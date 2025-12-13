Quảng Ngãi: Nhiều người nôn ói, sốt cao nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Tối 13.12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì.

Theo ông Hòa, đến thời điểm hiện tại, ngoài Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi), chưa ghi nhận cơ sở y tế nào khác trên địa bàn tỉnh báo cáo các trường hợp nghi ngộ độc tương tự.

Sở Y tế đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm cùng các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, niêm phong và lấy mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

"Thương hiệu bánh mì H.V có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên hiện chưa xác định được các bệnh nhân ăn bánh mì tại chi nhánh nào. Ngành y tế đang tập trung truy vết, đồng thời ưu tiên điều trị cho các trường hợp có triệu chứng nặng", ông Hòa cho hay.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, trong ngày 13.12, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp có các triệu chứng, như: sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mang thương hiệu H.V trước đó.

Trong số 15 ca nói trên, 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca điều trị tại khoa Nhi và 6 ca tại khoa Nội. Các bệnh nhân cư trú tại nhiều địa phương khác nhau, như: P.Nghĩa Lộ, xã Khánh Cường, xã Nghĩa Giang, xã Cẩm Thành…

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ, vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm.