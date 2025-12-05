Xuân Son trở lại ấn tượng: Đội tuyển Việt Nam càng thêm mạnh, sẽ thắng Malaysia?

Xuân Son đã 'nóng máy'

Tối 4.12, Nguyễn Xuân Son đã khiến tất cả phải nhắc tên mình, với cú hattrick giúp CLB Nam Định thắng đậm Shan United (Myanmar) với tỷ số 3-0.

Đại diện V-League có chiến thắng thứ hai tại ASEAN Club Championship, trong khi Xuân Son cũng có bàn thứ 4 trong 2 trận gần nhất kể từ khi trở lại.

Với cả CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam, đây là tín hiệu tích cực. Sau 11 tháng xa sân cỏ để điều trị phục hồi chấn thương gặp phải ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, Xuân Son đang tái xuất nhanh hơn dự kiến.

Xuân Son đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú hattrick vào lưới Shan United ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Tiền đạo sinh năm 1997 mở tỷ số trên chấm phạt đền (phút 45+2), với cú đặt lòng quyết đoán vào góc phải. Sau đó, Xuân Son lại xé lưới Shan ở phút 57, với pha chạy chỗ khôn ngoan luồn lưng hậu vệ đối thủ rồi dứt điểm tinh tế vào góc hẹp. Cú hattrick của Xuân Son được hoàn thành ở phút 87, khi anh ngả người vô lê đẹp mắt sau đường chuyền bằng đầu của đồng đội, ấn định chiến thắng 3-0 cho Nam Định.

Thực tế, Shan không phải đối thủ đủ mạnh, so với những đội Xuân Son từng xé lưới. Tuy nhiên, cách tiền đạo 28 tuổi lấy lại bản năng săn bàn sau 11 tháng rời xa sân cỏ là thành quả của nỗ lực. Xuân Son vượt qua ám ảnh chấn thương đè nặng lên chân (khiến anh di chuyển khó khăn suốt giai đoạn 1 và 2 của quá trình phục hồi) để sải những bước đi bình thường. Đến giai đoạn trở lại sân cỏ, "chiến tướng" của đội bóng thành Nam đã tăng tốc.

Ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Lào (vòng loại Asian Cup 2027), phiên bản Xuân Son mới trở lại vẫn chơi hiệu quả vượt trội các chân sút Việt Nam khác. Anh càn lướt dũng mãnh, tì đè để lấy bóng cho đồng đội. Một mình Xuân Son hút 2, 3 cầu thủ đối phương, rồi chính anh sút phạt đền thành công mở ra chiến thắng.

Đẳng cấp là thứ chấn thương không thể lấy đi của Xuân Son. Thái độ tập luyện chuyên nghiệp và nghị lực đã giúp tiền đạo gốc Brazil rút ngắn quá trình triệu hồi đẳng cấp, nhất là khi, anh dính chấn thương từng khiến không ít cầu thủ sa sút, chùn chân khi trở lại.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui

Trong giai đoạn khó khăn suốt năm 2025, cả đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định đều có một điểm chung.

Hai tập thể này không thiếu tiền đạo giỏi, nhưng lại rất "khan" một chân sút đủ đẳng cấp để ghi bàn đều đặn.

Muốn thắng, phải chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Không ai làm tốt khâu này hơn Xuân Son.

Xuân Son từng bước lấy lại phong độ ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam đã chật vật thích nghi với cuộc sống không Xuân Son trong nhiều tháng qua. Vắng Son, HLV Kim Sang-sik không tìm được cầu thủ nào ghi quá 3 bàn trong suốt 5 trận vòng loại Asian Cup 2027. Cả hệ thống tấn công "tê liệt" vì thiếu ý tưởng triển khai bóng, phối hợp nghèo nàn và phung phí cơ hội.

Vắng Son, ông Kim thiếu một mũi tiên phong có thể dũng mãnh lao thẳng vào hàng thủ đối phương để càn lướt ghi bàn, dứt điểm hiệu quả, hay đơn giản là đủ nguy hiểm để ít nhất 2 cầu thủ đối phương phải để mắt, mở ra không gian cho đồng đội xâm nhập.

Dù ở trận gặp Shan, Xuân Son vẫn chưa trở lại 100% phong độ, nhưng kỹ năng dứt điểm và bản năng săn bàn vẫn vẹn nguyên, không thể có ở bất kỳ tuyển thủ nào khác.

Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam còn màn tái đấu Malaysia ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup (tháng 3), cùng AFF Cup 2026 (tháng 7).

Xuân Son còn rất nhiều thời gian để lấy lại hoàn toàn thể lực. Anh sẽ xuất hiện ở Cúp quốc gia, giai đoạn lượt về V-League và ASEAN Club Championship. Với 3 mặt trận cùng cường độ thi đấu vừa phải (khoảng 6 trận/tháng), Xuân Son đã được dọn sẵn đường băng để cất cánh.

Khi Xuân Son trở lại phiên bản ở AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ lại là tập thể đáng xem. Dù rằng, ông Kim không thể cứ phụ thuộc vào chân sút gốc Brazil, mà cần san sẻ cho những mũi tấn công đang "ngủ quên" khác.