Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
08/12/2025 18:37 GMT+7

Buổi tập chiều 8.12 của đội tuyển U.23 Việt Nam bất ngờ trở nên ồn ào hơn bởi những chiếc trực thăng liên tục quần thảo qua lại, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất tập trung.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 1.

Trực thăng chiến đấu liên tục quần thảo phía trên buổi tập chiều 8.12 của U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng chao lượn phía trên buổi tập U.23 Việt Nam

Chiều 8.12, U.23 Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân bóng Trường ĐH RBAC. Trời vẫn nóng gay gắt khiến các cầu thủ ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đầu buổi nằm ở những chuyến bay trực thăng liên tục chao lượn trên đầu.

Bản thân HLV Kim Sang-sik, BHL và các cầu thủ đều có chút tò mò khi sáng nay biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bỗng trở nên nóng vì những cuộc xung đột vũ trang. Việc Bangkok được siết chặt an ninh tại SEA Games 33 cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ngay sau đó, U.23 Việt Nam đã tập trung tối đa vào tập luyện khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra trận "chung kết" bảng B với U.23 Malaysia, không chỉ tranh ngôi đầu bảng B mà còn có thể là khả năng về nước sớm nếu thua trận.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 2.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện hăng say để tranh suất đá chính trước U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

Sau phần làm nóng, ông Kim một lần nữa chia đôi đội hình để các cầu thủ đấu đối kháng, để từ đó có thể tìm ra đội hình phù hợp nhất để đánh bại U.23 Malaysia, qua đó giành ngôi đầu bảng B.

Bất chấp cái nắng nóng gay gắt của những ngày bị ảnh hưởng bởi bão mặt trời, các cầu thủ U.23 Việt Nam dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn thi đấu và tranh chấp với cường độ rất cao, không thua gì so với khi thực chiến.

Tin vui là vào lúc này các cầu thủ U.23 Việt Nam đều đang có trạng thái tốt. Xuân Bắc ở buổi tập thứ 2 vẫn chưa trở lại đội hình chính, đang được ông Kim sắp ở nhóm B. Tuy nhiên với 3 ngày trước mắt thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Hình ảnh U.23 Việt Nam hăng say tập luyện ngày 8.12:

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 3.

Cận cảnh 1 trong những chiếc trực thăng liên tục chao lượn qua lại phía trên buổi tập của U.23 Việt Nam. Sự xuất hiện của những chiếc máy bay này trên bầu trời Bangkok khiến SEA Games 33 trở nên nóng hơn

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 4.

BHL U.23 Việt Nam tò mò nhìn lên những chú "chim sắt" lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi U.23 Việt Nam có mặt và tập trên sân trường ĐH RBAC

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik vui vẻ pha trò về sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời phát ra tiếng động rất ồn ào này

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 6.

Không biết ông Kim có nhắc đến những chiếc trực thăng hay không, khi rất nhiều lần chỉ tay lên trời trong phần trao đổi trước buổi tập của U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 7.

Cậu út Lê Phát ôm túi giày bước vào buổi tập. Chân sút trẻ sinh năm 2007 đã có phần trả lời báo chí khá đĩnh đạc ngày 8.12

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 8.

Khuôn mặt khá trầm tư của Xuân Bắc, dù hôm nay anh đã không còn phải quấn băng gối sau chấn thương gặp phải ở trận gặp U.23 Lào

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 9.

Trời nắng gay gắt như đổ lửa....

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 10.

... nhưn có thể thấy sự tập trung rất cao của các cầu thủ U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 11.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 12.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 13.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 14.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 15.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 16.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện hăng say để tranh suất đá chính trước U.23 Malaysia

Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 17.

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 18.

HLV Kim Sang-sik đang tập trung theo dõi buổi tập của các cầu thủ trước khi chọn ra đội hình xuất phát để U.23 Việt Nam có thể thắng U.23 Malaysia

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 19.

Pha tranh bóng giữa bộ đôi cầu thủ CLB CAHN là Lý Đức và Minh Phúc

ảnh: Nhật Thịnh

Trực thăng quần thảo buổi tập U.23 Việt Nam, ông Kim sẵn sàng 'đạn dược' cho trận đại chiến Malaysia- Ảnh 20.

Các trợ lý chỉ đạo và đưa ra yêu cầu của ông Kim, trong sự lắng nghe chăm chú của U.23 Việt Nam dưới cái nắng đổ lửa tại Bangkok

ảnh: Nhật Thịnh

Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên tại Bangkok: Tại sao?

Những bất cập trong công tác hậu cần của ban tổ chức SEA Games 33 đã khiến ngày đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên vất vả hơn dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tập luyện và nghỉ ngơi của toàn đội.

Thắng dễ Malaysia, đội tuyển nữ Myanmar chờ đại chiến Việt Nam: Ngôi đầu bảng gay cấn

Bóng đá SEA Games 33, Philippines 0-0 Việt Nam: Săn vé bán kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Malaysia Kim Sea games Xuân Bắc Bóng đá nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận