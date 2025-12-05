Thép tấm lá Phú Mỹ cùng Báo Thanh Niên trao 500 triệu đồng tiếp sức bà con vùng lũ

V ỪA NHẬN QUÀ, VỪA CHẠY LŨ

Đêm 3.12, Khánh Hòa mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh bất thường. Rạng sáng 4.12, nhiều hồ thủy lợi buộc phải xả điều tiết, khiến mực nước sông Cái dâng đột ngột. Chính quyền xã Diên Điền phát thông báo khẩn, yêu cầu gần 1.000 người dân sống ven sông sẵn sàng di dời lên khu vực cao.

Bà con thôn Tây 4, xã Diên Điền đến nhận quà hỗ trợ sáng 4.12 khi nước lũ đang dâng trở lại ẢNH: BÁ DUY

Trong tình hình đó, đoàn công tác của Báo Thanh Niên, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ cùng lực lượng Công an xã Diên Điền vẫn nỗ lực tổ chức trao quà cho bà con. Một buổi trao đặc biệt: người dân đến nhận hỗ trợ nhưng ánh mắt vẫn liên tục hướng về phía dòng sông đang đục ngầu, lo nước tiếp tục dâng.

Từ 7 giờ 30, nhiều hộ ở khu vực ven sông đã vội vã thu dọn đồ đạc, chuyển sang nhà cao tầng gửi tạm. Một số cụ già được con cháu cõng qua đoạn đường ngập tới nửa bánh xe. Dù vậy, nhà văn hóa thôn Tây 4 (xã Diên Điền) vẫn đông kín người dân đến nhận quà. Cô Lê Thị Bé ở thôn Tây 3, người vừa sống sót sau 2 ngày mắc kẹt trên mái nhà, kể: "Đêm qua nghe mưa là tôi không ngủ nổi. Sáng ra thấy nước sông đổi màu, biết là sắp lên nữa. Vừa chạy lo dọn đồ, vừa chạy lên đây nhận quà. Cái cảnh chạy lũ nó ám ảnh quá". Cô kể tiếp, giọng chùng xuống: "Bữa trước tôi bị kẹt trên mái nhà gần 2 ngày. Áo mưa rách hết vì gió tạt. Bây giờ chỉ nghe tiếng mưa lớn là tôi run. Nhận được tiền hỗ trợ lúc này quý lắm, để mua lại mấy thứ cần thiết trước khi lũ lại về".

Ông Tô Hùng Vĩ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ, trao quà hỗ trợ cho người dân Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Không riêng cô Bé, nhiều hộ dân nơi đây cũng thấp thỏm không yên. Cô Ngô Thủy Thiên Nga ở thôn Tây 4, chưa kịp nói hết lời cảm ơn đã vội quay về nhà: "Em nhận quà rồi chạy về liền, mẹ 80 tuổi đang ở bên nhà sau. Tối qua mưa lớn, sợ lắm… không biết nước còn lên nữa không". Không khí buổi trao quà vì vậy vừa ấm áp, vừa căng thẳng, ai cũng tranh thủ quay về xem nước lên tới đâu.

"D ÂN KÊU LÀ TỤI EM LAO XUỐNG NGAY"

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng công an xã Diên Điền, cho biết sáng 4.12 là thời điểm vất vả của lực lượng công an: "Từ khuya đến sáng 4.12, nước đổ về rất nhanh. Chúng tôi yêu cầu gần 1.000 người dân chuẩn bị sơ tán. Trong lúc phối hợp trao quà, lực lượng vừa hướng dẫn bà con, vừa theo dõi mực nước từng phút". Ông cho biết thêm: "Đợt lũ vừa rồi, từ ngày 16 đến 20.11, anh em huy động 100% quân số để vận động bà con lên vùng cao. Khi nước đạt đỉnh thì chia nhau đi từng nhà hỗ trợ di dời. Nước rút là xuống thôn giúp dọn dẹp. Nhà anh em cũng ngập, nhưng dân cần thì phải đi trước".

Xã Diên Điền (Khánh Hòa) là địa phương thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa rồi ẢNH: BÁ DUY

Công an viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhớ lại mồn một cảnh nước xiết: "Chiều hôm đó (19.11) mới 3 giờ mà nước đã lên tới bụng rồi. Qua hôm sau là lên mái nhà. Nước mạnh đến mức ca nô bị đánh dạt vô tận vườn. Nhờ mặc áo phao chứ không rất nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Nhưng dân kêu là tụi em lao xuống ngay". Sự có mặt hỗ trợ của lực lượng công an tại điểm trao quà giúp buổi cứu trợ diễn ra an toàn giữa bối cảnh lũ có thể quay lại bất cứ lúc nào.

T IẾP SỨC NGƯỜI DÂN ĐỨNG DẬY

Trong hoàn cảnh nước đang dâng và tâm lý bà con đầy bất an, sự xuất hiện của đoàn công tác mang ý nghĩa như một điểm tựa tinh thần đúng lúc. Tại xã Diên Điền, đoàn đã trao 125 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng. Tại xã Tây Hòa (Đắk Lắk), 250 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cũng được gửi đến những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) và Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ thăm hỏi, trao quà cho bà con bị ngập lụt xã Tây Hòa (Đắk Lắk) ẢNH: BÁ DUY

Bà Nguyễn Thị Phượng, thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Tây Hòa, nhớ lại: "Nước lên quá nhanh, cả nhà ba người phải leo lên gác và bám trên đó suốt một ngày một đêm, không có gì ăn. Tủ, bàn ghế, đồ đạc ngập hết; hai bao gạo để dành cũng ướt hỏng. Hai tấn lúa vừa phơi khô chất trên gác mà nước cũng tràn vào. Từ trước đến giờ lũ chưa bao giờ lên cao như vậy, thiệt hại quá lớn".

Ông Tô Hùng Vĩ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ, trực tiếp trao quà cho bà con. Chứng kiến những căn nhà xiêu vẹo sau lũ, những ánh mắt thất thần của người dân, ông không giấu được sự xót xa: "Tận mắt nhìn thấy cảnh bà con kiệt quệ sau lũ, tôi thật sự thương và trăn trở. Những phần quà hôm nay tuy không lớn, nhưng là tấm lòng của tập thể cán bộ, người lao động công ty gửi đến bà con, mong mọi người có thêm niềm tin để đứng dậy". Ông chia sẻ thêm: "Khi cộng đồng cùng chung tay, bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn và khôi phục cuộc sống". Trong buổi trao quà, nhiều người dân đã nắm chặt tay ông Vĩ, cảm ơn vì sự kịp thời và chân thành của doanh nghiệp. Nhiều cụ già bật khóc khi nhận phong bì nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

250 suất quà (1 triệu đồng/suất) được trao cho bà con vùng lũ xã Tây Hòa (Đắk Lắk) ẢNH: BÁ DUY

Đợt cứu trợ của Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ và Báo Thanh Niên khép lại với ánh mắt ấm áp sẻ chia. Nhưng dư âm của nó là một hành trình dài mà người dân Diên Điền và Tây Hòa còn phải trải qua để tái thiết cuộc sống sau thiên tai.