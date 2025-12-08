Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, ngọn đuốc SEA Games 33 sẽ bừng sáng tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Không khí chuẩn bị đang nóng lên từng giờ, đi cùng là những biện pháp an ninh được Thái Lan kích hoạt ở mức cao nhất.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Sáng 8.12, ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ khu vực trong và ngoài sân Rajamangala đã được dựng vành đai bảo vệ nhiều lớp.

Lực lượng đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện dày đặc ở các điểm nhạy cảm, từ khu vực cổng chính đến các lối kiểm soát vé.

Những chiếc xe chuyên dụng của đội rà phá bom mìn đỗ ngay bên ngoài sân, liên tục di chuyển phục vụ công tác kiểm tra.

Lực lượng chức năng có mặt ở sân Rajamangala từ sáng 8.12 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở các cửa vào - nơi dự kiến đón dòng người khổng lồ trong lễ khai mạc ngày 9.12, cảnh sát và lực lượng kỹ thuật miệt mài lắp đặt, tinh chỉnh từng máy soi hành lý, từng cổng từ an ninh.

Mọi thiết bị đều được kiểm tra ở chế độ nhạy cao nhất nhằm phát hiện sớm mọi vật thể khả nghi. Mức độ cảnh giác còn được đẩy lên thêm một nấc khi xe bọc thép và các tổ tuần tra cơ động xuất hiện trong khuôn viên sân.

Hệ thống camera giám sát xung quanh sân cũng sẽ được tăng cường ẢNH: NHẬT THỊNH

Song song đó, hệ thống camera giám sát được tăng cường phủ kín các trục đường và khu vực tập trung đông người quanh Rajamangala.

Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm, chia thành nhiều nhóm liên tục rà soát, đảm bảo mọi khâu được vận hành trơn tru trước thềm lễ khai mạc.

Với sự huy động tối đa nhân lực, phương tiện và công nghệ an ninh, Thái Lan cho thấy quyết tâm đảm bảo một kỳ SEA Games an toàn tuyệt đối, nơi hàng ngàn VĐV, quan chức và CĐV khắp khu vực sẽ đổ về vào ngày 9.12.