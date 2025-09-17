Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Niềm vui xóm nhỏ: Từ gia cảnh cơ cực, hoa hậu viết nên câu chuyện cổ tích

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
17/09/2025 14:45 GMT+7

Từ gia cảnh cơ cực với cha mẹ tảo tần, hoa hậu Yến Nhi viết nên câu chuyện cổ tích đời thường, mang lại niềm tự hào cho gia đình và cả xóm nhỏ.

Ngôi nhà cấp bốn giữa xóm nhỏ Phú Đa, P.Đông Hòa, Đắk Lắk (xã Hòa Tân Đông, TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) những ngày này rộn ràng tiếng cười. Người dân vẫn chưa hết tự hào khi Nguyễn Thị Yến Nhi cô bé ngoan hiền ngày nào, con của người bán vé số và thợ hồ, nay đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam) ở tuổi 21 tuổi.

"Giờ đã có trái ngọt..."

Chị Nguyễn Thị Tự (39 tuổi), hàng xóm đối diện nhà tân hoa hậu, vẫn chưa nguôi xúc động khi xem lại khoảnh khắc đăng quang của cô gái nhỏ ngày nào thường ghé quán ăn xiên que.

"Đêm đó tôi coi đến tận khuya, thấy Nhi đội vương miện hoa hậu mà bật khóc. Vui cho cháu vì nỗ lực bao năm đã được đền đáp, vui cho cha mẹ cháu vì những tháng ngày tần tảo giờ đã có trái ngọt", chị Tự rưng rưng.

Hàng xóm kể chuyện về hành trình vượt khó của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tự kể về hoàn cảnh gia đình hoa hậu Yến Nhi

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chị Tự kể, gia đình Yến Nhi có 3 anh em. Người anh trai lớn nghỉ học sớm đi làm thuê, em trai út bươn chải đủ nghề ở TP.HCM, còn Nhi là niềm hy vọng duy nhất được cha mẹ gửi gắm trên con đường học hành.

"Con bé ngoan hiền, lễ phép, từ nhỏ đã biết tự lập vì cha mẹ bận mưu sinh. Đi học xong còn lo việc nhà, thương cha mẹ nên học hành rất chăm chỉ", chị kể.

Cha mẹ tần tảo, con gái nghị lực

Trong ký ức của nhiều người, Nhi lớn lên giữa những ngày cha mẹ chạy vạy từng đồng. Mẹ của Nhi, bà Hồ Thị Hiệp (45 tuổi), hơn 20 năm rong ruổi bán vé số ở TP.Tuy Hòa cũ. Cha cô, ông Nguyễn Văn Hiền (47 tuổi), gắn bó với nghề thợ hồ, đôi tay chai sạn nhưng vẫn ngày ngày đi công trình xa gần để lo cho con.

"Có ngày chị Hiệp bán vé số chỉ được hơn trăm ngàn, đủ tiền chợ. Còn anh Hiền, dù tay bị xi măng ăn loét, thay vì nghỉ chữa trị anh vẫn gắng đi làm để kiếm thêm cho con", chị Tự chia sẻ.

Hàng xóm kể chuyện về hành trình vượt khó của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Khi Nhi đậu đại học ở TP.HCM, học phí lên đến vài chục triệu đồng mỗi học kỳ. Bà Hiệp phải nghỉ bán vé số để theo chồng đi phụ hồ, tăng thu nhập. Nhiều lần, nhận điện thoại con báo đóng học phí, hai vợ chồng lại chạy vạy vay mượn họ hàng, ứng tiền chỗ làm. "Vừa trả xong đợt này, lại tới đợt khác, nghe số tiền mà điếng cả người", một hàng xóm kể lại.

Trong ký ức của hàng xóm, Yến Nhi không chỉ là cô bé ngoan hiền mà còn giàu nghị lực, bản lĩnh. Từ nhỏ, Nhi đã nuôi ước mơ trở thành hoa hậu. Cô gái nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi ngoại ngữ với sự đồng hành bền bỉ của mẹ.

Hàng xóm kể chuyện về hành trình vượt khó của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Trong mắt hàng xóm, hoa hậu Yến Nhi không chỉ là cô bé ngoan hiền, dễ thương mà còn là tấm gương nghị lực, bản lĩnh

ẢNH: NVCC

"Suốt nhiều năm, tôi thấy chị Hiệp rong ruổi bán vé số cả ngày, tối về vẫn chở con đi học tiếng Anh ở TP.Tuy Hòa (cũ) cách nhà hơn 15 km. Mưa gió, bão bùng, mẹ con vẫn không bỏ buổi nào. Có hôm thấy thương, hỏi sao không nghỉ, chị chỉ cười bảo: ráng vì con", chị Tự nhớ lại.

Đăng quang ở tuổi 21, Yến Nhi trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn cả xóm nhỏ. Bà Bùi Thị Liên (54 tuổi) cười rạng rỡ: "Sáng ra ai cũng bảo nhau con gái chị Hiệp thành hoa hậu. Giờ xóm tôi có hoa hậu, tự hào lắm. Ai hỏi đường, tôi khoái chí chỉ ngay: đây nhà hoa hậu".

Hàng xóm kể chuyện về hành trình vượt khó của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ở tuổi 21

ẢNH: FBNV

Với hàng xóm, vương miện chỉ là biểu tượng. Điều họ khâm phục hơn cả là nghị lực và hiếu thảo của Nhi. Đằng sau ánh hào quang là những ngày cơ cực: đôi tay chai sạn của cha, những tấm vé số lấm bụi của mẹ, và niềm tin kiên định của cả một xóm nghèo.

Câu chuyện của hoa hậu Yến Nhi vượt ra ngoài một cuộc thi nhan sắc. Đó là lời nhắc nhở rằng, dù xuất phát điểm khó khăn đến đâu, nếu có nghị lực và niềm tin, con đường đi đến tương lai tươi sáng vẫn luôn rộng mở.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Miss Grand Vietnam hoa hậu Yến Nhi Hoa hậu Hòa bình Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận