Xử phạt karaoke gây ồn ào bất kể giờ giấc: 'Luật mới gần dân hơn'

Sở dĩ người dân đánh giá như vậy do hiệu quả của Nghị định 282/2025 trong việc giảm thiểu tiếng ồn, sau khi nghị định này có hiệu lực từ ngày 15.12. Theo đó, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị phạt tiền lên đến 2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt thời gian ngày hay đêm.

Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân về nghị định mới liên quan karaoke ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hiệu quả tức thì

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong 2 ngày qua (16 và 17.12) nhiều hộ dân ở TP.HCM, từ trung tâm nội thành đến ngoại thành đã hạn chế hoặc ngừng hẳn việc sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke, giúp không gian sống yên tĩnh hơn, giảm thiểu phiền toái cho hàng xóm.

Tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), anh H.T.M, một người đam mê ca hát từng đầu tư gần 20 triệu đồng cho dàn loa kéo với công suất lớn. Những ngày cuối tuần, gia đình anh thường tụ họp ăn uống, hát hò.

Nhiều người đồng tình và cho hay nghị định mới gần dân hơn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Với dàn loa này, gia đình tôi không cần thuê nhạc sống bên ngoài mỗi khi có đám tiệc", anh M. khoe. Tuy nhiên, kể từ khi nghị định mới được áp dụng, anh chưa dám lấy loa ra hát lần nào vì lo ngại bị phạt.

Anh Minh, một công nhân ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh cũ), cho biết thường tham gia hát hò với bạn bè ở khu vực công viên vào cuối tuần. Song quy định xử phạt giúp anh ý thức hơn, giờ chỉ hát ở nơi cho phép hoặc giảm âm lượng để tránh bị phạt.

Bà M., một tiểu thương buôn bán gần chợ trên đường Liên ấp 1-2-3, xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) cho hay, trước đây tối nào khu vực này cũng rộn ràng tiếng hát karaoke. Từ khoảng 19 giờ, khi chợ bắt đầu vắng khách, nhiều người bán hàng bày biện nhậu nhẹt và hát hò, khiến âm thanh chói tai lan tỏa khắp nơi.

"Người mua, người bán phải gào lên để nói chuyện vì loa quá lớn. Nhưng chỉ vài ngày sau khi quy định mới có hiệu lực, tình trạng này đã giảm hẳn. Mọi người được tuyên truyền nên sợ bị phạt tiền, tự giác chấp hành", bà M. nói.

Tương tự, ở đường Liên khu 5-6, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), ông Thanh, một cư dân địa phương cho hay trước kia từ đầu đường đến cuối xóm, ngày nào cũng có người hát karaoke, đặc biệt vào cuối tuần.

"Họ còn tụ tập, kéo dàn loa công suất lớn ra giữa đường để ăn uống và hát hò, kéo dài từ 18 giờ đến tận 22 giờ, gây phiền hà cho nhiều hộ dân", ông Thanh kể. Giờ đây, với nghị định xử phạt mới, tiếng ồn chói tai từ karaoke đã giảm hẳn, giúp người dân khu phố được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Không chỉ ở các khu dân cư nội thành, tình trạng hát karaoke gây ồn ào tại một số tuyến đường ngoại ô trước đó như Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ) hay đường Thanh Niên (xã Tân Vĩnh Lộc)... cũng giảm hẳn nhờ lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền.

Chị Lan, một bà nội trợ sống tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), chia sẻ: "Trước đây, hàng xóm hát karaoke đến khuya khiến con cái tôi khó ngủ, ảnh hưởng đến việc học hành. Giờ có quy định mới, họ chỉ hát nhỏ trong nhà, không còn tiếng ồn ào nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hy vọng mọi người tiếp tục tuân thủ để khu phố luôn yên bình".

"Luật mới gần dân hơn, thực tế hơn"

Đánh giá về nghị định mới, anh Vũ (cư dân ở phường Linh Xuân) chia sẻ: "Luật mới gần dân hơn, thực tế hơn". Bởi trước đây, anh Vũ chứng kiến một số vụ việc khi người dân phản ánh hát hò ồn ào, cơ quan chức năng đến nơi thì không có cơ sở để xử lý vì chưa quá 22 giờ. Có trường hợp được nhắc nhở còn phản ứng dữ dội.

Công an phường Tam Bình thông tin đến các hộ dân về hát karaoke ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Thực tế, Nghị định 45 ra đời (ngày 7.7.2022) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho phép xử lý tiếng ồn nhưng vô cùng "nhiêu khê", chưa thực tế do cơ quan chuyên môn phải thực hiện các biện pháp đo đạc, giám định rất phức tạp. Trong khi, máy móc lại không phổ biến.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 17.12, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.Thủ Đức cũ) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Nghị định 282 đến các khu nhà trọ, khu dân cư, hộ gia đình.

Đặc biệt, tại điều 9, khoản 2 quy định hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền, làm ảnh hưởng người xung quanh, sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Tại khu trọ trên đường 385, ông L.T.T (76 tuổi) cho hay ủng hộ cao nghị định mới bởi người dân chỉ cần nghe ồn ào, quay clip làm chứng cứ, báo tới cơ quan chức năng là lập tức cảnh sát khu vực tới kiểm tra, lập biên bản xử phạt, bất kể giờ giấc.

Trước đó, vào ngày 16.12, Công an phường Tam Bình cũng ra quân đến từng nhà trọ trên địa bàn để tuyên truyền nghị định mới. Hầu hết, người dân đều đồng tình và cam kết chấp hành để không bị xử phạt.

Từ khi quy định mới có hiệu lực, người dân TP.HCM đánh giá không chỉ giúp giảm thiểu tiếng ồn mà còn thúc đẩy ý thức cộng đồng, mang lại không gian sống văn minh hơn cho người dân. Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để duy trì hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh đó, Nghị định 282 cũng đề cập các hành vi vi phạm hành chính về tiếng ồn chưa được quy định tại nghị định này thì được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tức Nghị định 45/2022). Theo đó, trường hợp hát karaoke vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo quy chuẩn kỹ thuật, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 160 triệu đồng. Mức xử phạt tại điều 22 Nghị định 45/2022 ẢNH: CACC



