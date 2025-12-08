Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ
Video Thể thao

Quỳnh Phương
08/12/2025 21:07 GMT+7

Thua Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng B. Để lọt vào bán kết, buộc lòng các cô gái Việt Nam phải thắng Myanmar ở trận lúc 16 giờ ngày 11.12 tới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

Ở SEA Games 33, giữa bầu không khí nóng rực trước trận quyết đấu với U.23 Malaysia, một hình ảnh khác thường vẫn lặp lại đều đặn mỗi buổi sáng: Lê Phát, chân sút sinh năm 2007, mở máy tính ngồi học đại học trước khi ra sân tập.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc: Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Bể bơi SEA Games chật chội ngay ngày đầu tập luyện, Huy Hoàng - Hưng Nguyên quyết săn vàng

Highlight Đội tuyển nữ việt nam đội tuyển nữ Philippines phút bù giờ SEA Games 33
