Điều tra nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường gần cầu Ba Son

Ngày 17.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra làm rõ, vụ nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường xảy ra tại khu vực gần cầu Ba Son.

Công an TP.HCM đang điều tra vụ một nhóm thanh niên bị tấn công bằng hung khí tại khu vực gần cầu Ba Son. ẢNH: CTV

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người xảy ra cự cãi rồi rượt đuổi nhau trên đường.

Cách hiện trường không xa, một xe máy nằm ngã giữa đường. Đáng chú ý, trong clip xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên cầm theo hung khí, khiến nhiều người chứng kiến lo ngại.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14.12, tại giao lộ D6 – N11, phường An Khánh. Thời điểm này, 3 thanh niên đi chung trên 2 xe máy từ trung tâm TP.HCM về nhà thì bất ngờ bị 3 người lạ, đi trên 3 xe máy, chặn đầu xe dùng hung khí tấn công khiến một người bị thương ở vùng lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi. Hai người còn lại bỏ lại xe máy, chạy thoát thân và gọi người quen đến hỗ trợ.

Ngay sau vụ việc, các nạn nhân đã trình báo công an. Nguồn tin cho hay, công an hiện đã tạm giữ một số người liên quan và đang tiếp tục truy xét, làm rõ vụ việc.