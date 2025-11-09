3 người mất tích ở biển Lý Sơn: Lời kể của người nhai cá sống cầm hơi

Giữa những ngày biển Đông cuộn sóng vì bão Kalmaegi (bão số 13), 3 ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển, lênh đênh giữa trùng khơi lạnh lẽo suốt 2 ngày 2 đêm và cuối cùng được cứu sống.

Câu chuyện của 3 ngư dân mất tích ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) được cứu sống là hành trình giành giật sự sống trong tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ khuất phục trước biển cả.

Bất lực nhìn Cường mất hút giữa đêm tối

Chiều 8.11, khi đã được đưa vào bờ an toàn và sức khỏe tạm ổn, ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng ông run lên khi kể lại khoảnh khắc sinh tử giữa biển dữ.

Anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang (Lý Sơn, Quảng Ngãi) khi được cứu sống ẢNH: C.T.V

Khoảng 15 giờ ngày 6.11, ông nhận tin anh Dương Tấn Cường (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn. Không kịp nghĩ ngợi, ông Quang cùng anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) vội vàng lấy một chiếc thúng bơi ra biển cứu người.

"Lúc đó gió rít từng cơn, sóng cao nhưng chỉ nghĩ phải cứu người. Vừa đưa được Cường lên thúng thì sóng đánh mạnh, cuốn cả 3 ra xa bờ. Mọi người nhìn về phía đảo nhưng bất lực", ông Quang nhớ lại.

Ông Phan Duy Quang khi được tàu hàng cứu ẢNH: V.H

Anh Lê Văn Sanh lúc được cứu sống ẢNH: C.T.V

Chiếc thúng nhỏ bé bị sóng đánh dạt nhanh khỏi đảo. "Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào mép thúng, chờ tàu ra cứu. Nhưng sóng dữ quá, không thuyền nào ra nổi", ông nói.

Đến khi màn đêm buông xuống, đảo Lý Sơn mờ dần trong màn mưa trắng xóa. Gió rít, sóng quật liên hồi. Ông Quang cố động viên anh em: "Còn nước còn tát, miễn là được sống!". Đến khoảng 20 giờ, thúng bị lật úp. Cả 3 người bị hất xuống nước, cố bám vào cùng nhau giữa biển động.

"Cường yếu sức, bị sóng đánh văng ra. Tôi bất lực nhìn Cường mất hút trong đêm tối. Còn lại tôi với Sanh vẫn cố bám gần nhau nhưng đến nửa đêm thì Sanh kiệt sức, trôi dạt đâu mất. Lúc đó tôi chỉ biết nhìn trời, nước mắt mặn hòa cùng nước biển", ông Quang nghẹn giọng.

Bắt hải sản nhỏ để ăn sống

Một mình giữa biển đen, ông Quang kiệt sức nhưng không dám buông. Sóng to gió lớn vẫn vần vũ, người đàn ông 47 tuổi bắt bất cứ con cá hay hải sản nhỏ nào trên mặt nước để ăn, cầm cự, ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa, rồi uống thêm cả nước biển để cầm hơi.

Lúc đó, ông Quang chỉ cần gục xuống là chết, nên phải tỉnh táo. Vì vậy, ông cố thức và cố sống bằng mọi giá để được về với vợ con, đến đảo Lý Sơn.

Trong cơn tuyệt vọng, ông nhìn thấy vài con cá nhỏ và rong biển trôi theo sóng. "Tôi cố vớt mấy con cá, ăn sống cho có sức", ông kể.

Lực lượng không quân tìm kiếm 3 ngư dân Lý Sơn mất tích trên biển ẢNH: TRỌNG QUỐC

Trực thăng quần đảo tìm 3 ngư dân mất tích TRỌNG QUỐC

Đến rạng sáng 7.11, ông Quang thấy một chiếc tàu hàng xuất hiện ở phía xa. Hy vọng sống lóe lên, ông gom hết sức bơi về phía tàu, vừa bơi vừa hét. Giữa những con sóng cao ngất, thân người nhỏ bé ấy chìm nghỉm trong làn nước, chẳng ai nhìn thấy.

"Tôi nhìn con tàu đi xa dần mà nước mắt cứ trào ra. Nghĩ chắc mình không qua khỏi", ông nói.

Suốt ngày hôm ấy, thêm vài chiếc tàu khác cũng lướt qua, nhưng không ai nhận ra ông. Trời lại nổi giông, sóng càng lớn. Ông Quang tiếp tục trôi dạt, vừa cầu nguyện vừa tính hướng di chuyển của tàu bè.

Đến sáng 8.11, chiếc tàu thứ 7, tàu Hải Nam 39 xuất hiện. Dựa vào hướng sóng và gió, ông Quang tính toán khoảng cách rồi dồn sức bơi chặn đầu mũi tàu. "Tôi vừa bơi vừa la khản cả giọng. May mắn sao, có mấy thủy thủ trên boong nhìn thấy, họ chạy ra boong vẫy tay, con tàu dừng lại", ông kể.

Khi được kéo lên tàu, người ông Quang tím tái, kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo lạ thường. "Lúc đó tôi nghĩ trong đầu: sống rồi!".

Chuyện như cổ tích giữa biển

Sau khi ông Quang được cứu, 2 người còn lại là anh Sanh và ông Cường cũng lần lượt được tàu khác phát hiện và đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng an toàn.

Nghe tin 3 người sống sót, cả đảo Lý Sơn vỡ òa. Những người vợ, người mẹ đã thắp nhang cầu khấn suốt 2 ngày liền, nay òa khóc khi nghe tin. Biển dữ nhưng cũng là biển hiền, hôm nay trả lại người thân cho đảo. Ngư dân Lý Sơn thầm nghĩ.

Anh Dương Tấn Cường trên tàu cá gọi điện về cho gia đình ẢNH: TẤN VƯƠNG

Câu chuyện của ông Quang và 2 người bạn không chỉ là hành trình thoát nạn hy hữu mà còn là biểu tượng của nghị lực con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Họ đã sống sót bằng niềm tin, bằng kinh nghiệm của người "ăn sóng nói gió" và bằng khát vọng trở về.

Lê Văn Sanh đang điều trị tại Trung tâm Y tế đặc khu Lý Sơn ẢNH: CẨM ÁI

Ông Phan Duy Quang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế đặc khu Lý Sơn ẢNH: CẨM ÁI

Ông Quang từng là ngư dân đánh bắt hải sản với nghề lặn ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa trong nhiều năm, đối mặt không biết bao nhiêu cơn bão. Thế nhưng chưa bao giờ thấy cái chết gần đến thế. Vậy mà biển vẫn thương người, cho ông và 2 ngư dân cơ hội trở lại với Lý sơn, với vợ con mình.

Ở Lý Sơn, người ta gọi câu chuyện ấy là "chuyện cổ tích giữa biển". Còn ông Quang, người đã nếm đủ vị mặn của nước mắt và sóng gió những ngày đêm ấy, có lẽ đó là điều kỳ diệu mà biển cả ban cho những ai không chịu buông tay.