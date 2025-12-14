Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

Hải Phong
Hải Phong
14/12/2025 10:28 GMT+7

Số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục gia tăng. Đến sáng nay 14.12, tổng cộng có gần 30 người phải nhập viện.

Sáng nay 14.12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết từ 19 giờ ngày 13.12 đến 7 giờ sáng nay 14.12, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 13 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì.

Trước đó, trong ngày 13.12, bệnh viện này cũng tiếp nhận 15 bệnh nhân có các biểu hiện như sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng. Các bệnh nhân này đều cho biết đã ăn bánh mì mang thương hiệu H.V (Quảng Ngãi) trước khi xuất hiện triệu chứng.

Quảng Ngãi: Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì- Ảnh 1.

Bác sĩ khám bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

ẢNH: H.P

Trong số 15 bệnh nhân nói trên, có 7 người phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca điều trị tại Khoa Nhi và 6 ca tại Khoa Nội. Các bệnh nhân cư trú tại nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như P.Nghĩa Lộ, P.Trương Quang Trọng, P.Cẩm Thành, xã Khánh Cường, xã Nghĩa Giang…

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, chị Y.T (ở P.Cẩm Thành) cho biết chị mua bánh mì tại một cơ sở mang thương hiệu H.V ở cùng phường vào sáng 12.12 và ăn khoảng 9 giờ cùng ngày. Đến chiều, chị bắt đầu đau quặn bụng nhưng nghĩ là đau dạ dày. Tuy nhiên, đến sáng 13.12, các triệu chứng nghiêm trọng hơn. "Không chịu nổi vì sốt cao, nôn ói, tiêu chảy liên tục và đau bụng từng cơn nên tôi phải nhập viện. Người mệt lả, kiệt sức", chị T. nói.

Chị Phạm Sương (ở Quảng Ngãi) cho biết, ngày 12.12 trên đường đi làm về em trai chị có mua 3 ổ bánh mì tại cơ sở H.V (ở TP.Quảng Ngãi cũ). Sau khi ăn, đến tối em trai chị cảm thấy khó chịu, buồn nôn và nôn ói. Sáng hôm sau, gia đình phải đưa đi cấp cứu, truyền dịch. Hiện người này vẫn còn mệt.

Còn anh Trần Thịnh (ở P.Trương Quang Trọng) cho biết ngày 12.12 anh mua bánh mì tại cơ sở H.V, sau khi ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ là bị bụng đau, khó chịu.

"Khi ăn bánh mì xong tôi bị đau bụng rồi nôn ói cả đêm. Sau đó, tự mua thuốc điều trị. Đến nay sức khỏe của tôi đã tạm ổn định nên không nhập viện điều trị", anh Thịnh nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở Y tế đang phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan chức năng khoanh vùng, niêm phong và lấy các mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

"Thương hiệu bánh mì H.V có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên hiện chưa xác định chính xác các bệnh nhân đã ăn bánh mì tại chi nhánh nào. Ngành y tế đang khẩn trương truy vết nguồn thực phẩm liên quan, đồng thời tập trung ưu tiên điều trị cho các trường hợp có triệu chứng nặng", ông Hòa thông tin.

Xem thêm bình luận