đang có trạng thái tốt. Xuân Bắc ở buổi tập thứ 2 vẫn chưa trở lại đội hình chính, đang được ông Kim sắp ở nhóm B. Tuy nhiên với 3 ngày trước mắt thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Hình ảnh U.23 Việt Nam hăng say tập luyện ngày 8.12:

Cận cảnh 1 trong những chiếc trực thăng liên tục chao lượn qua lại phía trên buổi tập của U.23 Việt Nam. Sự xuất hiện của những chiếc máy bay này trên bầu trời Bangkok khiến SEA Games 33 trở nên nóng hơn ảnh: Nhật Thịnh

BHL U.23 Việt Nam tò mò nhìn lên những chú "chim sắt" lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi U.23 Việt Nam có mặt và tập trên sân trường ĐH RBAC ảnh: Nhật Thịnh

HLV Kim Sang-sik vui vẻ pha trò về sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời phát ra tiếng động rất ồn ào này ảnh: Nhật Thịnh

Không biết ông Kim có nhắc đến những chiếc trực thăng hay không, khi rất nhiều lần chỉ tay lên trời trong phần trao đổi trước buổi tập của U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Cậu út Lê Phát ôm túi giày bước vào buổi tập. Chân sút trẻ sinh năm 2007 đã có phần trả lời báo chí khá đĩnh đạc ngày 8.12 ảnh: Nhật Thịnh

Khuôn mặt khá trầm tư của Xuân Bắc, dù hôm nay anh đã không còn phải quấn băng gối sau chấn thương gặp phải ở trận gặp U.23 Lào ảnh: Nhật Thịnh

Trời nắng gay gắt như đổ lửa.... ảnh: Nhật Thịnh

... nhưn có thể thấy sự tập trung rất cao của các cầu thủ U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

HLV Kim Sang-sik đang tập trung theo dõi buổi tập của các cầu thủ trước khi chọn ra đội hình xuất phát để U.23 Việt Nam có thể thắng U.23 Malaysia ảnh: Nhật Thịnh

Pha tranh bóng giữa bộ đôi cầu thủ CLB CAHN là Lý Đức và Minh Phúc ảnh: Nhật Thịnh