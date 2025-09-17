Niềm vui xóm nhỏ: Từ gia cảnh cơ cực, hoa hậu viết nên câu chuyện cổ tích

Ngôi nhà cấp bốn giữa xóm nhỏ Phú Đa, P.Đông Hòa, Đắk Lắk (xã Hòa Tân Đông, TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) những ngày này rộn ràng tiếng cười. Người dân vẫn chưa hết tự hào khi Nguyễn Thị Yến Nhi cô bé ngoan hiền ngày nào, con của người bán vé số và thợ hồ, nay đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam) ở tuổi 21 tuổi.

"Giờ đã có trái ngọt..."

Chị Nguyễn Thị Tự (39 tuổi), hàng xóm đối diện nhà tân hoa hậu, vẫn chưa nguôi xúc động khi xem lại khoảnh khắc đăng quang của cô gái nhỏ ngày nào thường ghé quán ăn xiên que.

"Đêm đó tôi coi đến tận khuya, thấy Nhi đội vương miện hoa hậu mà bật khóc. Vui cho cháu vì nỗ lực bao năm đã được đền đáp, vui cho cha mẹ cháu vì những tháng ngày tần tảo giờ đã có trái ngọt", chị Tự rưng rưng.

Chị Nguyễn Thị Tự kể về hoàn cảnh gia đình hoa hậu Yến Nhi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chị Tự kể, gia đình Yến Nhi có 3 anh em. Người anh trai lớn nghỉ học sớm đi làm thuê, em trai út bươn chải đủ nghề ở TP.HCM, còn Nhi là niềm hy vọng duy nhất được cha mẹ gửi gắm trên con đường học hành.

"Con bé ngoan hiền, lễ phép, từ nhỏ đã biết tự lập vì cha mẹ bận mưu sinh. Đi học xong còn lo việc nhà, thương cha mẹ nên học hành rất chăm chỉ", chị kể.

Cha mẹ tần tảo, con gái nghị lực

Trong ký ức của nhiều người, Nhi lớn lên giữa những ngày cha mẹ chạy vạy từng đồng. Mẹ của Nhi, bà Hồ Thị Hiệp (45 tuổi), hơn 20 năm rong ruổi bán vé số ở TP.Tuy Hòa cũ. Cha cô, ông Nguyễn Văn Hiền (47 tuổi), gắn bó với nghề thợ hồ, đôi tay chai sạn nhưng vẫn ngày ngày đi công trình xa gần để lo cho con.

"Có ngày chị Hiệp bán vé số chỉ được hơn trăm ngàn, đủ tiền chợ. Còn anh Hiền, dù tay bị xi măng ăn loét, thay vì nghỉ chữa trị anh vẫn gắng đi làm để kiếm thêm cho con", chị Tự chia sẻ.

Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khi Nhi đậu đại học ở TP.HCM, học phí lên đến vài chục triệu đồng mỗi học kỳ. Bà Hiệp phải nghỉ bán vé số để theo chồng đi phụ hồ, tăng thu nhập. Nhiều lần, nhận điện thoại con báo đóng học phí, hai vợ chồng lại chạy vạy vay mượn họ hàng, ứng tiền chỗ làm. "Vừa trả xong đợt này, lại tới đợt khác, nghe số tiền mà điếng cả người", một hàng xóm kể lại.

Trong ký ức của hàng xóm, Yến Nhi không chỉ là cô bé ngoan hiền mà còn giàu nghị lực, bản lĩnh. Từ nhỏ, Nhi đã nuôi ước mơ trở thành hoa hậu. Cô gái nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi ngoại ngữ với sự đồng hành bền bỉ của mẹ.

Trong mắt hàng xóm, hoa hậu Yến Nhi không chỉ là cô bé ngoan hiền, dễ thương mà còn là tấm gương nghị lực, bản lĩnh ẢNH: NVCC

"Suốt nhiều năm, tôi thấy chị Hiệp rong ruổi bán vé số cả ngày, tối về vẫn chở con đi học tiếng Anh ở TP.Tuy Hòa (cũ) cách nhà hơn 15 km. Mưa gió, bão bùng, mẹ con vẫn không bỏ buổi nào. Có hôm thấy thương, hỏi sao không nghỉ, chị chỉ cười bảo: ráng vì con", chị Tự nhớ lại.

Đăng quang ở tuổi 21, Yến Nhi trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn cả xóm nhỏ. Bà Bùi Thị Liên (54 tuổi) cười rạng rỡ: "Sáng ra ai cũng bảo nhau con gái chị Hiệp thành hoa hậu. Giờ xóm tôi có hoa hậu, tự hào lắm. Ai hỏi đường, tôi khoái chí chỉ ngay: đây nhà hoa hậu".

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ở tuổi 21 ẢNH: FBNV

Với hàng xóm, vương miện chỉ là biểu tượng. Điều họ khâm phục hơn cả là nghị lực và hiếu thảo của Nhi. Đằng sau ánh hào quang là những ngày cơ cực: đôi tay chai sạn của cha, những tấm vé số lấm bụi của mẹ, và niềm tin kiên định của cả một xóm nghèo.

Câu chuyện của hoa hậu Yến Nhi vượt ra ngoài một cuộc thi nhan sắc. Đó là lời nhắc nhở rằng, dù xuất phát điểm khó khăn đến đâu, nếu có nghị lực và niềm tin, con đường đi đến tương lai tươi sáng vẫn luôn rộng mở.