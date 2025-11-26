Kết luận vụ 316 người nhập viện sau ăn bánh mì: Ngộ độc thực phẩm

Chiều 26.11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin chính thức kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông Tây).

Theo đó, vào ngày 7.11, Sở An toàn thực phẩm tiếp nhận phản ánh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc cơ sở cô Bích bán. Sở đã phối hợp với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông Tây và các cơ sở khám chữa bệnh triển khai xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý theo đúng quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

Đến ngày 13.11, ghi nhận 316 ca có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở nêu trên.

Người dân nhập viện sau ăn bánh mì cóc cô Bích ẢNH: BV

Song song với điều tra dịch tễ, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để tìm tác nhân gây ngộ độc. Đồng thời điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở 112A Nguyễn Thái Sơn, gồm kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người tham gia chế biến - kinh doanh.

Bên cạnh đó, Sở đề nghị các bệnh viện (Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM) hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) để tìm tác nhân gây bệnh.

Kết quả có 15/27 mẫu phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm và ý kiến chuyên môn của các đơn vị liên quan, Sở An toàn thực phẩm kết luận: đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc cô Bích gây ra. Thức ăn nguyên nhân là bánh mì. Căn nguyên gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục xử lý cơ sở theo đúng quy định. Đồng thời, Sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế - chế biến - vận chuyển thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc.

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin, 316 người nhập viện sau ăn bánh mì cóc cô Bích tại 2 cơ sở (chi nhánh 1 trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung). Sau gần 20 ngày điều tra, đến nay đã có kết luận chính thức nguyên nhân vụ việc.

Nhận biết ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella Theo Hội Y học dự phòng Việt Nam, Salmonella thuộc họ vi khuẩn đường ruột. Salmonella gây bệnh ở người được xếp thành hai loại: Salmonella gây bệnh thương hàn (Salmonella typhi) và gây bệnh khác (Salmonella non-typhi). Vi khuẩn chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, trong đó có ăn thịt heo. Ngộ độc thường gặp ở người do Salmonella gây ra là thương hàn, bệnh nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, nhiễm khuẩn bệnh viện. TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh sử dụng thực phẩm nghi nhiễm khuẩn, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và nhanh chóng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng. ThS-BS Võ Đăng Toàn, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM cho biết thêm, người nhiễm vi khuẩn Salmonella đi kèm các triệu chứng điển hình như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, nôn, ớn lạnh, đôi khi có máu trong phân. Tình trạng thường kéo dài vài ngày đến một tuần, tiêu chảy có thể dai dẳng trước khi ruột trở lại bình thường. Theo BS Toàn, người khỏe mạnh nếu được điều trị đúng cách sẽ hồi phục trong vài ngày. Tuy nhiên, biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra ở người già, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền. Các biến chứng gồm: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp do mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí tử vong.



