Bài học đắng ngắt cho đội tuyển nữ Việt Nam

Chủ động và toan tính

Đội tuyển nữ VN chưa thể mừng với chiến thắng 7-0 trước Malaysia ở lượt đầu bảng B SEA Games 33, bởi thầy trò HLV Mai Đức Chung hiểu rõ: thử thách thực sự chỉ đến ở lượt hai, khi đối đầu nữ Philippines. Hai trận gần nhất gặp "The Azkals", đội tuyển nữ VN toàn thua (0-4 và 1-2). Sức mạnh thể chất của nữ Philippines, với hầu hết cầu thủ nhập tịch gốc Âu Mỹ, vẫn mang lại cảm giác "khó thở", như nhiều tuyển thủ nữ VN thừa nhận.

Có lẽ vì vậy, HLV Mai Đức Chung đã dành 2 tháng tập huấn, rèn quân liên tục để huấn luyện học trò đá sơ đồ 5 hậu vệ. Đây cũng là công thức nữ VN đã dùng trước Philippines ở cuộc so tài tối qua. Và thực sự, đội tuyển nữ VN đã chơi tốt.

Huỳnh Như (phải) và đội tuyển nữ VN phải quyết chiến với Myanmar vào ngày 11.12 để giành vé vào bán kết ẢNH: KHẢ HÒA

Biết đối thủ có sức mạnh thể chất vượt trội, đội tuyển nữ VN sử dụng lối chơi kỷ luật, với cự ly đội hình hợp lý để khắc chế. Luôn có ít nhất 2 cầu thủ nữ VN theo sát tiền đạo Philippines để bọc lót cho nhau. Trong hệ thống phòng ngự, các tiền đạo như Hải Yến, Vạn Sự, Trúc Hương, Bích Thùy cũng đẩy cao pressing, buộc đối thủ phải đá bóng dài, sau đó các hậu vệ sẽ băng vào tranh chấp để đoạt bóng hai. Còn khi tấn công, nữ VN khai thác triệt để cánh trái, nơi Bích Thùy và Thanh Nhã được dồn bóng để tạo bất ngờ. Đây cũng là nơi đội tuyển nữ VN đã có ít nhất 4 lần đe dọa cầu môn Philippines. Trong đó, đáng kể nhất là pha bóng hậu vệ nữ Philippines khống chế bóng lỗi, song Bích Thùy dù đoạt bóng trước khung thành trống, nhưng trụ chân lại không đủ tốt để cứa lòng thành bàn. Thanh Nhã cũng có cú sút chân phải sau pha rê dắt vào trong, tuy nhiên thủ môn Philippines đổ người bắt gọn.

Nghiệt ngã

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung hoán đổi Thanh Nhã về cánh phải, còn cánh trái được trấn giữ bởi Trần Thị Duyên. Sự xuất hiện của Huỳnh Như (thay Trúc Hương cuối hiệp 1) cũng giúp hệ thống tấn công của nữ VN uyển chuyển và giàu đột biến hơn, khi Huỳnh Như có nhãn quan chiến thuật và khả năng kết nối tốt. Phút 50, đội tuyển nữ VN có cơ hội tốt nhất từ đầu trận, khi Bích Thùy nhận đường tỉa bóng của đồng đội rồi thoát xuống sút chân trái chệch cột dọc. Cú sút của tiền đạo 31 tuổi cũng tiêu biểu cho cách tấn công nhanh, trực diện và đề cao chuẩn xác mà nữ VN sử dụng để tránh sa vào những cuộc đấu sức với Philippines.

Sau đó, Bích Thùy lại bỏ lỡ cơ hội. Huỳnh Như cầm bóng xộc vào trung lộ rồi dứt điểm từ xa. Bóng đập chân trung vệ Philippines đổi hướng, vô tình tạo ra cơ hội cho Bích Thùy đối mặt. Dù đã rê bóng qua cả thủ môn, song chân sút khoác áo Thái Nguyên T&T lại bị hậu vệ đối thủ lao về cản ngay trước cầu môn. Sự phung phí cơ hội trong những phút hiếm hoi ép sân Philippines đã khiến nữ VN phải trả giá. Sức mạnh thể chất và thể lực vượt trội đã giúp các cầu thủ nữ Philippines có bàn thắng ở phút 90+4, trong tình huống tuổi trẻ ưu việt hơn kinh nghiệm. Từ đường phát bóng của thủ môn Philippines, trung vệ Long Hali Moriah chuyền vào bằng đầu cho đồng đội dứt điểm. Kim Thanh đã xuất sắc cản được pha đánh đầu của đối thủ, nhưng bất lực khi Ramirez Mary Louise ập vào đá bồi. Trước đó, Thanh Nhã có tình huống tấn công, bóng chạm vào tay đối phương ở vòng cấm nhưng trọng tài xác định cầu thủ Philippines đã thu tay sát thân người nên không cho VN hưởng phạt đền.

Thua Philippines 0-1, đội tuyển nữ VN đứng nhì bảng với 3 điểm. Ở lượt hạ màn ngày 11.12, VN phải thắng Myanmar mới có thể đoạt vé vào bán kết. Sức ép rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng nếu nỗ lực, vàng thật sẽ không sợ lửa!