U.23 Việt Nam không cần thắng Malaysia vẫn vào bán kết, miễn là…

U.23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết

Sau 2 lượt trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U.23 Việt Nam đang đứng nhì bảng. Cùng có 3 điểm như U.23 Malaysia, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +3).

Để vào bán kết, U.23 Việt Nam phải đánh bại đối thủ (trận đấu diễn ra ngày 11.12) để khép lại vòng bảng với ngôi đầu. Nếu đứng nhì bảng, học trò ông Kim phải chờ đợi so kết quả với các đội nhì khác. Bởi chỉ đội nhì xuất sắc nhất trong số 3 đội nhì) mới có vé bán kết.

Tuy nhiên, diễn biến thuận lợi ở các bảng A, C đã mở ra con đường thênh thang cho U.23 Việt Nam vào bán kết.

U.23 Việt Nam có tâm lý thoải mái trước trận hạ màn gặp U.23 Malaysia ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bảng A, U.23 Singapore thua đậm 1-3 trước U.23 Timor Leste. Trong khi đó trong trận ra quân, U.23 Timor Leste thua 1-6 trước U.23 Thái Lan. Như vậy, dù kết quả trận hạ màn giữa U.23 Thái Lan và U.23 Singapore có thế nào, đội nhì bảng cũng chỉ có tối đa 3 điểm. Ở bảng C, U.23 Indonesia đã thua 0-1 trước U.23 Philippines, đồng thời U.23 Myanmar cũng thua 0-2 trước U.23 Philippines. Dù kết quả trận U.23 Indonesia và U.23 Myanmar ở lượt cuối ra sao, đội nhì bảng C cũng không thể có quá 3 điểm.

Cơ hội rõ ràng

Như vậy, U.23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa với U.23 Malaysia là đủ để chắc chắn vào bán kết với cương vị đội nhì bảng xuất sắc nhất. Khi đó, với 4 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn hơn các đội nhì khác với tối đa 3 điểm.

Còn nếu thua U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam chỉ có 3 điểm và phải so chỉ số với các đội nhì khác. Đây là kịch bản đầy rủi ro, có thể khiến Đình Bắc cùng đồng đội bị loại sớm.

Dù vậy, U.23 Việt Nam sẽ hạ quyết tâm đánh bại U.23 Malaysia để vào bán kết với ngôi đầu bảng. Dưới thời ông Kim, U.23 Việt Nam đang có thành tích toàn thắng trước các đội Đông Nam Á, như U.23 Lào (2-1, 3-0), U.23 Campuchia (2-1), U.23 Philippines (2-1), U.23 Indonesia (1-0) hay U.23 Singapore (1-0).

Dẫu 5/6 trận đã thắng trước các đội Đông Nam Á, U.23 Việt Nam chỉ thắng tối thiểu, nhưng như thế là đủ cho cuộc đua đường dài. Chiến thắng quan trọng hơn cách thắng.

Lối chơi có thể chưa nhuần nhuyễn, nhưng U.23 Việt Nam có sự lì lợm và bản lĩnh để định đoạt trận đấu. Ở trận hạ màn vòng bảng khó khăn với U.23 Malaysia, có thể tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ một lần nữa giành lấy chiến thắng.