Thời sự

Vụ tấn công 3 thanh niên ở cầu Ba Son: Mâu thuẫn từ mạng xã hội

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
18/12/2025 13:39 GMT+7

Mâu thuẫn phát sinh từ mạng xã hội, nhóm người đã dùng hung khí tấn công 3 thanh niên gần khu vực cầu Ba Son (TP.HCM), khiến 1 người bị thương phải nhập viện.

Ngày 18.12, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai những người liên quan vụ chặn xe, tấn công 3 thanh niên xảy ra gần cầu Ba Son.

Vụ việc làm 1 người bị thương, vào viện cấp cứu với vết thương hở lớn trên vai, chảy nhiều máu, khâu 5 mũi.

Vụ tấn công 3 thanh niên ở cầu Ba Son: Mâu thuẫn từ mạng xã hội- Ảnh 1.

Mâu thuẫn từ mạng xã hội, nhóm người đã dùng hung khí tấn công 3 thanh niên gần khu vực cầu Ba Son

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, công an xác định 2 nhóm liên quan trong vụ việc gồm nhóm của T. (21 tuổi, ở phường Bình Trị Đông) và nhóm của H. (18 tuổi, ở phường Bình Hòa, TP.HCM). Hai bên được cho là đã phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước.

Đến rạng sáng 14.12, trong lúc đi chơi tại khu vực gần cầu Ba Son (phường An Khánh), H. nhìn thấy T. nên chạy xe máy đến nói chuyện. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. 

Trong quá trình đánh nhau, H. đã dùng hung khí tấn công khiến T. bị thương, phải nhập viện khâu 5 mũi.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cự cãi rồi rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, 1 xe máy ngã ra đường.

Đáng chú ý, trong clip xuất hiện hình ảnh 1 nam thanh niên cầm theo hung khí khiến nhiều người chứng kiến lo ngại. 

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14.12 tại giao lộ D6 - N11, đoạn gần cầu Ba Son, phường An Khánh khiến 1 người bị thương, 2 người khác bỏ phương tiện chạy thoát thân.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

