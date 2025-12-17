Để xảy ra ngộ độc tập thể, bị xử phạt 196,5 triệu đồng, trường nói... không có tiền!

Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân).

Theo quyết định, nhà trường đã có nhiều hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gồm: chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở; sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.





Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

UBND tỉnh Quảng Trị đã xử phạt nhà trường tổng số tiền 196,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của trường trong thời hạn 5 tháng.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc, khám và điều trị cho các học sinh.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, cho biết đã nhận được quyết định xử phạt của UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Mỹ cũng cho biết đây là số tiền quá lớn, trường không có kinh phí để nộp phạt. Theo đó, trường đã viết tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí nộp phạt.

Để xảy ra ngộ độc tập thể, bị xử phạt 196,5 triệu đồng, trường nói... không có tiền!

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9 vừa qua, 40 học sinh của trường phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn do nghi ngộ độc thực phẩm. Vụ việc ồn ào do trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là ghi lại cảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, người trực tiếp phụ trách bếp ăn, ngăn không cho đưa học sinh đi cấp cứu...

Trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế cũng đã bị đình chỉ công tác 2 lần để phục vụ điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm chứa vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.