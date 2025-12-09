Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?

Một pha uy hiếp Philippines của đội tuyển nữ Việt Nam ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng là đi tiếp

Sau 2 lượt thi đấu, bảng B môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 đang có cục diện khá hấp dẫn. Myanmar đang nắm lợi thế lớn sau 2 trận toàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể loại đối thủ này.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ

Lịch thi đấu ngày 11.12 của đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar

Vào lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đang cùng có 3 điểm nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp nhì nhờ hiệu số +6 so với 0 của đối thủ. Có thể hiểu cảm giác thất vọng của đội bóng, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm tay.

Điều lệ giải sẽ xét hiệu số bàn thắng trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng, do đó đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm chắc quyền tự quyết. Chỉ cần thắng Myanmar (hiệu số bàn thắng +4) ở trận cuối chúng ta bằng 6 điểm nhưng mặc định xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội.

CĐV Việt Nam trên sân Chonburi Daikin ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam ảnh: Khả Hòa

Cơ hội của Philippines vẫn chưa hết vì nếu thắng cách biệt lớn trước Malaysia đã bị loại sớm thì họ rộng cửa đi tiếp (đội bị loại sẽ là Myanmar nếu thua, hoặc là đội tuyển nữ Việt Nam nếu hòa hoặc thua Myanmar).

Tình thế này mặc nhiên đặt chúng ta vào hoàn cảnh buộc phải thắng, nhưng một khi đã giành chiến thắng thì tấm vé vào bán kết, thậm chí là ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ưu thế lịch sử trước Myanmar

Đội tuyển Myanmar đang gây ấn tượng mạnh sau khi có 6 điểm nhờ đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 và thắng Malaysia 3-0. Nhưng thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn nhờ ưu thế đối đầu vượt trội Myanmar.

Đội tuyển nữ nắm chắc quyền tự quyết trong tay ảnh: Khả Hòa

Kể từ năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đến 7 trong 9 lần gặp nhau ở các trận đấu chính thức, có 1 trận hòa ở Asian Cup nữ 2022 với đội hình nhiều người nhiễm Covid-19 qua đó giành vé vào tứ kết.

Thất bại duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra ngày 17.7.2022, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung rất thất vọng sau trận thua Philippines ở bán kết, chấp nhận thua sít sao 3-4 trong trận tranh HCĐ với Myanmar.

Thực tế sân cỏ cho thấy Myanmar luôn là đối thủ khó chịu ở Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam tôn trọng đối thủ đã vào đến chung kết AFF Cup 2025 (thua Úc 0-1), nhưng chưa bao giờ ngán ngại phải chạm trán họ.

Đặc biệt ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia 2023, 2 chiến thắng với tỷ số 3-1 ở vòng bảng và 2-0 ở chung kết đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt tấm HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có.

Trận đấu diễn ra vào 16 giờ ngày 11.12.