Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
SEA Games 33 trước giờ khai mạc: Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala
Video Thể thao

SEA Games 33 trước giờ khai mạc: Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Nhật Thịnh - Nghi Thạo
08/12/2025 17:06 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, ngọn đuốc SEA Games 33 sẽ bừng sáng tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Không khí chuẩn bị đang nóng lên từng giờ, đi cùng là những biện pháp an ninh được Thái Lan kích hoạt ở mức cao nhất.

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, ngọn đuốc SEA Games 33 sẽ bừng sáng tại sân vận động quốc gia Rajamangala (Bangkok). Không khí chuẩn bị đang nóng lên từng giờ, đi cùng là những biện pháp an ninh được Thái Lan kích hoạt ở mức cao nhất.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Sáng 8.12, ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ khu vực trong và ngoài sân Rajamangala đã được dựng vành đai bảo vệ nhiều lớp.

Lực lượng đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất hiện dày đặc ở các điểm nhạy cảm, từ khu vực cổng chính đến các lối kiểm soát vé.

Những chiếc xe chuyên dụng của đội rà phá bom mìn đỗ ngay bên ngoài sân, liên tục di chuyển phục vụ công tác kiểm tra.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc: - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt ở sân Rajamangala từ sáng 8.12

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở các cửa vào - nơi dự kiến đón dòng người khổng lồ trong lễ khai mạc ngày 9.12, cảnh sát và lực lượng kỹ thuật miệt mài lắp đặt, tinh chỉnh từng máy soi hành lý, từng cổng từ an ninh.

Mọi thiết bị đều được kiểm tra ở chế độ nhạy cao nhất nhằm phát hiện sớm mọi vật thể khả nghi. Mức độ cảnh giác còn được đẩy lên thêm một nấc khi xe bọc thép và các tổ tuần tra cơ động xuất hiện trong khuôn viên sân.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc: - Ảnh 2.

Hệ thống camera giám sát xung quanh sân cũng sẽ được tăng cường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Song song đó, hệ thống camera giám sát được tăng cường phủ kín các trục đường và khu vực tập trung đông người quanh Rajamangala.

Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm, chia thành nhiều nhóm liên tục rà soát, đảm bảo mọi khâu được vận hành trơn tru trước thềm lễ khai mạc.

Với sự huy động tối đa nhân lực, phương tiện và công nghệ an ninh, Thái Lan cho thấy quyết tâm đảm bảo một kỳ SEA Games an toàn tuyệt đối, nơi hàng ngàn VĐV, quan chức và CĐV khắp khu vực sẽ đổ về vào ngày 9.12.

Tin liên quan

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam tại Huamark sáng 8.12 diễn ra muộn và trong cảnh hồ bơi chật kín do nhiều đội mạnh cùng góp mặt. Không khí căng thẳng ấy càng khiến Huy Hoàng và Hưng Nguyên thêm hưng phấn trước cuộc săn vàng SEA Games 33.

Nhật Minh hé lộ hành động đặc biệt của U.23 Việt Nam với cầu thủ Lào gặp chấn thương nặng

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Rajamangala an ninh Thái Lan đặc nhiệm rà phá bom mìn lễ khai mạc SEA Games Bangkok
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận