Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng
Video Thể thao

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/12/2025 15:06 GMT+7

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển bơi Việt Nam tại Huamark sáng 8.12 diễn ra muộn và trong cảnh hồ bơi chật kín do nhiều đội mạnh cùng góp mặt. Không khí căng thẳng ấy càng khiến Huy Hoàng và Hưng Nguyên thêm hưng phấn trước cuộc săn vàng SEA Games 33.

Đây là khung cảnh tại Khu tổ hợp thể thao Hua Mark (Bangkok), nằm cạnh sân Rajamangala vào sáng 8.12, cũng là thời điểm đội tuyển bơi lội Việt Nam có buổi tập luyện đầu tiên.

- Ảnh 1.

Bể bơi đông đúc, có đến 4-5 VĐV phải bơi chung 1 làn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bể bơi khá đông đúc. Theo kế hoạch, đội tuyển bơi Việt Nam có mặt tại Khu tổ hợp thể thao Huamark (Bangkok) để tập luyện vào lúc 8 giờ.

Tuy nhiên, do sự chậm trễ của BTC SEA Games 33, Liên đoàn bơi Thái Lan đã hỗ trợ cho đội 1 chiếc xe để di chuyển.

Mãi đến 9 giờ, các tuyển thủ Việt Nam mới có thể bắt đầu xuống nước, trùng đúng thời điểm đội tuyển Thái Lan vừa kết thúc buổi tập và đội tuyển Singapore - đối thủ mạnh sừng sỏ của chúng ta vừa bước ra đường bơi. Điều này khiến bể bơi Huamark trở nên đặc kín.

Điều này khiến các kình ngư như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên cảm nhận được không khí cạnh tranh và trở nên hưng phấn hơn.

Sau buổi tập kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, Huy Hoàng và Hưng Nguyên có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo Thanh Niên về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Sự đông đúc của hồ Huamark không gây khó cho các tuyển thủ Việt Nam, thậm chí còn mang đến động lực chiến đấu rõ rệt.

VĐV Huy Hoàng chia sẻ cảm nhận ban đầu: "Hồ bơi này cũng giống nhiều hồ khác, chưa có gì nổi trội. Nhưng vào đây thấy không khí vui và có sự chiến đấu rất lớn".

- Ảnh 2.

Hưng Nguyên và các đồng đội làm quen cảm giác nước ở bể bơi SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, VĐV Hưng Nguyên nhận xét chất lượng hồ bơi năm nay khá phù hợp: "Hồ ở Thái bằng phẳng, đáy nước khá cạn. Đến nơi thấy nhiều đội mạnh, tự nhiên mình cũng thấy sẵn sàng chiến đấu rồi."

Buổi tập kéo dài gần hai giờ để rà soát các thông số, cảm giác nước và điều chỉnh chiến thuật trước thi đấu.

