RuNam Star United cùng Báo Thanh Niên trao 410 triệu đồng cho bà con vùng lũ Khánh Hòa

C HUNG TAY TỪ MỘT TRẬN BÓNG

Anh Lý Chánh, đại diện đoàn, cho biết RuNam Star United được thành lập tháng 3.2017, tiền thân là nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình Đội tuyển tôi yêu trên K+. "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đá bóng để làm công tác cộng đồng. Dù nghiệp dư, nhưng anh em sinh hoạt rất chuyên nghiệp, có tổ chức nên gắn bó lâu dài và được cộng đồng phong trào đánh giá tốt", anh Chánh chia sẻ.

Trong đợt cứu trợ lần này, đội phối hợp cùng CLB Minh Quân Motorcycle và chọn một trận bóng làm mốc để kêu gọi quyên góp. "Khi vận động, ai cũng thành người đi xin tiền: bạn bè, người quen, bà con gần xa… nhưng thương lắm, Việt kiều ở Mỹ, Úc và nhiều tỉnh thành đều gửi về; người góp 500.000 đồng, người 1 triệu, người vài chục triệu", anh Chánh nói. Kết thúc chương trình, tổng số tiền quyên góp được khoảng 410 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa.

Anh Lý Chánh đại diện đoàn RuNam Star United trao quà cho người dân P.Ninh Hòa, Khánh Hòa

Tại tổ dân phố Quang Đông (P.Ninh Hòa), nơi đoàn trao 200 triệu đồng (mỗi suất 2 triệu đồng), người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm nước lên đột ngột. Ông Phạm Hùng (60 tuổi) kể, nước tràn vào chỉ trong vài phút, cuốn sạch mọi tài sản: "Căn nhà chỉ còn trơ mái ngói và mấy bức tường gạch cũ, tủ, quần áo, đồ điện trôi hết. Tôi làm nghề buôn bán nhỏ, đồ nghề cũng mất sạch, giờ coi như trắng tay. Cảm ơn đoàn đã hỗ trợ, động viên, chứ tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu".

Toàn P.Ninh Hòa, Khánh Hòa có khoảng 80% diện tích bị ngập

Chung cảnh khốn khó, bà Nguyễn Thị Sắc nhớ lại đêm hai vợ chồng già leo lên bộ giàn giáo của người con trai làm thợ hồ dựng trong sân để tránh dòng nước đang dâng: "Nước lên từ 18 giờ ngày 19.11 đến 3 giờ sáng hôm sau mới bắt đầu rút. Vợ chồng tôi lạnh run cầm cập, ngồi thu mình trên bộ giàn giáo, chỉ sợ trượt chân rơi xuống dòng nước xoáy. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh khủng khiếp vậy".

Ông Lê Thanh Thụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Ninh Hòa, cho biết toàn phường có khoảng 80% diện tích bị ngập, trong đó có 10 căn nhà sập hoàn toàn, hơn 100 căn hư hỏng nặng, hoa màu phần lớn mất trắng, hàng trăm nghìn gia cầm bị cuốn trôi. Trong đêm lũ, địa phương phải di dời hàng trăm người để bảo đảm an toàn.

T IẾP SỨC ĐỂ BÀ CON GƯỢNG DẬY

Sáng 12.12, đoàn cứu trợ của RuNam Star United cùng Báo Thanh Niên đến thôn Đông 3, xã Diên Điền trao 210 triệu đồng còn lại cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là khu vực bị nước bao vây nhiều giờ liền, nhà cửa hư hỏng, ruộng vườn mất trắng; người dân vẫn đang chật vật thu dọn bùn đất để dựng lại mái ấm.

Đại diện tổ dân phố Quang Đông trao Bảng vàng tri ân cho đoàn RuNam Star United

Người dân vùng bão lũ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng ẢNH: THIỆN LUÂN

Bà Trần Thị Hòa, ngụ địa phương, cho biết, nhà bà bị ngập sâu gần 2 m, toàn bộ đồ đạc gần như hư hỏng hoàn toàn. "Nước lên nhanh quá, chúng tôi leo lên mái nhà, dùng xoong nồi gõ liên tục để lực lượng cứu hộ nghe thấy đến ứng cứu. Nhà nằm sát mé sông, nước chảy xiết, chỉ sợ nhà sập. Cảm ơn đoàn đã đến thăm và hỗ trợ rất kịp lúc", bà Hòa xúc động nói.

Số tiền 210 triệu đồng được ưu tiên trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người bệnh và những gia đình có nhà cửa hư hỏng nặng. Đoàn cũng trực tiếp đến thăm một số trường hợp đặc biệt khó khăn để động viên và nắm bắt nhu cầu trước mắt của người dân.

Anh Lý Chánh chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong phần hỗ trợ này giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau những ngày nước lũ bủa vây. Đi dọc các thôn, thấy bà con cố nhặt từng món đồ còn sót lại, những lúc như vậy, mình càng thấm thía rằng mỗi sự chung tay, dù nhỏ cũng thật sự quý giá".