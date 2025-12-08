Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ

Thua Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng B. Để lọt vào bán kết, buộc lòng các cô gái Việt Nam phải thắng Myanmar ở trận lúc 16 giờ ngày 11.12 tới.