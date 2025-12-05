Diễn biến mới vụ ngộ độc bánh mì cóc cô Bích ở TP.HCM

Trong cuộc họp báo gần đây, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, liên quan đến vụ 316 người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, Sở đã có kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm đã ban hành văn bản đề nghị 16 cơ sở khám, chữa bệnh liên quan xác nhận mức độ ảnh hưởng sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm. Đây là căn cứ để hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở gây ra ngộ độc theo quy định pháp luật.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục thông tin tới các cơ quan báo chí và người dân.

316 người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích ẢNH: BV

Trước đó, vào ngày 7.11, Sở An toàn thực phẩm tiếp nhận phản ánh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích bán. Sở đã phối hợp với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý theo đúng quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Đến ngày 13.11, ghi nhận 316 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở nêu trên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu thực phẩm và kiểm tra toàn diện điều kiện chế biến tại cơ sở bánh mì 112A Nguyễn Thái Sơn, đồng thời xét nghiệm 27 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 15 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Sẽ kiểm tra đột xuất xử lý an toàn thực phẩm

Theo Sở An toàn thực phẩm, thời gian gần đây, xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Do đó, Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp với cơ quan chức năng và UBND phường, xã, đặc khu thực hiện nhiều hành động để tăng cường công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm đã tăng cường công tác tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học, khu công nghiệp, bệnh viện, bếp ăn từ thiện.

Song song đó, trong công tác chỉ đạo tuyến, Sở An toàn thực phẩm ban hành công văn về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Công văn đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu các nội dung sau:

Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn;

Đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn;

Báo cáo nhanh và phối hợp xử lý chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm khi phát hiện sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm cũng tăng cường trong công tác tuyên truyền tới người tiêu dùng về việc chọn lựa thực phẩm an toàn, nên mua hàng ở nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có địa điểm kinh doanh cố định, uy tín.

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị này nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng việc người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm là các yếu tố cốt lõi để tăng cường an toàn thực phẩm trên địa bàn.