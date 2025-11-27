Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Gần 80 công nhân, học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, phản vệ thức ăn

Duy Tính
27/11/2025 18:45 GMT+7

60 công nhân và 19 học sinh ở TP.HCM nhập viện trong ngày 27.11 nghi ngộ độc thực phẩm, phản vệ thức ăn. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiếp nhận và điều tra.

Chiều 27.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết vừa tiếp nhận khoảng 60 trường hợp của một công ty (trên địa bàn xã Đông Thạnh), nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo tìm hiểu ban đầu, những người này nhập viện sau bữa trưa với thức ăn gồm: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá và đậu bắp. Suất ăn do đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phục vụ.

Đến 18 giờ cùng ngày, có 24 ca nhập viện tiếp tục điều trị, tình trạng hiện tại ổn định. Bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân. 36 ca còn lại đã được cho về nhà theo dõi.

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cũng cho biết đã tiếp nhận 19 trường hợp (của một trường THPT trên địa bàn phường Thủ Đức), nghi phản vệ do thức ăn. Trong đó, có 2 trường hợp phản vệ độ 2 đã nhập viện theo dõi. Các trường hợp còn lại đã được xử trí và cho xuất viện dần.

Vụ việc đã được các bệnh viện báo cáo Sở Y tế TP.HCM. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng tiếp nhận và đang xử lý.

Liên quan đến ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến khoảng 50 công nhân của một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận nhập viện vào ngày 10.11.

Trước đó, ngày 26.11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông báo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) khiến 316 người nhập viện.

Theo kết luận, đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra; thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Phân biệt giữa ngộ độc thực phẩm và phản vệ thức ăn

Ngộ độc thực phẩm thường do nhiễm khuẩn hoặc độc tố, gây ra các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng và sốt. Triệu chứng thường xuất hiện muộn, từ vài giờ đến vài ngày sau khi ăn.

Trong khi đó, phản vệ do thức ăn là phản ứng của hệ miễn dịch, gây các triệu chứng như khó thở, tụt huyết áp, sưng nề, phát ban và có thể đe dọa tính mạng. Phản ứng xảy ra nhanh chóng sau khi ăn.

Khám phá thêm chủ đề

