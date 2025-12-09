Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
09/12/2025 06:15 GMT+7

Dù thua vào phút bù giờ đáng tiếc trước Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm chắc quyền tự quyết tại SEA Games 33 nhờ trận ra quân thắng đậm Malaysia.

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?- Ảnh 1.

Một pha uy hiếp Philippines của đội tuyển nữ Việt Nam

ảnh: Khả Hòa

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng là đi tiếp

Sau 2 lượt thi đấu, bảng B môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 đang có cục diện khá hấp dẫn. Myanmar đang nắm lợi thế lớn sau 2 trận toàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể loại đối thủ này.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?- Ảnh 2.

Lịch thi đấu ngày 11.12 của đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar

Vào lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đang cùng có 3 điểm nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp nhì nhờ hiệu số +6 so với 0 của đối thủ. Có thể hiểu cảm giác thất vọng của đội bóng, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm tay.

Điều lệ giải sẽ xét hiệu số bàn thắng trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng, do đó đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm chắc quyền tự quyết. Chỉ cần thắng Myanmar (hiệu số bàn thắng +4) ở trận cuối chúng ta bằng 6 điểm nhưng mặc định xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội.

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?- Ảnh 3.

CĐV Việt Nam trên sân Chonburi Daikin ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam

ảnh: Khả Hòa

Cơ hội của Philippines vẫn chưa hết vì nếu thắng cách biệt lớn trước Malaysia đã bị loại sớm thì họ rộng cửa đi tiếp (đội bị loại sẽ là Myanmar nếu thua, hoặc là đội tuyển nữ Việt Nam nếu hòa hoặc thua Myanmar).

Tình thế này mặc nhiên đặt chúng ta vào hoàn cảnh buộc phải thắng, nhưng một khi đã giành chiến thắng thì tấm vé vào bán kết, thậm chí là ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ưu thế lịch sử trước Myanmar

Đội tuyển Myanmar đang gây ấn tượng mạnh sau khi có 6 điểm nhờ đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 và thắng Malaysia 3-0. Nhưng thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế tâm lý lớn nhờ ưu thế đối đầu vượt trội Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam nắm chắc quyền tự quyết, lợi thế đối đầu vượt trội Myanmar: Đại chiến ngày nào?- Ảnh 4.

Đội tuyển nữ nắm chắc quyền tự quyết trong tay

ảnh: Khả Hòa

Kể từ năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng đến 7 trong 9 lần gặp nhau ở các trận đấu chính thức, có 1 trận hòa ở Asian Cup nữ 2022 với đội hình nhiều người nhiễm Covid-19 qua đó giành vé vào tứ kết.

Thất bại duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra ngày 17.7.2022, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung rất thất vọng sau trận thua Philippines ở bán kết, chấp nhận thua sít sao 3-4 trong trận tranh HCĐ với Myanmar.

Thực tế sân cỏ cho thấy Myanmar luôn là đối thủ khó chịu ở Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam tôn trọng đối thủ đã vào đến chung kết AFF Cup 2025 (thua Úc 0-1), nhưng chưa bao giờ ngán ngại phải chạm trán họ.

Đặc biệt ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia 2023, 2 chiến thắng với tỷ số 3-1 ở vòng bảng và 2-0 ở chung kết đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt tấm HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có.

Trận đấu diễn ra vào 16 giờ ngày 11.12.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Bài học đắng ngắt cho đội tuyển nữ Việt Nam

Bài học đắng ngắt cho đội tuyển nữ Việt Nam

Thua 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai tối qua 8.12 đã đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào cuộc đua cực khó với Myanmar để giành vé vào bán kết.

HLV Mai Đức Chung buồn bã: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines phút cuối thật đáng tiếc, tôi nhận trách nhiệm"

U.23 Việt Nam tập rất sung, ông Kim sẵn sàng cho cuộc chạm trán U.23 Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam Myanmar Mai Đức Chung Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận