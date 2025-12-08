Sao U.23 Malaysia bất an vì cha dượng đột quỵ, HLV Nafuzi nói điều bất ngờ về U.23 Việt Nam

Theo trang Metro, cha dượng của Haqimi Azim Rosli vừa đột quỵ ngày 7.12. Hiện tình trạng của ông đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ theo dõi sát sao. Haqimi Azim Rosli đã được thông báo về vụ việc nhưng anh không thể trở về vì đội U.23 Malaysia sắp có trận đấu quan trọng tại vòng bảng SEA Games 33, gặp U.23 Việt Nam (ngày 11.12).

Ký giả Farah Azharie bày tỏ: “Haqimi Azim Rosli là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ mà HLV Nafuzi Zain đang xây dựng tại U.23 Malaysia. Haqimi Azim Rosli có sức mạnh và tốc độ tốt, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hành trình SEA Games 33 của Haqimi Azim Rosli có vẻ đang rất khó khăn khi anh đang mang một trái tim nặng trĩu, luôn ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu vì tình trạng của người thân mình”.

Haqimi Azim Rosli là một trong những cầu thủ ghi bàn ở trận gặp U.23 Lào, giúp U.23 Malaysia có thắng lợi 4-1 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ngày 8.12, chân chạy cánh của U.23 Malaysia cũng có dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Tôi muốn mọi người cầu nguyện cho cha dượng của tôi, người hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ. Gia đình chúng tôi đang trải qua một thời điểm rất khó khăn.

Tôi vẫn tin rằng những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của mọi người có thể tiếp thêm sức mạnh cho cha tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Cầu xin Allah ban cha tôi sự hồi phục tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị. Đồng thời, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời cầu nguyện và động viên. Cầu xin Allah ban phước lành cho tất cả lòng tốt của các bạn".

“Trước trận quyết đấu với U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia đang gặp thử thách quá lớn về mặt lực lượng. U.23 Malaysia hiện không có đủ những ngôi sao tốt nhất, khiến HLV Nafuzi Zain gặp rất nhiều khó khăn trong việc lắp ráp đội hình, vận hành chiến thuật. Giờ đây, sự lo lắng của CĐV Malaysia lại bắt đầu tăng lên khi tình trạng của Haqimi Azim Rosli được tiết lộ”, kênh Stadium Astro nhận xét.

Tính đến chiều 8.12, U.23 Malaysia đang tập luyện với 19 cầu thủ. Đội trưởng Ubaidullah Shamsul vừa thi đấu cho CLB Terengganu FC trong trận hòa Kuching City tỷ số 1-1 tại giải Super League Malaysia ngày 5.12 và đã được phép đến tập trung thi đấu cho U.23 Malaysia tại SEA Games 33. Sự góp mặt của Ubaidullah Shamsul được xem là rất quan trọng với U.23 Malaysia vào lúc này khi anh sở hữu tài năng lớn cũng như có kinh nghiệm thi đấu dày dặn cả trong nước và quốc tế.

Sau buổi tập, HLV Nafuzi Zain cũng bất ngờ xuất hiện trước truyền thông Malaysia với tâm trạng đầy vui vẻ. Khi được hỏi về trận đấu với U.23 Việt Nam sắp tới, nhà cầm quân 47 tuổi đánh giá: “Tôi đã xem nhiều trận đấu của U.23 Việt Nam. Đặc biệt, trong hành trình U.23 Việt Nam lên ngôi ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 tôi cũng theo dõi rất kỹ. Họ đã đăng quang xứng đáng và tất nhiên tôi nghĩ U.23 Việt Nam là một tập thể rất mạnh, không dễ để đối đầu”.

U.23 Malaysia (áo vàng) sẽ quyết đấu với U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cho ngôi đầu bảng B ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV của đội U.23 Malaysia chia sẻ thêm: “Theo quan sát của tôi, U.23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt. Các cầu thủ của họ cũng có vẻ rất trưởng thành vì được thi đấu nhiều trong nước. Vì vậy, trong trận đấu sắp tới, phần nào đó U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với U.23 Malaysia. Nhưng để giành quyền vào bán kết, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng, qua đó có ngôi đầu bảng”.

