Lộ diện kênh phát trận cực nóng U.23 Việt Nam: Quyết đánh bại U.23 Malaysia, tiễn… Indonesia về nước

U.23 Việt Nam và Malaysia đều quyết thắng, tránh chủ nhà Thái Lan ở bán kết

Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, nếu U.23 Thái Lan (chủ nhà) nhất bảng A, họ sẽ được ưu tiên gặp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất ở bán kết và thi đấu lúc 20 giờ; trận bán kết còn lại sẽ là đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng C thi đấu lúc 15 giờ 30, cùng ngày 15.12.

Cầu thủ U.23 Việt Nam tập trung mọi nỗ lực để giành trận thắng trước U.23 Malaysia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khả năng U.23 Thái Lan nhất bảng A là chắc đến 99% khi họ đang có 3 điểm hiệu số +5, trong khi vẫn còn trận gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 11.12. Chỉ cần hòa hoặc thua với tỷ số tối thiểu U.23 Thái Lan cũng giành ngôi đầu. Bảng này, U.23 Timor Leste (3 điểm, hiệu số -3) xếp nhì bảng đã đấu xong 2 trận.

Trong khi, ở bảng B và C các cuộc đấu cuối sẽ xác định ngôi đầu bảng cùng vị trí thứ 2 còn lại tranh chấp đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Tại bảng B, kết quả trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia (lúc 16 giờ ngày 11.12) sẽ gián tiếp định đoạt luôn trận còn lại của bảng C của U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar diễn một ngày sau đó (18 giờ ngày 12.12).

Nếu U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia hòa nhau, khi đó U.23 Malaysia (4 điểm) sẽ nhất bảng B nhờ có ưu thế hơn hiệu số. U.23 Việt Nam cũng có 4 điểm xếp nhì bảng và cũng lấy vé vào bán kết nhờ có thành tích tốt nhất trong các đội hạng nhì. Vì U.23 Timor Leste (bảng A) 3 điểm, trong khi bảng C, U.23 Indonesia và U.23 Myanmar (hiện 0 điểm), bất kể đội nào thắng cũng có 3 điểm và bị loại.

Trong trường hợp này, U.23 Việt Nam coi như sẽ sớm đụng độ đội chủ nhà U.23 Thái Lan ở bán kết. Trong khi cặp còn lại U.23 Malaysia sẽ đối đầu với U.23 Philippines, đội đã sớm có mặt ở bán kết sau 2 trận toàn thắng.

Đây chính là lý do báo chí thể thao ở Indonesia sớm nêu khả năng xảy ra giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia sẽ "bắt tay" hòa nhau để cùng đi tiếp, và gián tiếp loại luôn đội đương kim vô địch SEA Games môn bóng đá nam U.23 Indonesia ngay từ vòng bảng.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc của U.23 Việt Nam trong trận ra quân tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tuy nhiên, U.23 Indonesia cần phải tự trách mình vì sở hữu dàn sao nhập tịch đình đám gốc Hà Lan, nhưng lại thi đấu rất tệ ở trận ra quân trước U.23 Philippines.

Việc để thua U.23 Philippines, khiến U.23 Indonesia đánh mất quyền tự quyết cho cơ hội đi tiếp của mình để bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games. Chính HLV Indra Sjafri cũng thừa nhận, ông chịu mọi trách nhiệm và phải chấp nhận việc phụ thuộc vào kết quả của trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia.

U.23 Việt Nam muốn thắng để giành ngôi đầu

Đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn không có ý định "bắt tay" với U.23 Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng đến một chiến thắng để lấy lại niềm tin và sự khẳng định, sau trận ra quân chật vật trước đội U.23 Lào. Một chiến thắng để U.23 Việt Nam đảm bảo ngôi đầu bảng và tự quyết định mọi cơ hội cho mình. Hơn nữa, nếu thắng và giành ngôi đầu, U.23 Việt Nam cũng sẽ biết được đối thủ của mình ở bán kết là ai, đó là đội U.23 Philippines (nhất bảng C) để sớm tính toán chiến thuật.

Với U.23 Malaysia, họ cũng muốn đấu một trận sòng phẳng với U.23 Việt Nam, vì cần đảm bảo suất vào bán kết. Nếu phiêu lưu với một kết quả hòa hay bất ngờ thua trận, U.23 Malaysia hoàn toàn có thể bị loại.

Nếu để thua U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia sẽ phải chờ kết quả trận đấu giữa U.23 Indonesia và Myanmar, xem họ có đi tiếp với vị trí nhì bảng thành tích tốt nhất hay không (xét hiệu số).

Chỉ có kết quả thắng hoặc thua từ trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia mới giúp U.23 Indonesia có hy vọng.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và Malaysia phát trên kênh FPT Play, HTV, VTV, VTC, VTVcab, ứng dụng VTVgo...