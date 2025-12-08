Bị chỉ trích dữ dội vì U.23 Indonesia có nguy cơ về nước sớm, HLV Sjafri nói cay đắng

Những quyết định khó hiểu của ông Indra Sjafri khiến U.23 Indonesia thua trận

Ở lượt đấu thứ 2 bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tối 8.12, U.23 Indonesia ra sân với đội hình gần như mạnh nhất. Những cầu thủ nhập tịch như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner đều được ông Indra Sjafri tin tưởng, xếp đá chính. Dù vậy, trong suốt 90 phút, U.23 Indonesia đã thi đấu đầy thất vọng, không lần nào xuyên thủng lưới U.23 Philippines. Không những vậy, ở phút 45+1, U.23 Indonesia còn thủng lưới sau pha đánh đầu cận thành của Banatao Otu Abang, qua đó thua trận 0-1.

Sau trận thua của U.23 Indonesia trước U.23 Philippines, CNN Indonesia bình luận: “Với tư cách là nhà vô địch, U.23 Indonesia khởi đầu theo cách không thể tệ hơn tại SEA Games 33 khi để thua 0-1 trước U.23 Philippines. Suốt 90 phút, sự kết nối giữa 3 tuyến là điều mà CĐV Indonesia không hề thấy. Nhiều vị trí trong đội hình của U.23 Indonesia chơi dưới sức, đặc biệt là hàng tiền đạo quá thiếu các phương án để tiếp cận khung thành của U.23 Philippines”.

Hàng công U.23 Indonesia có ngày thi đấu cực tệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

CNN Indonesia nhận xét về HLV Indra Sjafri: “Trong trận đầu tiên, ông Indra Sjafri đã tạo nên 2 bất ngờ lớn trong đội hình xuất phát. Ở hàng phòng ngự, Muhammad Ferrari được chọn trước sự ngỡ ngàng của CĐV. Ferrari đã bị loại khỏi hai trận giao hữu với U.23 Mali trước thềm SEA Games và thậm chí cầu thủ của Bhayangkara FC cũng chỉ vào sân thay người trong trận đấu với U.23 Ấn Độ. Cái tên gây bất ngờ thứ hai trong đội hình xuất phát là Rayhan Hannan. Trước đó, trong trận đấu với U.23 Mali, Rayhan cũng không có tên trong danh sách vì gặp chấn thương. Chính những sự xáo trộn đã khiến nhiều vị trí trong đội hình U.23 Indonesia chưa phát huy hết tiềm năng, dẫn đến thất bại”.

Trong khi đó, trang Bola Times cũng bất ngờ nói về chiến thuật của HLV Indra Sjafri: “Với lực lượng mạnh hơn nhưng rõ ràng U.23 Indonesia đã không thể kiểm soát trận đấu trong hiệp 1 và để thua sớm. Đến lúc bị dẫn bàn, ông Indra Sjafri cũng phản ứng quá chậm, khiến U.23 Indonesia không thể lật ngược tình thế ở hiệp 2”.

“U.23 Indonesia trắng tay ngày ra quân trong khi U.23 Philippines đã đi tiếp với ngôi đầu bảng. Kết quả này đang đưa chúng ta vào tình thế rất khó. U.23 Indonesia phải nỗ lực hết mình trong trận gặp U.23 Myanmar ở lượt đấu cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng dù có thắng đi nữa, quyền tự quyết giờ đây đã không nằm trong tay của U.23 Indonesia”, trang Bola Times nhấn mạnh.

U.23 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Indra Sjafri đau đớn vì U.23 Indonesia thua trận

Trước những chỉ trích từ truyền thông Indonesia sau trận thua Philippines 0-1, HLV Indra Sjafri chia sẻ: “Kết quả này thật sự đau đớn với U.23 Indonesia. Thành thật mà nói, chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp một. Đáng tiếc hơn là cuối hiệp đấu, U.23 Philippines phản công và U.23 Indonesia đã phải nhận bàn thua. Các cầu thủ đã không làm theo những gì họ đã làm trong buổi tập hôm qua và điều đó khiến U.23 Indonesia phải trả giá”.

"U.23 Indonesia đã cố gắng thay đổi đội hình lẫn con người ở hiệp 2 nhưng sau cùng vẫn nhận thất bại. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và có một số cơ hội, nhưng không thể tận dụng được. Dù biết U.23 Indonesia giờ đây đã bị đẩy vào tình thế rất khó nhưng tôi tin toàn đội sẽ thi đấu hết mình ở trận đấu cuối, thắng đậm U.23 Myanmar để giành quyền đi tiếp”, ông Indra Sjafri bày tỏ.