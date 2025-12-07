Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thùy Linh xuất sắc nhưng cầu lông Việt Nam dừng bước trước Malaysia nội dung đồng đội nữ
Video Thể thao

Thùy Linh xuất sắc nhưng cầu lông Việt Nam dừng bước trước Malaysia nội dung đồng đội nữ

Nhật Thịnh - Nghi Thạo
07/12/2025 16:04 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh có màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước tay vợt số 1 của Malaysia, qua đó mang lại chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam trong ngày ra quân SEA Games 33.

Sáng 7.12, cầu lông Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung này, Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội chạm trán với đối thủ cực mạnh là Malaysia. Thể thức thi đấu gồm 5 trận: 3 trận đơn và 2 trận đôi.

Thùy Linh xuất sắc nhưng cầu lông Việt Nam dừng bước trước Malaysia nội dung đồng đội nữ

VĐV Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận đấu đầu tiên, đánh đơn gặp tay vợt số 1 của đội Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới). Tay vợt Việt Nam đã gặp may mắn ngay trong điểm số đầu tiên của trận đấu với tình huống đưa cầu đi trúng lưới, khiến đối thủ đành bó tay.

Ở ván 1, Thùy Linh nhập cuộc tốt, liên tục dẫn điểm nhờ khả năng điều cầu và khai thác trái tay hiệu quả, trong khi Letshanaa bám đuổi sát. Từ mốc 13/13, tay vợt Malaysia bứt lên mạnh mẽ với những pha rướn và đập cầu uy lực, tạo cách biệt 15/13, 17/14… trước khi thắng 21/15.

- Ảnh 1.

Tay vợt số 1 của đội Malaysia - Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước sang ván 2, Thùy Linh ghi điểm trước nhưng bị dẫn lại 3/1. Khi điểm số cân bằng 5/5, cô có chuỗi ghi điểm ấn tượng, dẫn 10/5 và hoàn toàn áp đảo sau đó. Các điểm 12/6, 16/8… lần lượt xuất hiện trước khi Thùy Linh thắng 21/10, gỡ hòa 1-1.

Ở ván quyết định, Letshanaa chơi hưng phấn, dẫn 10/6 rồi 12/7. Thùy Linh rút ngắn còn 11/12 nhưng lại mắc lỗi, để đối thủ nới rộng cách biệt 16/13. Dù vậy, cô vẫn kiên cường san bằng 18/18 rồi 19/19. Let'shanaa chạm mốc 20 trước, nhưng Thùy Linh cứu liền hai “match point”, đưa trận đấu về 21/21 trước khi thắng 23/21.

- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh mang về chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thắng chung cuộc 2-1, Nguyễn Thùy Linh mang về chiến thắng đầu tiên cho cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33.

Cầu lông nữ Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng quan trọng, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước các VĐV của Malaysia. Ở trận thứ hai (tiếp tục đấu đơn nữ) Vũ Thị Trang chạm trán Ling Ching Wong (tay vợt mạnh số 2 của đội nữ Malaysia, hạng 44 thế giới). Ở ván 1, Vũ Thị Trang để thua 14/21. Đến ván 2, bà xã của Nguyễn Tiến Minh thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng gay cấn 22/20, gỡ hòa 1-1 và nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ. Dù vậy, Vũ Thị Trang đã thua 14/21 ở ván 3, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 14/21 trước Ling Ching Wong.

Xem thêm bình luận