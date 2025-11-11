Kỳ tích ca đại phẫu cứu sống bệnh nhân giữa đặc khu Trường Sa

Ngày 11.11, Bệnh viện Quân y 175 thông tin về ca mổ đặc biệt diễn ra tại phòng mổ dã chiến Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa), cứu bệnh nhân H.N.K (35 tuổi, ở Đà Nẵng).

Nguy kịch sau khi lặn

Trước đó, chiều 8.11, trong lúc lặn sâu khoảng 11 mét tại khu vực quần đảo Trường Sa, anh K. đột ngột đau ngực trái, khó thở dữ dội. Anh được chuyển vào Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng tỉnh, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch - tràn khí khoang màng phổi trái với lượng lớn. Các y bác sĩ đã dẫn lưu màng phổi, hút ra khoảng 1.400 ml dịch máu. Nhưng bệnh nhân bắt đầu sốc mất máu, huyết áp tiếp tục tụt, nguy cơ tử vong cao.

Ca đại phẫu cấp cứu kỹ thuật cao ở phòng mổ dã chiến Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn do các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ẢNH: BVCC

Bệnh xá đã hội chẩn trực tuyến qua hệ thống telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Dưới sự hướng dẫn từ đất liền, các y bác sĩ trên đảo đã hồi sức tích cực, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch và lấy máu từ người tự nguyện. Tổng cộng 1.750 ml máu toàn phần được hiến và truyền ngay cho bệnh nhân nhằm kéo dài "thời gian vàng".

Sáng 9.11, sau hội chẩn trực tuyến, Bệnh viện Quân y 175 xác định bệnh nhân bị sốc mất máu do tràn máu - tràn khí màng phổi trái, nghi tổn thương nhu mô phổi do thay đổi áp lực khi lặn sâu. Tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần vận chuyển khẩn cấp bằng đường không.

Một cuộc cấp cứu và vận chuyển đường không được lên kế hoạch sẵn sàng.

6 bác sĩ quân y "ra trận"

14 giờ 12 phút ngày 9.11, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chở ê kíp 6 bác sĩ phẫu thuật, gây mê, hồi sức Bệnh viện Quân y 175, cùng dụng cụ mổ, vật tư y tế, thuốc ra đặc khu Trường Sa.

"Chúng tôi ra đảo bằng trực thăng, mang theo đầy đủ dụng cụ, thuốc men và xác định ra đảo là phải phẫu thuật mở tại chỗ, vì nếu không, bệnh nhân không thể đảm bảo vận chuyển về đất liền được", thiếu tá Nguyễn Việt Cường, Khoa Phẫu thuật lồng ngực - bác sĩ trong ê kíp chia sẻ.

Đến 17 giờ 45 phút, trực thăng tiếp cận đảo. Khi tiếp xúc bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy tổng lượng máu dẫn lưu màng phổi đã lên tới 3.100 ml, bệnh nhân suy kiệt nhanh, mạch yếu dần. Lúc 20 giờ, ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp được tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến.

Sau mổ cấp cứu tại đặc khu Trường Sa, bệnh nhân được vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BV

Khi mở ngực, bác sĩ phát hiện máu chảy từ nhánh động mạch dây chằng đỉnh phổi phải, kèm theo nhiều kén khí đã vỡ. Trong khoang màng phổi có khoảng 500 ml máu đông. Tổng lượng máu mất ước tính khoảng 3,6 lít.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã khống chế được chảy máu, cắt bỏ kén khí bằng kỹ thuật khâu - cắt phổi, vốn chỉ thực hiện ở tuyến bệnh viện tuyến Trung ương.

Trong suốt ca mổ, các chuyên gia tại Bệnh viện Quân y 175 giám sát trực tiếp qua telemedicine, hướng dẫn từng thao tác. Dù cách hơn 400 km biển trời, mọi chỉ đạo chuyên môn được thực hiện tức thời, chính xác.

21 giờ 45 phút, ca mổ hoàn tất, bệnh nhân được dẫn lưu khoang màng phổi, sinh hiệu ổn định. Đến 23 giờ cùng ngày, trực thăng cất cánh đưa bệnh nhân trở về Bệnh viện Quân y 175 điều trị chuyên sâu.

Ca đại phẫu giữa đặc khu Trường Sa

Đại tá Phan Đình Mừng, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhận định đây là đại phẫu đầu tiên mở khoang lồng ngực ngay tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn do chấn thương nặng. Vì vậy, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về truyền máu, gây mê, phẫu thuật viên và hồi sức trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn trang thiết bị. Việc đưa tổ cấp cứu đường không cùng ê kíp phẫu thuật - gây mê - hồi sức ra đảo là quyết định khó khăn nhưng cần thiết.

Bên cạnh đó, nhờ hệ thống telemedicine, các chuyên gia ở đất liền giám sát, chỉ đạo trực tiếp, giúp kiểm soát tình trạng bệnh nhân và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận chuyển về bờ.

"Ca cấp cứu này là tình huống đặc biệt trong số 82 ca vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng mà chúng tôi đã thực hiện. Thành công này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của bộ đội và ngư dân nơi Trường Sa vào sự phối hợp quân - dân y, giúp họ yên tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", đại tá Phan Đình Mừng chia sẻ.

