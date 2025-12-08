Lê Phát - cậu út của U.23 Việt Nam đang sống hai vai, sinh viên và tuyển thủ SEA Games, nhưng tuyệt nhiên không thấy… mệt. Nhiều người bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik điền tên Phát vào danh sách dự SEA Games 33.

Chính Phát cũng ngỡ ngàng chẳng kém. "Em rất bất ngờ. Vừa vui vừa hồi hộp khi có tên dự SEA Games lần này. Em biết mình phải nỗ lực hơn nữa".

'Mbappe 18 tuổi' của U.23 Việt Nam: Sáng cặm cụi học bài, chiều ra sân tập

Ở tuổi 18, lần đầu khoác áo U.23 Việt Nam dự một kỳ đại hội khu vực, Phát ý thức rõ áp lực lẫn cơ hội. Vừa vào SEA Games đã phải gánh lịch học đại học, Phát nói điều đó không khiến em út của U.23 Việt Nam chùng bước.

Trong đội U.23 Việt Nam, Phát không cô đơn trên hành trình "vừa học vừa đá", khi Thanh Nhàn và Xuân Bắc cũng đang theo học đại học. Nhưng chính guồng quay đặc biệt ấy lại khiến tinh thần chiến đấu của "Mbappe 18 tuổi" thêm mạnh mẽ.

Trận đấu với U.23 Malaysia sắp tới được xem như "chung kết bảng B", khi cả U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia đều cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết.

U.23 Việt Nam tập luyện vào ngày 8.12, hướng đến mục tiêu đánh bại U.23 Malaysia ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Malaysia được đánh giá cao, thể lực mạnh, lối chơi tốc độ. Còn U.23 Việt Nam, dù thắng trận mở màn nhưng màn trình diễn trước U.23 Lào chưa thật sự trơn tru buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải siết lại từng mắt xích.

Tốc độ, pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định tấm vé đi tiếp. HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu toàn đội tập trung tuyệt đối, chắt chiu từng cơ hội, giữ sự tự tin và gắn kết.

Với những cầu thủ trẻ nhiều khát khao như Lê Phát, đây không chỉ là trận đấu vì tấm vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, nơi họ phải chứng minh rằng Việt Nam đủ sức thắng, và thắng đẹp.