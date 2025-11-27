TP.HCM: Gần 80 công nhân, học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, phản vệ thức ăn

Chiều 27.11, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết vừa tiếp nhận khoảng 60 trường hợp của một công ty (trên địa bàn xã Đông Thạnh), nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo tìm hiểu ban đầu, những người này nhập viện sau bữa trưa với thức ăn gồm: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá và đậu bắp. Suất ăn do đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phục vụ.

Đến 18 giờ cùng ngày, có 24 ca nhập viện tiếp tục điều trị, tình trạng hiện tại ổn định. Bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân. 36 ca còn lại đã được cho về nhà theo dõi.

Các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ẢNH: BV

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cũng cho biết đã tiếp nhận 19 trường hợp (của một trường THPT trên địa bàn phường Thủ Đức), nghi phản vệ do thức ăn. Trong đó, có 2 trường hợp phản vệ độ 2 đã nhập viện theo dõi. Các trường hợp còn lại đã được xử trí và cho xuất viện dần.

Vụ việc đã được các bệnh viện báo cáo Sở Y tế TP.HCM. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng tiếp nhận và đang xử lý.

Liên quan đến ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến khoảng 50 công nhân của một công ty trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận nhập viện vào ngày 10.11.

Trước đó, ngày 26.11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông báo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc Cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông) khiến 316 người nhập viện.

Theo kết luận, đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc Cô Bích gây ra; thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.