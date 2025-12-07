Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhật Minh hé lộ hành động đặc biệt của U.23 Việt Nam với cầu thủ Lào gặp chấn thương nặng
Video Thể thao

Nhật Minh hé lộ hành động đặc biệt của U.23 Việt Nam với cầu thủ Lào gặp chấn thương nặng

Đồng Nguyên Khang - Tiểu Bảo
07/12/2025 22:32 GMT+7

Trung vệ Nhật Minh và U.23 Việt Nam đã thăm hỏi cầu thủ U.23 Lào bị gãy chân, tự tin hướng đến việc tái lập thành tích toàn thắng trước U.23 Malaysia ở trận tới.

Chiều 7.12, toàn đội U.23 Việt Nam, bao gồm tiền vệ Xuân Bắc đã bình phục chấn thương từ hôm qua, tiếp tục có mặt ở sân bóng Trường ĐH RBAC ở thủ đô Bangkok, với sự chứng kiến của lãnh đội Trần Anh Tú.

Nhật Minh hé lộ hành động đặc biệt của U.23 Việt Nam với cầu thủ Lào gặp chấn thương nặng

Trao đổi với báo chí, trung vệ Nhật Minh cho biết, trước khi đội U23 Lào rời Bangkok, các cầu thủ U23 Việt Nam đã trực tiếp đến hỏi thăm và gửi lời động viên đến cầu thủ Lào vừa bị gãy chân trong trận gặp Malaysia.

Trước thềm lượt đấu cuối, cả U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều quyết tâm có chiến thắng để giành ngôi đầu bảng B, ngay cả khi khả năng cả 2 dắt tay nhau vào vòng trong vẫn đang có, tùy thuộc vào kết quả các bảng khác.


Trước đo, chiều 6.12, toàn đội U.23 Việt Nam đã trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu mà U.23 Malaysia giành chiến thắng đậm trước U.23 Lào. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa đưa ra bất kỳ phân tích nào về lối chơi của U.23 Malaysia.

Đang ở thế bất lợi về tỷ số, U.23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U.23 Malaysia nếu muốn tranh ngôi nhất bảng. Trận đấu sắp tới vì vậy mang ý nghĩa quyết định, đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thể hiện trọn vẹn bản lĩnh và sự tập trung để hướng đến mục tiêu đứng đầu.

