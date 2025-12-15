Vụ nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi: Bệnh nhân tăng, cơ sở bánh mì xin lỗi khách

Ngày 15.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì Hồng Vân (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Hơn 100 người đến khám, 73 bệnh nhân đang điều trị nội trú

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước diễn biến phức tạp của vụ việc với số lượng lớn người nhập viện, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo các cơ sở y tế nơi đang điều trị bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực, tích cực điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của người bệnh, không để xảy ra trường hợp biến chứng nặng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Bên cạnh công tác điều trị, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc; làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến tối qua 14.12, tổng cộng có 105 người đến các cơ sở y tế trên địa bàn để khám và điều trị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, thăm bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: H.P

Trong số này, 73 bệnh nhân đang phải điều trị nội trú tại các bệnh viện, 32 trường hợp đã được khám, theo dõi và cho về nhà.

Cụ thể, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị 17 bệnh nhân; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 19 bệnh nhân; Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 69 bệnh nhân, trong đó có 37 trường hợp đang nằm viện, 32 trường hợp đã được cho về sau khi sức khỏe ổn định.

Chiều qua 14.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị; đồng thời yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh huy động nhân lực, phương tiện, thuốc men để điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhân sớm hồi phục và xuất viện an toàn.

Bánh mì Hồng Vân đăng thông tin xin lỗi khách hàng

Tối qua 14.12, cơ sở bánh mì Hồng Vân đã đăng tải thư xin lỗi trên mạng xã hội liên quan đến sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Quảng Ngãi trong những ngày qua. Trong thư, hệ thống bánh mì Hồng Vân gửi lời xin lỗi đến khách hàng, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Theo nội dung bức thư, toàn bộ hệ thống bánh mì Hồng Vân cũng đã tạm ngưng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Cơ sở này cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi, hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của quý khách hàng và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn tuyệt đối theo đúng quy định", thư xin lỗi nêu rõ.

Điểm bán bánh mì Hồng Vân tại đường Phan Đình Phùng (P.Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) tạm đóng cửa ẢNH: H.P

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau khi xảy ra sự cố hàng chục người nghi ngộ độc do ăn bánh mì, ngày 13.12 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm (P.Cẩm Thành) do ông Nguyễn Hồng làm chủ, cùng các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn P.Cẩm Thành và P.Nghĩa Lộ.

Qua làm việc, ông Nguyễn Hồng xác nhận các quầy kinh doanh bánh mì nêu trên đều thuộc cơ sở của mình, riêng điểm bán tại địa chỉ 1156 Quang Trung là cơ sở được nhượng quyền sử dụng tên Hồng Vân.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến, kinh doanh.

Ngoài ra, cơ sở cũng chưa chứng minh được hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả sử dụng làm nhân bánh mì. Riêng cơ sở tại số 280 Nguyễn Nghiêm - nơi sản xuất các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt… đoàn kiểm tra xác định chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định.

UBND P.Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại các quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân và tại cơ sở sản xuất; yêu cầu các điểm bán tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất, cùng 6 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.