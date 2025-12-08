Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Sao U.23 Malaysia bất an vì cha dượng đột quỵ, HLV Nafuzi nói điều bất ngờ về U.23 Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
08/12/2025 23:13 GMT+7

Truyền thông Malaysia tiết lộ, ngôi sao của đội U.23 nước này, Haqimi Azim Rosli đang thi đấu với tâm trạng đầy lo lắng. Trong khi đó, HLV Nafuzi Zain vừa tiếp tục khẳng định ông cùng U.23 Malaysia sẽ đánh bại U.23 Việt Nam.

Theo trang Metro, cha dượng của Haqimi Azim Rosli vừa đột quỵ ngày 7.12. Hiện tình trạng của ông đang trong tình trạng nguy kịch và được các bác sĩ theo dõi sát sao. Haqimi Azim Rosli đã được thông báo về vụ việc nhưng anh không thể trở về vì đội U.23 Malaysia sắp có trận đấu quan trọng tại vòng bảng SEA Games 33, gặp U.23 Việt Nam (ngày 11.12).

Ký giả Farah Azharie bày tỏ: “Haqimi Azim Rosli là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ mà HLV Nafuzi Zain đang xây dựng tại U.23 Malaysia. Haqimi Azim Rosli có sức mạnh và tốc độ tốt, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, hành trình SEA Games 33 của Haqimi Azim Rosli có vẻ đang rất khó khăn khi anh đang mang một trái tim nặng trĩu, luôn ở trong tình trạng thấp thỏm lo âu vì tình trạng của người thân mình”.

Sao U.23 Malaysia bất an vì cha dượng đột quỵ, HLV Nafuzi nói điều bất ngờ về U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Haqimi Azim Rosli là một trong những cầu thủ ghi bàn ở trận gặp U.23 Lào, giúp U.23 Malaysia có thắng lợi 4-1

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong ngày 8.12, chân chạy cánh của U.23 Malaysia cũng có dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Tôi muốn mọi người cầu nguyện cho cha dượng của tôi, người hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ. Gia đình chúng tôi đang trải qua một thời điểm rất khó khăn.

Tôi vẫn tin rằng những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của mọi người có thể tiếp thêm sức mạnh cho cha tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Cầu xin Allah ban cha tôi sự hồi phục tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị. Đồng thời, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời cầu nguyện và động viên. Cầu xin Allah ban phước lành cho tất cả lòng tốt của các bạn".

“Trước trận quyết đấu với U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia đang gặp thử thách quá lớn về mặt lực lượng. U.23 Malaysia hiện không có đủ những ngôi sao tốt nhất, khiến HLV Nafuzi Zain gặp rất nhiều khó khăn trong việc lắp ráp đội hình, vận hành chiến thuật. Giờ đây, sự lo lắng của CĐV Malaysia lại bắt đầu tăng lên khi tình trạng của Haqimi Azim Rosli được tiết lộ”, kênh Stadium Astro nhận xét.

HLV Nafuzi Zain: U.23 Việt Nam mạnh hơn U.23 Malaysia

Tính đến chiều 8.12, U.23 Malaysia đang tập luyện với 19 cầu thủ. Đội trưởng Ubaidullah Shamsul vừa thi đấu cho CLB Terengganu FC trong trận hòa Kuching City tỷ số 1-1 tại giải Super League Malaysia ngày 5.12 và đã được phép đến tập trung thi đấu cho U.23 Malaysia tại SEA Games 33. Sự góp mặt của Ubaidullah Shamsul được xem là rất quan trọng với U.23 Malaysia vào lúc này khi anh sở hữu tài năng lớn cũng như có kinh nghiệm thi đấu dày dặn cả trong nước và quốc tế.

Sau buổi tập, HLV Nafuzi Zain cũng bất ngờ xuất hiện trước truyền thông Malaysia với tâm trạng đầy vui vẻ. Khi được hỏi về trận đấu với U.23 Việt Nam sắp tới, nhà cầm quân 47 tuổi đánh giá: “Tôi đã xem nhiều trận đấu của U.23 Việt Nam. Đặc biệt, trong hành trình U.23 Việt Nam lên ngôi ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 tôi cũng theo dõi rất kỹ. Họ đã đăng quang xứng đáng và tất nhiên tôi nghĩ U.23 Việt Nam là một tập thể rất mạnh, không dễ để đối đầu”.

Sao U.23 Malaysia bất an vì cha dượng đột quỵ, HLV Nafuzi nói điều bất ngờ về U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

U.23 Malaysia (áo vàng) sẽ quyết đấu với U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối cho ngôi đầu bảng B

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV của đội U.23 Malaysia chia sẻ thêm: “Theo quan sát của tôi, U.23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt. Các cầu thủ của họ cũng có vẻ rất trưởng thành vì được thi đấu nhiều trong nước. Vì vậy, trong trận đấu sắp tới, phần nào đó U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với U.23 Malaysia. Nhưng để giành quyền vào bán kết, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng, qua đó có ngôi đầu bảng”.

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Bị chỉ trích dữ dội vì U.23 Indonesia có nguy cơ về nước sớm, HLV Sjafri nói cay đắng

Bị chỉ trích dữ dội vì U.23 Indonesia có nguy cơ về nước sớm, HLV Sjafri nói cay đắng

HLV Indra Sjafri đã bị truyền thông Indonesia chỉ trích sau khi đội trẻ nước này để thua trong trận ra quân trước U.23 Philippines.

HLV Mai Đức Chung buồn bã: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines phút cuối thật đáng tiếc, tôi nhận trách nhiệm"

Sốc: U.23 Philippines đánh bại dàn sao nhập tịch U.23 Indonesia: Xuất sắc vào bán kết với ngôi đầu

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia U.23 Việt Nam Bán kết SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận