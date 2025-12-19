Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Vĩnh Long khởi công dự án cầu Đình Khao

Nam Long
Nam Long
19/12/2025 12:11 GMT+7

Tỉnh Vĩnh Long khởi công và khánh thành 3 công trình trị giá gần 7.000 tỉ đồng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; trong đó có dự án cầu Đình Khao.

Ngày 19.12, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành dự án (DA) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận; khởi công xây dựng cầu Đình Khao và khu nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư P.Long Châu.

DA đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nằm trên QL57 (kết nối xã Nhơn Phú và xã Phú Phụng) có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng, theo hình thức đối tác công - tư. Công trình được kỳ vọng là hạ tầng giao thông chiến lược của khu vực ĐBSCL.

Vĩnh Long khởi công dự án cầu Đình Khao - Ảnh 1.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khởi công DA cầu Đình Khao

ẢNH: NAM LONG

DA có điểm đầu giao với đường tỉnh 902 (xã Nhơn Phú), tiếp giáp DA tuyến tránh QL57 (đường dẫn cầu Đình Khao) tại Km0+000. Điểm cuối giao với QL57 tại Km11+270 (xã Phú Phụng). Chiều dài DA khoảng 4,3 km; đầu tư theo quy mô đường cấp III, đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên rộng 17,5 m (4 làn xe).

Vĩnh Long khởi công dự án cầu Đình Khao - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Đình Khao

ẢNH: NAM LONG

Tại lễ khởi công, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, vui mừng cho biết DA cầu Đình Khao sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác QL57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực phà Đình Khao; người dân đi lại thuận lợi không còn cảnh qua sông phải lệ thuộc vào đò; tăng cường kết nối giao thông thông suốt với QL57 và QL53 với QL1 và các tuyến cao tốc trọng điểm của vùng ĐBSCL như Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ và trong tương lai là tuyến Cần Thơ - Cà Mau. Qua đó rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực.

DA đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận (xã Phú Thuận, Vĩnh Long) được khởi công tháng 8.2023, tổng mức đầu tư hơn 3.443 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, diện tích hơn 231 ha.

Vĩnh Long khởi công dự án cầu Đình Khao - Ảnh 3.

Lễ khởi công DA nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư P.Long Châu, Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại lễ khánh thành KCN Phú Thuận, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, tạo dấu mốc để đưa KCN Phú Thuận chính thức đi vào vận hành, khai thác, tạo môi trường đầu tư kinh doanh với hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại, sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

DA nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư P.Long Châu (Vĩnh Long) có diện tích khoảng 5.800 m2, quy mô cao tối đa 15 tầng, với khoảng 456 căn hộ.

Dự kiến cuối năm 2025 khởi công cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên

Dự kiến cuối năm 2025 khởi công cầu Đình Khao bắc qua sông Cổ Chiên

Tỉnh Vĩnh Long dự kiến ngày khởi công cầu Đình Khao trị giá hơn 2.800 tỉ đồng, bắc qua sông Cổ Chiên theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Vĩnh Long lùi ngày khởi công cầu Đình Khao

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

