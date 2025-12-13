Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Người đàn ông tử vong khi đang lặn bắt tôm nhí

Phạm Anh
13/12/2025 17:16 GMT+7

Người đàn ông ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tử vong sau khi lặn bắt tôm nhí ở vùng biển địa phương.

Chiều 13.12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một người đàn ông tử vong khi lặn bắt tôm nhí (tôm hùm giống - PV). Nạn nhân tử vong là anh Đinh Công Tài (37 tuổi, ở thôn An Cường, xã Vạn Tường).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Tài cùng anh Đặng Ngọc Việt (35 tuổi) và anh Huỳnh Văn Xu (32 tuổi, cùng ở thôn An Cường) rủ nhau ra khu vực Gành Bầu, thuộc vùng biển thôn An Cường, để lặn bắt tôm nhí.

Sau khoảng 2 giờ lặn dưới biển, anh Việt và anh Xu lên bờ nhưng không thấy anh Tài. Lo lắng có chuyện không hay, 2 người lập tức tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh Tài đã tử vong dưới nước.

- Ảnh 1.

Người dân đưa thi thể anh Đinh Công Tài (37 tuổi, ở thôn An Cường, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) về nhà

ẢNH: V.T.

Qua nhận định ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân bị mất hơi trong quá trình lặn bắt tôm nhí.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đó, thi thể anh Tài được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Theo người dân địa phương, tôm nhí là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, vào mùa cao điểm được thương lái thu mua với giá lên tới hàng trăm ngàn đồng mỗi con. Tôm nhí chủ yếu được vận chuyển vào các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để cung cấp cho các trại nuôi tôm hùm làm giống. Do lợi nhuận hấp dẫn, nhiều ngư dân ven biển bất chấp nguy hiểm, lặn sâu để khai thác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

