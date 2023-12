Nhóm du khách nước ngoài ủy quyền khởi kiện cơ sở bánh mì Phượng

Ngày 18.12, lãnh đạo TAND TP.Hội An (Quảng Nam) xác nhận đang thụ lý đơn khởi kiện của nhóm du khách ở Hà Nội sau khi bị ngộ độc vào ngày 11.9 do ăn bánh mì Phượng (P.Minh An, TP.Hội An).

Nhóm nguyên đơn gồm 4 người cùng một gia đình, khởi kiện yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng đền bù thiệt hại về sức khỏe, chi phí nằm viện, tiền vé máy bay, tiền khách sạn…

Hồ sơ khởi kiện của nhóm 4 khách hàng ở Hà Nội vẫn còn nằm tại TAND TP.Hội An. Hai bên liên lạc, thương lượng nhưng vẫn chưa thống nhất được khoản tiền đền bù.

Hình ảnh nhiều du khách xếp hàng mua bánh mì Phượng trước khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm MẠNH CƯỜNG

Vị lãnh đạo TAND TP.Hội An này thông tin thêm, nhóm 3 du khách nước ngoài cũng đã ủy quyền cho luật sư xúc tiến các thủ tục khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng.

"Vì có yếu tố nước ngoài nên Công an TP.Hội An đã hướng dẫn nhóm du khách nước ngoài này gửi đơn khởi kiện lên TAND tỉnh Quảng Nam", vị này nói.

Trước đó, có nhóm khách hàng trong nước khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng ra Tòa dân sự Hội An, nhưng vụ việc đã được hòa giải thành công.

Vì sao bánh mì Phượng mở cửa dù vẫn đang bị đình chỉ hoạt động?

Theo lãnh đạo TAND TP.Hội An, đa số khách hàng khởi kiện là khách du lịch từ các nơi khác đến. Những người bị ngộ độc ở TP.Hội An đều chấp nhận với cách giải quyết của chủ tiệm.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Ngô Thanh Tài, Trưởng văn phòng luật sư Thanh Thiên (Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam), cho rằng với các khách hàng bị ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng vừa qua, theo luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, họ sẽ được pháp luật bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín…

Do vậy, trong trường hợp này, những khách hàng bị ngộ độc bánh mì có quyền khởi kiện đến TAND có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các chi phí mà họ bỏ ra như chi phí nằm viện điều trị, công lao động bị mất, lưu trú và các chi phí hợp lý khác theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hôm qua 17.12, cơ sở bánh mì Phượng gây chú ý khi mở cửa phục vụ khách, dù thời hạn bị đình chỉ kéo dài đến ngày 3.1.2024. Theo bà Trương Thị Phượng, chủ tiệm bánh mì Phượng, hôm qua tiệm mở cửa trở lại là để vận hành thử nghiệm hệ thống mới, có nhiều người biết và ghé tới mua ủng hộ.



Việc mở cửa lại chỉ nhằm mục đích "thăm dò, vận hành thử nghiệm" xem hệ thống vận hành có trôi chảy hay không, chứ không phải mở cửa bình thường.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng nay 18.12, bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam, đã gọi điện thoại trực tiếp cho chủ cơ sở bánh mì Phượng và được giải thích hôm qua 17.12 chủ tiệm bánh mì đi "coi thầy", nói là ngày đẹp nên chỉ mở cửa "chạy thử" để lấy ngày.

Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ cơ sở bánh mì Phượng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các quyết định xử phạt mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký (đình chỉ hoạt động 3 tháng kể từ ngày 3.10.2023), phải chờ đến ngày 3.1.2024 mới được phép mở lại để kinh doanh, buôn bán.

Chỉ sau 1 ngày mở cửa "thăm dò, thử nghiệm", tiệm bánh mì Phượng đã đóng cửa.