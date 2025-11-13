Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe ôm chở người đàn ông ở TP.HCM đi cấp cứu do sốc phản vệ thuốc

Duy Tính
13/11/2025 13:05 GMT+7

Người đàn ông 63 tuổi ở TP.HCM bị đau khớp nên tự ra nhà thuốc mua thuốc và uống tại chỗ, nhưng bị sốc phản vệ thuốc phải đi cấp cứu.

Sáng 13.11, Phòng khám đa khoa Ngọc Minh (TP.HCM) tiếp nhận ông N.V.B (63 tuổi) bị sốc phản vệ thuốc sau khi uống thuốc tự mua tại nhà thuốc tây.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông B. bị đau khớp nên ra tiệm thuốc tây mua và uống luôn tại nhà thuốc. 10 phút sau thì ông mệt, khó thở, nôn ói và được xe ôm chở đi cấp cứu.

Xe ôm chở người đàn ông ở TP.HCM đi cấp cứu do sốc phản vệ thuốc- Ảnh 1.

Người đàn ông sốc phản vệ thuốc sau khi được cấp cứu đã qua khỏi cơn nguy hiểm

ẢNH: BV

Bác sĩ Cao Xuân Minh (Phòng khám đa khoa Ngọc Minh) thông tin, khi tới cấp cứu, ông B. bị tụt huyết áp, mạch nhanh nhỏ khó bắt; tri giác lơ mơ, nổi đỏ toàn thân. Ông B. từng có tiền căn dị ứng thuốc giảm đau.

Ông B. được chẩn đoán sốc phản vệ thuốc độ 3 và được dùng thuốc vận mạch, kháng viêm, kháng histamin, truyền dịch, hỗ trợ ô xy…

Sau 20 phút cấp cứu, sinh hiệu bệnh ổn định, tỉnh táo và được tiếp tục theo dõi.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân (40 tuổi) và chẩn đoán phản vệ độ 2 nghi do thuốc (tự mua thuốc uống không rõ loại). 48 giờ sau cấp cứu, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện an toàn.

Sốc phản vệ thuốc là gì?

Theo bác sĩ Cao Xuân Minh, phản vệ chia làm 4 cấp độ, độ 1: nhẹ; độ 2: nặng; độ 3: nguy kịch và độ 4: ngưng tuần hoàn.

Phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể xuất hiện sau khi tiếp xúc với thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác. Tình trạng này có thể tiến triển rất nhanh, dẫn đến suy hô hấp hoặc sốc phản vệ (giai đoạn nặng nhất của phản vệ), đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Nếu bệnh nhân đã từng bị phản vệ với một loại thuốc nào đó, tuyệt đối không sử dụng lại, vì phản vệ lần sau thường nghiêm trọng hơn lần trước. Cần đi khám tại cơ sở y tế để được bác sĩ chẩn đoán, kê toa, không tự ý mua thuốc sử dụng.

