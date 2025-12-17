Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường gần cầu Ba Son

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/12/2025 16:23 GMT+7

Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nhóm người dùng hung khí tấn công người đi đường gần cầu Ba Son (TP.HCM), khiến một thanh niên bị thương.

Ngày 17.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra làm rõ, vụ nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường xảy ra tại khu vực gần cầu Ba Son.

Truy xét nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người đi đường gần cầu Ba Son - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đang điều tra vụ một nhóm thanh niên bị tấn công bằng hung khí tại khu vực gần cầu Ba Son.

ẢNH: CTV

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người xảy ra cự cãi rồi rượt đuổi nhau trên đường.

Cách hiện trường không xa, một xe máy nằm ngã giữa đường. Đáng chú ý, trong clip xuất hiện hình ảnh một nam thanh niên cầm theo hung khí, khiến nhiều người chứng kiến lo ngại.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14.12, tại giao lộ D6 – N11, phường An Khánh. Thời điểm này, 3 thanh niên đi chung trên 2 xe máy từ trung tâm TP.HCM về nhà thì bất ngờ bị 3 người lạ, đi trên 3 xe máy, chặn đầu xe dùng hung khí tấn công khiến một người bị thương ở vùng lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi. Hai người còn lại bỏ lại xe máy, chạy thoát thân và gọi người quen đến hỗ trợ.

Ngay sau vụ việc, các nạn nhân đã trình báo công an. Nguồn tin cho hay, công an hiện đã tạm giữ một số người liên quan và đang tiếp tục truy xét, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Hỗn chiến tại quán nhậu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Hỗn chiến tại quán nhậu khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Hỗn chiến tại quán nhậu xảy ra rạng sáng 17.12 tại quán BBQ Ok Zui (P.Diên Hồng, Gia Lai) khiến một người tử vong, hai người khác bị thương. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy bắt các nghi phạm liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

tấn công thanh niên công an TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận