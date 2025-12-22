Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Sáng 22.12, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ P.Phước Hậu, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm bị bắt giữ ẢNH: NAM LONG

Theo đó, sau gần 1 ngày truy xét, khoảng 22 giờ ngày 21.12, lực lượng công an đã bắt giữ Tâm tại khu nhà ở P.Thanh Đức, Vĩnh Long. Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Tâm vừa ra tù ngày 3.10 về tội trộm cắp tài sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ 40 ngày 20.12, ông N.A.K (45 tuổi, ngụ khóm 8, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Lúc này, một người chưa rõ danh tính chạy đến, dùng hung khí đâm 1 nhát vào nách trái khiến ông bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Mặc dù được cấp cứu tích cực, truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương, nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong lúc 22 giờ cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an P.Phước Hậu cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng và truy tìm nghi phạm.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân có thể là mâu thuẫn cự cãi của một vị khách nữ và nhân viên bãi giữ xe trong lúc gửi xe ở bệnh viện. Thời điểm cự cãi, có một người đàn ông xảy ra xô xát với ông K., nhưng được can ngăn nên bỏ về. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại và sau đó xảy ra vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.