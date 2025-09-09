Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đối thoại tháo gỡ vướng mắc 8 năm ở xã Vạn Tường

Phạm Anh
Phạm Anh
09/09/2025 19:16 GMT+7

Nhờ đối thoại thẳng thắn, chính quyền xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã tháo gỡ vướng mắc kéo dài 8 năm, thuyết phục hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án tuyến đường trục số 6 vào Khu kinh tế Dung Quất.

Ngày 9.9, tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), chính quyền địa phương đã tổ chức buổi đối thoại với hộ ông Đinh Hải Quang (thôn Diêm Tuyết 3, xã Vạn Tường), người có đất nằm trong phạm vi dự án tuyến đường trục số 6 dẫn vào khu công nghiệp nặng Dung Quất phía đông, thuộc Khu kinh tế Dung Quất.

Vướng mắc kéo dài hơn 8 năm

Dự án tuyến đường trục số 6 được phê duyệt từ tháng 10.2015, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông phía đông Khu kinh tế Dung Quất. Tháng 8.2017, UBND H.Bình Sơn (cũ) thông báo thu hồi 955 m² đất của hộ ông Đinh Hải Quang, trong đó có cả đất ở và đất trồng cây hằng năm.

Đối thoại với chính quyền xã Vạn Tường: Người dân chịu bàn giao mặt bằng làm đường - Ảnh 1.

Khu nhà và đất của ông Đinh Hải Quang (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi)

ẢNH: P.A

Năm 2018, địa phương ban hành quyết định bồi thường hơn 1,06 tỉ đồng. Dù đã nhận tiền, ông Quang chưa bàn giao mặt bằng vì cho rằng giá đất chưa thỏa đáng và yêu cầu được bố trí tái định cư. Sau nhiều lần thương lượng, gia đình mới ký biên bản bàn giao vào tháng 11.2018.

Tuy nhiên, trong quá trình cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, ông Quang tiếp tục có ý kiến, cho rằng diện tích đất ở được xác định chưa chính xác.

Đối thoại với chính quyền xã Vạn Tường: Người dân chịu bàn giao mặt bằng làm đường - Ảnh 2.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, chủ trì buổi đối thoại sáng 9.9

ẢNH: P.A

Cụ thể, sau khi ông Quang đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất còn lại (ngoài diện tích đã bị thu hồi cho dự án), Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh H.Bình Sơn tiến hành đo đạc thực địa và xác định diện tích là 483 m², tăng thêm 122 m² so với trước. Trong đó, 122 m² được công nhận là đất trồng cây hằng năm, phần còn lại là đất ở. Trên cơ sở này, ngày 24.6.2020, cơ quan chức năng đã cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Không đồng ý với kết quả trên, ông Quang khởi kiện, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất và bồi thường năm 2018, đồng thời hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lại năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 9.2023, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Đồng thuận bàn giao mặt bằng

Tại buổi đối thoại, ông Quang tiếp tục đề nghị cấp thêm lô đất tái định cư, cho rằng diện tích 122 m² phát sinh sau đo đạc cần được tính là đất ở.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Ngãi giải thích, các chính sách bồi thường và bố trí tái định cư đã thực hiện đúng quy định, không thể thay đổi.

Đối thoại với chính quyền xã Vạn Tường: Người dân chịu bàn giao mặt bằng làm đường - Ảnh 3.

Ông Đinh Hải Quang tại buổi đối thoại

ẢNH: P.A

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, nhấn mạnh, việc thu hồi đất làm đường là phục vụ lợi ích chung. Chính quyền không mong muốn phải cưỡng chế mà mong đạt được sự đồng thuận bằng đối thoại, để dự án sớm triển khai đúng tiến độ.

Sau khi lắng nghe giải thích, ông Quang đồng ý với chủ trương, chấp nhận tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng, đồng thời tiếp tục kiến nghị các yêu cầu liên quan lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Chính quyền thống nhất để ông Quang tự tháo dỡ, hoàn thành trước ngày 16.9. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ thêm 10 triệu đồng sau khi bàn giao.

Đối thoại với chính quyền xã Vạn Tường: Người dân chịu bàn giao mặt bằng làm đường - Ảnh 4.

Khu nhà ở của ông Đinh Hải Quang

ẢNH: T.NGUYỄN

Cần sự đồng thuận rộng rãi

Theo ông Ung Đình Hiền, ngoài hộ ông Đinh Hải Quang, vẫn còn một số hộ dân chưa giao mặt bằng cho dự án. Chính quyền sẽ tiếp tục vận động, kiên trì đối thoại để tìm sự đồng thuận, chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi không còn cách nào khác.

Dự án tuyến đường trục số 6 được xem là công trình hạ tầng then chốt, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Khu kinh tế Dung Quất, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Việc người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng là yếu tố quyết định để dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.


Quảng Ngãi: Xã Vạn Tường cấp sổ đỏ sớm hơn 5 ngày so với quy định

Quảng Ngãi: Xã Vạn Tường cấp sổ đỏ sớm hơn 5 ngày so với quy định

Xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) cấp sổ đỏ cho người dân sớm hơn 5 ngày so với quy định, khiến nhiều người dân bất ngờ và hài lòng.

xã Vạn Tường đối thoại Quảng Ngãi Khu kinh tế dung quất tháo gỡ vướng mắc
