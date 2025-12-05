Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Sẽ điều chỉnh để thắng U.23 Malaysia, xem kênh nào?

T IN VUI TỪ X UÂN B ẮC

Sáng 4.12, khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG khá tĩnh lặng khi phần lớn cầu thủ U.23 VN đều ở trong phòng nghỉ ngơi sau khi ăn sáng. Một số cầu thủ ghé quán cà phê dưới tầng trệt để trò chuyện với nhau. Nhóm khác cùng trung vệ Lý Đức tranh thủ phục hồi trong phòng gym, vài người được cán bộ VFF hỗ trợ di chuyển để giải quyết chuyện cá nhân. Các cầu thủ được HLV Kim Sang-sik cho sinh hoạt tự do sau chiến thắng 2-1 có phần chật vật trước U.23 Lào. Dù thắng khá khó khăn, nhưng quan trọng là U.23 VN đã có 3 điểm cần thiết ở trận ra quân. Lợi thế này sẽ giúp U.23 VN có đà bước tiếp trong hành trình chinh phục HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Tuy nhiên, những khó khăn trong trận đấu với U.23 Lào cũng là lời cảnh tỉnh để ban huấn luyện có những điều chỉnh hợp lý hơn, các cầu thủ cũng cần nỗ lực hơn để chơi tốt trước U.23 Malaysia.

U.23 VN tự tin hướng đến chiến thắng trước U.23 Malaysia Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng trong sáng 4.12, BHL đội tuyển U.23 VN đã nhận tin vui khi các bác sĩ xác nhận tiền vệ Xuân Bắc chỉ bị đau nhẹ, dập phần mềm ở gần gối. Vậy là nhạc trưởng CLB PVF-CAND có thể kịp bình phục để sẵn sàng ra sân trong trận "chung kết" bảng B gặp U.23 Malaysia lúc 16 giờ ngày 11.12. Tin vui này giúp HLV Kim Sang-sik có thể an tâm về tuyến giữa khi Thái Sơn cũng đang chơi khá ổn, đủ sức lấp vào khoảng trống Văn Trường để lại. Đội tuyển U.23 VN cũng có một vài trường hợp đau nhẹ sau 90 phút liên tục va chạm với cầu thủ U.23 Lào, nhưng đều không ảnh hưởng lớn đến tập luyện và thi đấu.

T Ự TIN TRƯỚC U.23 M ALAYSIA

Sau chiến thắng chưa thật sự thuyết phục trước U.23 Lào, đội tuyển U.23 VN cần thể hiện tốt hơn ở các trận tiếp theo để chinh phục niềm tin người hâm mộ, cũng như đi đến chiến thắng cuối cùng ở SEA Games lần này. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu các cầu thủ gặp áp lực tâm lý trong trận khởi đầu nên chơi chưa đúng phong độ của mình. Vì thế, HLV Kim Sang-sik sẽ nói chuyện với các học trò để họ lấy lại được sự tự tin. Bàn thua trước U.23 Lào cũng do cầu thủ non kinh nghiệm, để đối thủ tận dụng ghi bàn. Những sai sót này không được phép lặp lại, nếu không sẽ phải trả giá đắt.

Riêng với HLV Kim Sang-sik, những ngày tới sẽ là quãng thời gian ông đánh giá trạng thái của từng cầu thủ để tính toán đội hình xuất phát cho trận gặp U.23 Malaysia. Được biết, ông Kim đã lên lịch để trợ lý dự khán trận đấu giữa U.23 Lào và U.23 Malaysia, nhằm nắm được điểm mạnh - yếu của đối thủ để có đối sách hợp lý. U.23 Malaysia cũng khá mạnh khi trong tay HLV Nafuzi Zain vẫn có đầy đủ bộ khung chính như Alif Ahmad, Haziq Kutty Abba, Aliff Izwan, Haqimi Azim và đặc biệt là bộ đôi trụ cột, gồm đội trưởng Ubaidullah Shamsul và chân sút nhập tịch Fergus Tierney. Vì thế các cầu thủ U.23 VN không được chủ quan.

Trao đổi với chúng tôi, tiền đạo Quốc Việt chia sẻ: "Vòng bảng SEA Games 33, chúng tôi thi đấu lúc 16 giờ, ở Bangkok thời tiết mát mẻ. Tất cả cầu thủ U.23 VN vào sân đều cố gắng thi đấu hết mình và tôi cũng vậy. Hàng tiền vệ và tiền đạo đang chơi ổn. Nhiệm vụ của tiền đạo là ghi bàn và cá nhân tôi thấy rất tiếc khi chưa thể làm được điều này trước U.23 Lào. Sau trận, HLV Kim Sang-sik động viên cả đội rằng giành được 3 điểm là ổn rồi. Tôi nghĩ bước sang trận thứ 2, toàn đội sẽ cố gắng cải thiện khả năng ghi bàn. Tôi chưa xem U.23 Malaysia đá nhiều, nhưng qua những lần từng thi đấu với họ thì tôi tự tin sẽ thi đấu tốt trước đối thủ này, mục tiêu chắc chắn là 3 điểm".

Trận đấu phát trên FPT Play, VTV, VTVgo, VTC, VTVCab, HTV...