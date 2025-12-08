Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-1 Philippines: Thất bại phút bù giờ

Thua Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng B. Để lọt vào bán kết, buộc lòng các cô gái Việt Nam phải thắng Myanmar ở trận lúc 16 giờ ngày 11.12 tới.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)