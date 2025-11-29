Người thuê trọ tại Khánh Hòa được hỗ trợ sau thiệt hại lũ lụt

Tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về tiêu chí các trường hợp nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của lũ lịch sử vừa qua. Trước đó, sáng 28.11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ lớn vừa qua. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì, với sự tham dự và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành.

Nhà sập, hư hỏng nặng phải được hỗ trợ sửa chữa trước Tết Nguyên đán 2026

Theo thông báo kết quả cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng quân đội, công an, các sở ngành, đoàn thể và người dân toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ kịp thời cho các khu vực bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ hộ gia đình, nhân khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng thời cấp sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Tất cả phải hoàn thành trước ngày 2.12.2025.

Nhiều khu vực tại Nha Trang bị nước lũ nhấn chìm ẢNH: HL

Đối với người dân sống tại nhà trọ chưa có đăng ký tạm trú, tỉnh thống nhất hỗ trợ theo Quyết định 2192/QĐ-UBND (quyết định về việc ban hành tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa), nhưng yêu cầu xác nhận chặt chẽ từ chủ trọ và khu dân cư để tránh phát sinh tiêu cực. Các trường hợp bị sạt lở đất cũng được bổ sung hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời vận động cộng đồng hỗ trợ tạm cư cho các hộ bị sập, trôi nhà. Việc rà soát thiệt hại phải hoàn thành trước ngày 30.11; còn rà soát hộ khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách hoàn thành trước 2.12.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu 100% nhà bị sập, hư hỏng nặng phải được hỗ trợ sửa chữa trước Tết Nguyên đán 2026, đồng thời các trường học, trạm y tế phải nhanh chóng khắc phục để hoạt động trở lại bình thường. Sở NN- MT được giao chủ trì tham mưu các chính sách khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, kinh doanh; hoàn thành trước ngày 30.11. Đồng thời, tỉnh sẽ tạm ứng ngân sách hỗ trợ người dân trong thời gian chờ Trung ương phân bổ nguồn lực.

Nhiều tập đoàn hướng về Khánh Hòa sau cơn lũ lịch sử ẢNH: CTV

Khẩn trương phục hồi sản xuất, ổn định đời sống trước Tết 2026

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương được yêu cầu bảo đảm gieo trồng đúng thời vụ, cung ứng đầy đủ giống cây trồng, triển khai dự báo, phòng trừ sâu bệnh, phục hồi nhanh lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là tái đàn lợn, bò, gia cầm. Ngành thủy sản phải sớm sửa chữa hạ tầng lồng bè, ao nuôi để kịp vụ mới. Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí vốn khắc phục hậu quả thiên tai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ sớm cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP.

Ngành Công thương tiếp tục kiểm soát giá cả, ngăn chặn găm hàng, tăng giá; duy trì các điểm bán hàng bình ổn và 0 đồng. Hoạt động vận hành thủy điện cũng phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn. Sở VH-TT-DL triển khai kế hoạch kích cầu du lịch, thông tin đầy đủ để du khách yên tâm đến Khánh Hòa sau mưa lũ.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay, đồng bộ và hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên, nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất - kinh doanh và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.